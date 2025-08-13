Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
LIVE | Kerala Lottery Result Today (August 13, 2025): DHANALEKSHMI DL-13 WEDNESDAY 3PM Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No. DA 807900 (WAYANADU)

LIVE | Kerala Lottery Result Today (August 13, 2025): DHANALEKSHMI DL-13 WEDNESDAY 3PM Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No. DA 807900 (WAYANADU)

Kerala Lottery Wednesday: DHANALEKSHMI DL-13 will be drawn today, August 13, 2025, at 3pm. Follow ABP Live for the latest updates.

By : ABP Live News  | Updated at : 13 Aug 2025 03:30 PM (IST)

LIVE

Key Events
LIVE | Kerala Lottery Result Today (August 13, 2025): DHANALEKSHMI DL-13 WEDNESDAY 3PM Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No. DA 807900 (WAYANADU)
LIVE | Kerala Lottery Result Today (August 13, 2025)
Source : Unsplash

Background

Kerala Lottery Results Wednesday, 13-08-2025 : 1st Prize Announcement soon

Kerala Lottery Result Today (August 13, 2025): DHANALEKSHMI DL-13 WEDNESDAY 3PM Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No. DA 807900 (WAYANADU)

The winners list out soon! Click here to check the latest DHANALEKSHMI DL-13 winners.

The DHANALEKSHMI Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Wednesday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “D” followed by the draw number.

15:30 PM (IST)  •  13 Aug 2025

Kerala Lottery Result Today (13.08.2025): DHANALEKSHMI DL-13 WEDNESDAY 3 PM Draw OUT - Check Winners (FULL LIST)

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

  • DA 807900 (WAYANADU)
  • Agent Name: GIRIJA T
  • Agency No.: W 2480

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH

  • DL 144187 (KOLLAM)
  • Agent Name: AISHWARYA MURUGESH
  • Agency No.: Q 6396

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH

  • DG 229599 (KOTTAYAM)
  • Agent Name: KSLAS LTD
  • Agency No.: K 6713

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

DB 807900
DC 807900
DD 807900
DE 807900
DF 807900
DG 807900
DH 807900
DJ 807900
DK 807900
DL 807900
DM 807900

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 20)

0572  1383  1937  2514  3484  3759  5131  5649  6453  6472  6751  6932  7947  8022  8054  8239  9133  9762  9799  9967

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000 (Number Of Prizes: 6)

2790  3632  7343  9338  9901  9995

LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)

0340  0499  0714  1004  1251  1788  1992  2029  2093  2424  2566  2636  2675  3095  3427  3875  4505  4622  4699  4814  4862  6132  6246  6889  7080  7649  7772  8681  8758  9723

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)

0007  0020  0041  0112  0460  0505  0749  0754  0835  0909  1375  1397  1476  1549  1584  1703  1866  2038  2248  2393  2755  2941  2963  3018  3157  3188  3229  3255  3317  3594  3707  3815  3832  3937  4179  4381  4624  4897  4905  5123  5500  5561  5844  6042  6089  6313  6326  6701  6740  6793  6795  6853  7011  7177  7354  7552  7599  7699  7767  7824  7980  8118  8176  8220  8480  8573  8655  9080  9142  9143  9203  9205  9256  9522  9743  9796

LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 96)

To Be Announced Next. Stay tuned for the latest Kerala Lottery live updates only on ABP Live.

LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 138)

To Be Announced Next. Stay tuned for the latest Kerala Lottery live updates only on ABP Live.

Kerala DHANALEKSHMI DL-13 WEDNESDAY: Mega Prizes For Winners

  • First Prize: 1 CRORE
  • Consolation prize: 5,000
  • Second Place: 30 Lakh
  • Third Prize: 5 Lakh
  • Fourth Prize: 5,000
  • Fifth Prize: 5,000
  • Sixth Place: 1,000
  • 7th Place: 500
  • 8th Place: 200
  • 8th Place: 100
15:19 PM (IST)  •  13 Aug 2025

Kerala Lottery Result Today (13.08.2025): DHANALEKSHMI DL-13 WEDNESDAY 3 PM Draw OUT - Check Winners (FULL LIST)

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

  • DA 807900 (WAYANADU)
  • Agent Name: GIRIJA T
  • Agency No.: W 2480

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH

  • DL 144187 (KOLLAM)
  • Agent Name: AISHWARYA MURUGESH
  • Agency No.: Q 6396

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH

  • DG 229599 (KOTTAYAM)
  • Agent Name: KSLAS LTD
  • Agency No.: K 6713

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

DB 807900
DC 807900
DD 807900
DE 807900
DF 807900
DG 807900
DH 807900
DJ 807900
DK 807900
DL 807900
DM 807900

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 20)

0572  1383  1937  2514  3484  3759  5131  5649  6453  6472  6751  6932  7947  8022  8054  8239  9133  9762  9799  9967

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000 (Number Of Prizes: 6)

2790  3632  7343  9338  9901  9995

LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)

To Be Announced Next. Stay tuned for the latest Kerala Lottery live updates only on ABP Live.

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)

To Be Announced Next. Stay tuned for the latest Kerala Lottery live updates only on ABP Live.

LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 96)

To Be Announced Next. Stay tuned for the latest Kerala Lottery live updates only on ABP Live.

LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 138)

To Be Announced Next. Stay tuned for the latest Kerala Lottery live updates only on ABP Live.

Kerala DHANALEKSHMI DL-13 WEDNESDAY: Mega Prizes For Winners

  • First Prize: 1 CRORE
  • Consolation prize: 5,000
  • Second Place: 30 Lakh
  • Third Prize: 5 Lakh
  • Fourth Prize: 5,000
  • Fifth Prize: 5,000
  • Sixth Place: 1,000
  • 7th Place: 500
  • 8th Place: 200
  • 8th Place: 100
15:15 PM (IST)  •  13 Aug 2025

15:12 PM (IST)  •  13 Aug 2025

Kerala Lottery DHANALEKSHMI DL-13 Bumper Lottery Result OUT: CONSOLATION PRIZE - RS.5000

LUCKY NUMBER FOR CONSOLATION PRIZE RS. 5000

The Kerala government released the DHANALEKSHMI DL-13 Bumper Lottery consolation prize result on behalf of the lottery department. Refresh the page for the latest Kerala lottery live updates only on ABP LIVE. 

DB 807900
DC 807900
DD 807900
DE 807900
DF 807900
DG 807900
DH 807900
DJ 807900
DK 807900
DL 807900
DM 807900
15:12 PM (IST)  •  13 Aug 2025

Kerala Lottery DHANALEKSHMI DL-13 Bumper Lottery Result OUT: 5 LAKHS - 3rd Prize Winner Ticket Prize: DG 229599

LUCKY NUMBER FOR THIRD PRIZE RS. 5 LAKHS 

The Kerala government released the DHANALEKSHMI DL-13 Bumper Lottery third prize result on behalf of the lottery department. Refresh the page for the latest Kerala lottery live updates only on ABP LIVE. 

DG 229599
Opinion
