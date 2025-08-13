LIVE | Kerala Lottery Result Today (August 13, 2025): DHANALEKSHMI DL-13 WEDNESDAY 3PM Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No. DA 807900 (WAYANADU)
Kerala Lottery Wednesday: DHANALEKSHMI DL-13 will be drawn today, August 13, 2025, at 3pm. Follow ABP Live for the latest updates.
Kerala Lottery Results Wednesday, 13-08-2025 : 1st Prize Announcement soon
Kerala Lottery Result Today (August 13, 2025): DHANALEKSHMI DL-13 WEDNESDAY 3PM Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No. DA 807900 (WAYANADU)
The winners list out soon! Click here to check the latest DHANALEKSHMI DL-13 winners.
The DHANALEKSHMI Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Wednesday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “D” followed by the draw number.
Kerala Lottery Result Today (13.08.2025): DHANALEKSHMI DL-13 WEDNESDAY 3 PM Draw OUT - Check Winners (FULL LIST)
LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE
- DA 807900 (WAYANADU)
- Agent Name: GIRIJA T
- Agency No.: W 2480
LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH
- DL 144187 (KOLLAM)
- Agent Name: AISHWARYA MURUGESH
- Agency No.: Q 6396
LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH
- DG 229599 (KOTTAYAM)
- Agent Name: KSLAS LTD
- Agency No.: K 6713
LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000
DB 807900
DC 807900
DD 807900
DE 807900
DF 807900
DG 807900
DH 807900
DJ 807900
DK 807900
DL 807900
DM 807900
(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)
LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 20)
LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000 (Number Of Prizes: 6)
LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)
LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)
LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 96)
LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 138)
Kerala DHANALEKSHMI DL-13 WEDNESDAY: Mega Prizes For Winners
- First Prize: 1 CRORE
- Consolation prize: 5,000
- Second Place: 30 Lakh
- Third Prize: 5 Lakh
- Fourth Prize: 5,000
- Fifth Prize: 5,000
- Sixth Place: 1,000
- 7th Place: 500
- 8th Place: 200
- 8th Place: 100
Kerala Lottery DHANALEKSHMI DL-13 Bumper Lottery Result OUT: CONSOLATION PRIZE - RS.5000
LUCKY NUMBER FOR CONSOLATION PRIZE RS. 5000
The Kerala government released the DHANALEKSHMI DL-13 Bumper Lottery consolation prize result on behalf of the lottery department. Refresh the page for the latest Kerala lottery live updates only on ABP LIVE.
DC 807900
DD 807900
DE 807900
DF 807900
DG 807900
DH 807900
DJ 807900
DK 807900
DL 807900
DM 807900
Kerala Lottery DHANALEKSHMI DL-13 Bumper Lottery Result OUT: 5 LAKHS - 3rd Prize Winner Ticket Prize: DG 229599
LUCKY NUMBER FOR THIRD PRIZE RS. 5 LAKHS
The Kerala government released the DHANALEKSHMI DL-13 Bumper Lottery third prize result on behalf of the lottery department. Refresh the page for the latest Kerala lottery live updates only on ABP LIVE.