Kerala Lottery Results Wednesday, 13-08-2025 : 1st Prize Announcement soon

Kerala Lottery Result Today (August 13, 2025): DHANALEKSHMI DL-13 WEDNESDAY 3PM Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No. DA 807900 (WAYANADU)

The DHANALEKSHMI Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Wednesday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “D” followed by the draw number.