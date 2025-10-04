Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kerala Lottery Result (04.10.2024): Thiruvonam Bumper Lottery (BR-105) Draw DECLARED - CHECK WINNERS (FULL LIST)

Kerala Lottery Result (04.10.2024): Thiruvonam Bumper Lottery (BR-105) Draw DECLARED - CHECK WINNERS (FULL LIST)

Kerala Lottery, Thiruvonam Bumper Lottery BR-105 will be drawn today, October 4, 2025, at Gorky Bhavan, which is close to Bakery Junction in Thiruvananthapuram, at 2 pm.

By : ABP Live News  | Updated at : 04 Oct 2025 03:29 PM (IST)

Kerala Lottery Result (04.10.2024): Thiruvonam Bumper Lottery (BR-105) Draw DECLARED - CHECK WINNERS (FULL LIST)
Kerala Lottery Result (04.10.2024)
Kerala Lottery Results SATURDAY, 04-10-2025 LIVE: 1st Prize Announcement: The winners list is out! Click here to check the latest THIRUVONAM BUMPER LOTTERY BR-105 winners.

Kerala Lottery Result Today (04.10.2025): THIRUVONAM BUMPER LOTTERY BR-105 SATURDAY 2 PM Bumper Draw Draw DECLARED - CHECK WINNERS (FULL LIST)

Kerala Lottery THIRUVONAM BUMPER LOTTERY BR-105 SATURDAY 2 PM Draw DECLARED - CHECK WINNERS (FULL LIST)

Full list of winning numbers for Monsoon Bumper BR-105 Lottery

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 25 CRORE IS:

TH 577825 (PALAKKAD)
Agent Name: P THANKARAJAN
Agency No.: T 2356 

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 1 Crore ARE :

TK 459300
TD 786709
TC 736078
TL 214600
TC 760274
TL 669675
TG 176733
TG 307775
TD 779299 
TB 659893
TH 464700
TH 784272
TE 714250
TB 221372
TL 160572
TL 701213
TL 600657
TG 801966
TG 733332 
TJ 385619

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5 LAKH ARE:

TA 610117
TB 510517
TC 551940
 TD 150095
TE 807156
TG 527595
TH 704850
TJ 559227
TK 840434
TL 581935 

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS  50 LAKH ARE:

TA 195990
TB 802404
TC 355990
TD 235591
TE 701373
TG 239257
TH 262549
TJ 768855 
TK 530224
TL 270725 
TA 774395
TB 283210
TC 815065
TD 501955
TE 605483
TG 848477 
TH 668650
TJ 259992
TK 482295 
TL 669171

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5 LAKH ARE:

TA 610117
TB 510517
TC 551940
 TD 150095
TE 807156
TG 527595
TH 704850
TJ 559227
TK 840434
TL 581935 

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2 LAKH ARE: 

TA 191709
TB 741704
TC 228327
TD 259830
TE 827220
TG 268085
TH 774593
TJ 382595
TK 703760 
TL 270654

LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 5000 ARE: 

0191  0234  0412  0641  1287  1314  1390  1510  1779  1994  2161  2177  2251  2586  2603  2668  2711  2793  2834  2972  3207  3217  3358  3535  3697  4017  4098  4357  4485  4613  4635  4741  5282  5348  5392  5598  5702  5886  5920  5970  6246  6479  6492  6838  7067  7369  7483  7678  7916  8025  8029  8270  8287  8292  8360  8372  8469  9345  9729  9955

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 2000 ARE: 

0215  0242  0301  0480  0592  0782  0828  0857  1042  1093  1257  1315  1550  1750  2020  2036  2185  2198  2313  2432  2524  2585  2666  2681  2700  3015  3074  3169  3181  3239  3323  3776  3833  3920  4153  4194  4248  4250  4252  4402  4427  4552  4685  4811  4816  4830  4895  4981  5268  5317  5352  5693  5733  5748  5780  5819  6095  6149  6191  6377  6457  6715  6768  6841  7207  7212  7236  7306  7346  7446  7498  7508  7654  7754  7990  8004  8014  8310  8545  8580  8665  9123  9284  9356  9357  9459  9582  9613  9639  9961

LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 1000 ARE: 

0036  0096  0253  0265  0271  0340  0379  0448  0471  0807  1237  1245  1311  1322  1482  1529  1555  1632  1684  1717  1800  1902  2085  2122  2157  2231  2310  2348  2491  2537  2829  2920  3029  3144  3188  3204  3260  3268  3273  3325  3427  3448  3499  3524  3566  3653  3671  3755  3858  3935  4025  4037  4105  4157  4432  4470  4479  4621  4623  4660  4682  4916  5029  5040  5092  5124  5137  5245  5283  5300  5339  5408  5483  5484  5583  5584  5746  5948  6019  6187  6219  6325  6386  6426  6672  6685  6875  6902  6912  7040  7126  7271  7336  7420  7467  7535  7605  7621  7639  7673  7852  7962  7993  8044  8109  8136  8227  8288  8296  8312  8323  8387  8472  8600  8628  8630  8633  8716  8786  8823  8866  9003  9007  9038  9066  9187  9217  9317  9329  9464  9515  9539  9551  9556  9806  9851  9878  9915

LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 500 ARE: 

0014  0064  0095  0131  0147  0176  0189  0195  0224  0270  0368  0427  0452  0513  0567  0674  0697  0714  0750  0785  0811  0833  0848  0871  0908  0942  1003  1021  1067  1139  1187  1192  1248  1359  1467  1516  1520  1538  1592  1636  1655  1672  1743  1745  1823  1838  1842  1845  1892  1894  1914  1991  2049  2067  2100  2125  2167  2205  2263  2305  2317  2359  2405  2413  2539  2594  2611  2623  2650  2685  2817  2844  2865  2887  2910  2958  2967  2998  3002  3028  3050  3064  3104  3113  3121  3174  3183  3192  3232  3271  3297  3302  3315  3319  3328  3332  3365  3408  3530  3551  3607  3609  3641  3642  3727  3775  3877  3940  3967  3975  3984  4015  4053  4055  4110  4174  4190  4197  4237  4347  4374  4424  4491  4527  4548  4631  4691  4758  4763  4778  4809  4846  4852  4855  4857  4909  4993  5093  5127  5133  5166  5298  5310  5331  5345  5358  5377  5378  5422  5537  5548  5575  5675  5685  5696  5698  5734  5750  5764  5844  5883  5888  5893  5903  5929  5995  6007  6011  6030  6063  6065  6069  6085  6088  6107  6117  6154  6269  6304  6332  6336  6391  6475  6519  6525  6547  6620  6625  6639  6712  6734  6745  6760  6791  6801  6822  6827  6840  6869  6877  6887  6893  6897  6981  7007  7117  7218  7221  7222  7284  7288  7300  7316  7339  7343  7347  7403  7417  7423  7455  7589  7653  7731  7779  7791  7798  7799  7816  7881  7895  7912  7977  8006  8007  8032  8059  8097  8115  8125  8126  8165  8193  8208  8218  8221  8317  8324  8346  8359  8436  8467  8477  8568  8598  8603  8610  8768  8784  8804  8831  8913  8947  8959  9004  9016  9045  9047  9058  9077  9124  9153  9159  9190  9193  9214  9215  9216  9243  9262  9278  9289  9292  9296  9320  9330  9346  9347  9370  9372  9403  9518  9574  9600  9629  9679  9685  9705  9727  9804  9849  9850  9855  9926  9952  9993

Monsoon Bumper BR-105 Lottery Prize Details

  • 1st Prize: Rs. 25 CRORE
  • 2nd Prize: Rs. 1 Crore
  • 3rd Prize: Rs. 50 Lakhs
  • Consolation Prize: Rs. 5 Lakh
  • 4th Prize: Rs. 4 Lakh
  • 5th Prize: Rs. 2 Lakh
  • 6th Prize: Rs. 5,000
  • 7th Prize: Rs. 2000
  • 8th Prize: Rs. 1000
  • 9th Prize: Rs. 500
Kerala Lottery ONAM Bumper BR-105 Lucky Winners: Check Full List Of Winners

Onam Bumper BR-105 Result OUT: 25 CRORE - 1st Prize Winner

Onam Bumper BR-105 Lucky 1st Prize Winner

  • TH 577825 (PALAKKAD)
  • Agent Name: P THANKARAJAN
  • Agency No.: T 2356 
