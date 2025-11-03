Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
LIVE | Kerala Lottery Result (November 03, 2025): BHAGYATHARA BT-27 MONDAY 3 PM Bumper Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No.BA 188930 (IDUKKI)

LIVE | Kerala Lottery Result (November 03, 2025): BHAGYATHARA BT-27 MONDAY 3 PM Bumper Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No.BA 188930 (IDUKKI)

Kerala Lottery Result Today Live Updates: Kerala BHAGYATHARA BT-27 MONDAY Lottery Bumper Draw result live, November 03, 2025, at 3 pm. Follow ABP Live for latest updates.

By : ABP Live News  | Updated at : 03 Nov 2025 03:25 PM (IST)

LIVE

Key Events
LIVE | Kerala Lottery Result (November 03, 2025): BHAGYATHARA BT-27 MONDAY 3 PM Bumper Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No.BA 188930 (IDUKKI)
LIVE | Kerala Lottery Result (November 03, 2025)
Source : Pinterest/rhenning101

Background

Kerala Lottery Results Monday, 03-11-2025 LIVE: 1st Prize Announcement

Kerala Lottery Result (November 03, 2025): BHAGYATHARA BT-27 MONDAY 3 PM Bumper Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No.BA 188930 (IDUKKI)

The winners list will be out soon! Click here to check the latest BHAGYATHARA BT-27 winners.

The Bhagyathara Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Monday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “BT” followed by the draw number.

Kerala Lottery BHAGYATHARA BT-27 MONDAY 3 PM Result DECLARED - 1st Prize Ticket No.BA 188930 (IDUKKI)  

 

15:25 PM (IST)  •  03 Nov 2025

Kerala Lottery SAMRUDHI SM-27 SUNDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check Winners (FULL LIST)

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

  • BA 188930 (IDUKKI)
  • Agent Name: AMMU S BABU
  • Agency No.: Y 4620

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 25 LAKH

  • BJ 656284 (PAYYANUR)
  • Agent Name: V DHANESH
  • Agency No.: C 3472

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 10 LAKH

  • BB 180758 (THRISSUR)
  • Agent Name: RAKESH KUMAR
  • Agency No.: R 5949

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

BB 188930
BC 188930
BD 188930
BE 188930
BF 188930
BG 188930
BH 188930
BJ 188930
BK 188930
BL 188930
BM 188930

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 4,000

0412  0785  1722  1946  2016  2096  2137  2284  2584  3234  3458  4702  5290  6025  8388  9257  9354  9635  9976

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000

1204  3063  4050  4236  6333  7869 

LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)

0004 0006 0060 0333 0894 1712 1837 2106 2190 2302 2648 3499 3781 4169 4527 5230 5409 5650 5652 6390 6477 6813 7546 9370 9533

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)

0258 0288 0839 0856 0957 0993 1186 1891 2407 2508 2666 2818 3277 3295 3726 3872 5891 6341 6375 6488 7491 7557 7730 7803 7978 8005 8241 8315 8506 8992 9246 9278 9854

LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 94)

To Be Announced Next. Stay tuned for the latest Kerala Lottery live updates only on ABP LIVE.

LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 144)

To Be Announced Next. Stay tuned for the latest Kerala Lottery live updates only on ABP LIVE.

BHAGYATHARA BT-27 MONDAY Lottery Prize Details

  • 1st Prize: Rs 1 CRORE
  • 2nd Prize: Rs. 30 LAKH
  • 3rd Prize: Rs. 5 LAKH
  • Consolation Prize: Rs. 5,000
  • 4th Prize: Rs. 5,000
  • 5th Prize: Rs. 2,000
  • 6th Prize: Rs. 1,000
  • 7th Prize: Rs. 500
  • 8th Prize: Rs. 200
  • 9th Prize: Rs. 100
15:13 PM (IST)  •  03 Nov 2025

Kerala Lottery Result: Bhagyathara BT-27 MONDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check 1st To 5th Prize List

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

BA 188930

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 25 LAKH

BJ 656284

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 10 LAKH

BB 180758

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

BB 188930
BC 188930
BD 188930
BE 188930
BF 188930
BG 188930
BH 188930
BJ 188930
BK 188930
BL 188930
BM 188930

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 4,000

0412  0785  1722  1946  2016  2096  2137  2284  2584  3234  3458  4702  5290  6025  8388  9257  9354  9635  9976

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000

1204  3063  4050  4236  6333  7869 
