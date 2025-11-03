LIVE | Kerala Lottery Result (November 03, 2025): BHAGYATHARA BT-27 MONDAY 3 PM Bumper Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No.BA 188930 (IDUKKI)
Kerala Lottery Result Today Live Updates: Kerala BHAGYATHARA BT-27 MONDAY Lottery Bumper Draw result live, November 03, 2025, at 3 pm. Follow ABP Live for latest updates.
Kerala Lottery Results Monday, 03-11-2025 LIVE: 1st Prize Announcement
The winners list will be out soon! Click here to check the latest BHAGYATHARA BT-27 winners.
The Bhagyathara Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Monday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “BT” followed by the draw number.
Kerala Lottery BHAGYATHARA BT-27 MONDAY 3 PM Result DECLARED - 1st Prize Ticket No.BA 188930 (IDUKKI)
LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE
- BA 188930 (IDUKKI)
- Agent Name: AMMU S BABU
- Agency No.: Y 4620
LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 25 LAKH
- BJ 656284 (PAYYANUR)
- Agent Name: V DHANESH
- Agency No.: C 3472
LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 10 LAKH
- BB 180758 (THRISSUR)
- Agent Name: RAKESH KUMAR
- Agency No.: R 5949
LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000
(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)
LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 4,000
LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000
LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)
0004 0006 0060 0333 0894 1712 1837 2106 2190 2302 2648 3499 3781 4169 4527 5230 5409 5650 5652 6390 6477 6813 7546 9370 9533
LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)
0258 0288 0839 0856 0957 0993 1186 1891 2407 2508 2666 2818 3277 3295 3726 3872 5891 6341 6375 6488 7491 7557 7730 7803 7978 8005 8241 8315 8506 8992 9246 9278 9854
LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 94)
To Be Announced Next. Stay tuned for the latest Kerala Lottery live updates only on ABP LIVE.
LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 144)
BHAGYATHARA BT-27 MONDAY Lottery Prize Details
- 1st Prize: Rs 1 CRORE
- 2nd Prize: Rs. 30 LAKH
- 3rd Prize: Rs. 5 LAKH
- Consolation Prize: Rs. 5,000
- 4th Prize: Rs. 5,000
- 5th Prize: Rs. 2,000
- 6th Prize: Rs. 1,000
- 7th Prize: Rs. 500
- 8th Prize: Rs. 200
- 9th Prize: Rs. 100