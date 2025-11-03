Kerala Lottery Results Monday, 03-11-2025 LIVE: 1st Prize Announcement

Kerala Lottery Result (November 03, 2025): BHAGYATHARA BT-27 MONDAY 3 PM Bumper Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No.BA 188930 (IDUKKI)

The winners list will be out soon! Click here to check the latest BHAGYATHARA BT-27 winners.

The Bhagyathara Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Monday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “BT” followed by the draw number.

Kerala Lottery BHAGYATHARA BT-27 MONDAY 3 PM Result DECLARED - 1st Prize Ticket No.BA 188930 (IDUKKI)