Live Kerala Lottery Result Out : Winner Ticket No. PZ 531453 (CHITTUR) | 1st prize 1 Crore

The KARUNYA PLUS Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every THURSDAY. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “KN” followed by the draw number.
Kerala Lottery Result LIVE: KARUNYA PLUS KN-598 THURSDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check Winners (FULL LIST)
LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE
- PZ 531453 (CHITTUR)
- Agent Name: P A SURESH
- Agency No.: P 2216
LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH
- PN 544692 (THIRUVANANTHAPURAM)
- Agent Name: PEER MOHAMMED
- Agency No.: T 2745
LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH
- PV 152551 (ERNAKULAM)
- Agent Name: SHINKARAM LOTTERY
- Agency No.: E 7272
LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000
(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)
LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 19)
LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000 (Number Of Prizes: 6)
LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)
LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)
LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 84)
0054 0137 0175 0179 0277 0446 0551 0586 0744 0836 0854 0966 1032 1109 1376 1419 1629 2152 2321 2329 2413 2445 2622 3110 3166 3275 3420 3537 3607 3670 3732 3973 4146 4167 4233 4613 4662 4743 5033 5292 5542 5938 6017 6081 6093 6232 6273 6274 6292 6429 6460 6590 6600 6612 6686 6826 6939 6951 6977 7029 7186 7308 7546 7899 8000 8168 8315 8372 8436 8522 8609 8613 8857 8968 9197 9241 9368 9582 9643 9722 9863 9880 9929 9968
LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 156)
0019 0032 0238 0278 0308 0349 0375 0408 0597 0601 0700 1035 1039 1082 1147 1207 1265 1271 1485 1507 1581 1697 1784 1992 2042 2312 2385 2503 3058 3209 3428 3446 3519 3560 3603 3718 3907 4154 4210 4277 4362 4431 4533 4609 4700 4756 5027 5052 5252 5298 5308 5430 5609 5906 5985 6229 6304 6383 6493 6597 6812 6942 7067 7201 7607 7862 8001 8019 8097 8211 8523 8621 8672 8678 8738 8758 8910 8944 8987 9043 9159 9293 9312 9440 9593 9831 9873
Kerala KARUNYA PLUS KN-598 THURSDAY: Mega Prizes For Winners
- First Prize: 1 CRORE
- Consolation prize: 5,000
- Second Place: 30 Lakh
- Third Prize: 5 Lakh
- Fourth Prize: 5,000
- Fifth Prize: 2,000
- Sixth Place: 1,000
- 7th Place: 500
- 8th Place: 200
- 9th Place: 100
