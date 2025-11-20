Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Live Kerala Lottery Result Out : Winner Ticket No. PZ 531453 (CHITTUR) | 1st prize 1 Crore

Live Kerala Lottery Result Out : Winner Ticket No. PZ 531453 (CHITTUR) | 1st prize 1 Crore

Kerala Lottery Result KARUNYA PLUS KN-598 (OUT): Ticket No. PZ 531453 – RS.1 Cr Winner

By : ABP Live News  | Updated at : 20 Nov 2025 03:49 PM (IST)

LIVE

Key Events
Kerala Lottery Result Today (20.11.2025): KARUNYA PLUS KN-598 THURSDAY 3PM Draw DECLARED - 1st Prize 1 Crore bumper jackpot lottery sambad latest news live updates south india news live lottery result today November 20 Kerala Lottery Winner prize money Keralalotteries.net keralalotteriesresults.in statelottery.kerala.gov.in Live Kerala Lottery Result Out : Winner Ticket No. PZ 531453 (CHITTUR) | 1st prize 1 Crore
LIVE | Kerala Lottery Result Today (November 20, 2025)
Source : Pinterest/brightfuturepicks

Background

Kerala Lottery Results Thursday, 20-11-2025 LIVE: 1st Prize Announcement

Kerala Lottery Result 20-11-2025 (OUT): KARUNYA PLUS KN-598 THURSDAY 3PM Bumper Draw - 1st Prize Ticket No.PZ 531453 (CHITTUR)

The winners list is coming soon! Click here to check the latest KARUNYA PLUS KN-598 winners.

The KARUNYA PLUS Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every THURSDAY. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “KN” followed by the draw number.

Kerala Lottery Result 20-11-2025 (OUT): KARUNYA PLUS KN-598 THURSDAY 3PM Bumper Draw - 1st Prize Ticket No.PZ 531453 (CHITTUR)

 

15:49 PM (IST)  •  20 Nov 2025

Kerala Lottery Result LIVE: KARUNYA PLUS KN-598 THURSDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check Winners (FULL LIST)

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

  • PZ 531453 (CHITTUR)
  • Agent Name: P A SURESH
  • Agency No.: P 2216

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH

  • PN 544692 (THIRUVANANTHAPURAM)
  • Agent Name: PEER MOHAMMED
  • Agency No.: T 2745

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH

  • PV 152551 (ERNAKULAM)
  • Agent Name: SHINKARAM LOTTERY
  • Agency No.: E 7272

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

PN 531453
PO 531453
PP 531453
PR 531453
PS 531453
PT 531453
PU 531453
PV 531453
PW 531453
PX 531453
PY 531453

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 19)

0228  0888  1177  1686  1701  2119  2986  4075  5444  6122  6316  6767  7043  7284  7362  9145  9210  9437  9891

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000 (Number Of Prizes: 6)

0637  1003  1494  1531  4081  5218

LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)

0111  0360  0947  1319  2108  2458  3881  4151  4253  4480  4739  4904  4948  5459  5773  6059  6221  6433  6779  7054  7516  7768  7770  8158  9797

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)

0039  0187  0225  0268  0282  0292  0757  1120  1220  1352  1572  1797  1812  2205  2211  2358  2587  2623  2648  2821  3106  3136  3413  3594  3746  4188  4358  4643  4736  4807  4824  4959  5021  5214  5373  5640  5666  5757  5979  6000  6160  6190  6411  6464  6602  6663  6854  6867  7061  7087  7175  7404  7584  7659  7775  7895  7919  8127  8293  8461  8748  8826  8865  9307  9347  9393  9422  9425  9517  9613  9678  9728  9856  9881  9945  9997

LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 84)

0054 0137 0175 0179 0277 0446 0551 0586 0744 0836 0854 0966 1032 1109 1376 1419 1629 2152 2321 2329 2413 2445 2622 3110 3166 3275 3420 3537 3607 3670 3732 3973 4146 4167 4233 4613 4662 4743 5033 5292 5542 5938 6017 6081 6093 6232 6273 6274 6292 6429 6460 6590 6600 6612 6686 6826 6939 6951 6977 7029 7186 7308 7546 7899 8000 8168 8315 8372 8436 8522 8609 8613 8857 8968 9197 9241 9368 9582 9643 9722 9863 9880 9929 9968

LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 156)

0019 0032 0238 0278 0308 0349 0375 0408 0597 0601 0700 1035 1039 1082 1147 1207 1265 1271 1485 1507 1581 1697 1784 1992 2042 2312 2385 2503 3058 3209 3428 3446 3519 3560 3603 3718 3907 4154 4210 4277 4362 4431 4533 4609 4700 4756 5027 5052 5252 5298 5308 5430 5609 5906 5985 6229 6304 6383 6493 6597 6812 6942 7067 7201 7607 7862 8001 8019 8097 8211 8523 8621 8672 8678 8738 8758 8910 8944 8987 9043 9159 9293 9312 9440 9593 9831 9873

Kerala KARUNYA PLUS KN-598 THURSDAY: Mega Prizes For Winners

  • First Prize: 1 CRORE
  • Consolation prize: 5,000
  • Second Place: 30 Lakh
  • Third Prize: 5 Lakh
  • Fourth Prize: 5,000
  • Fifth Prize: 2,000
  • Sixth Place: 1,000
  • 7th Place: 500
  • 8th Place: 200
  • 9th Place: 100
15:13 PM (IST)  •  20 Nov 2025

Kerala Lottery Result LIVE: KARUNYA PLUS KN-598 THURSDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check 1st To 5th Winners List

Tags :
Kerala Lottery Kerala Lottery Result Kerala Lottery Result LIVE Kerala State Lottery Kerala Lottery Sambad Result Kerala State Lottery Result Today Kerala State Lottery Today Kerala State Lottery Result Today 3pm Kerala State Lottery Result 3pm Kerala State Lottery 3 P M Today Kerala State Lottery Yesterday Kerala State Lottery 3pm Kerala Today Lottery Result Kerala State Lottery Old Result 3pm Kerala Lottery Result Old Kerala State KARUNYA PLUS KN-598 Lottery
New Update
