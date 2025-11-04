High Octane Campaigning For Phase 1 Of Bihar Polls Ends, 121 Seats To Vote On Nov 6
High-octane campaigning in Bihar ended for the first phase of the Assembly elections and 121 assembly constituencies are set to vote on November 6. In the first phase, elections will be held in 121 constituencies across 18 districts, while the remaining 122 seats will go to the polls in the second phase.
Top Leaders Intensify Campaigning
As the campaign enters its penultimate day, PM Modi, Union Home Minister Amit Shah, Congress president Mallikarjun Kharge and party general secretary Priyanka Vadra are actively reaching out to voters across the state. The Prime Minister addressed rallies in Saharsa and Katihar districts, sharpening his attack on the opposition INDIA bloc.
Modi Targets Congress And RJD
During his speeches, PM Modi alleged that the Congress had agreed to declare Tejashwi Yadav as Chief Minister after a ‘katta’ (country-made gun) was pointed at its head by the Rashtriya Janata Dal (RJD), led by Lalu Prasad Yadav.
First Phase Of Polls On November 6
List Of Assembly Constituencies
1. Alamnagar 2. Bihariganj 3. Singheshwar (SC) 4. Madhepura 5. Sonbarsha (SC) 6. Saharsa 7. Simri Bakhtiarpur 8. Mahishi 9. Kusheshwar Asthan (SC) 10. Gaura Bauram 11. Benipur 12. Alinagar 13. Darbhanga Rural 14. Darbhanga 15. Hayaghat 16. Bahadurpur 17. Keoti 18. Jale 19. Gaighat 20. Aurai 21. Minapur 22. Bochahan (SC) 23. Sakra (SC) 24. Kurhani 25. Muzaffarpur 26. Kanti 27. Baruraj 28. Paroo 29. Sahebganj 30. Baikunthpur 31. Barauli 32. Gopalganj 33. Kuchaikote 34. Bhore (SC) 35. Hathua 36. Siwan 37. Ziradei 38. Darauli (SC) 39. Raghunathpur 40. Daraunda 41. Barharia 42. Goriakothi 43. Maharajganj 44. Ekma 45. Manjhi 46. Baniapur 47. Taraiya 48. Marhaura 49. Chapra 50. Garkha (SC) 51. Amnour 52. Parsa 53. Sonepur 54. Hajipur 55. Lalgan 56. Vaishali 57. Mahua 58. Raja Pakar (SC) 59. Raghopur 60. Mahnar 61. Patepur (SC) 62. Kalyanpur (SC) 63. Warisnagar 64. Samastipur 65. Ujiarpur 66. Morwa 67. Sarairanjan 68. Mohiuddinnagar 69. Bibhutipur 70. Rosera (SC) 71. Hasanpur 72. Cheria-Bariarpur 73. Bachhwara 74. Teghra 75. Matihani 76. Sahebpur Kamal 77. Begusarai 78. Bakhri (SC) 79. Alauli (SC) 80. Khagaria 81. Beldaur 82. Parbatta 83. Tarapur 84. Munger 85. Jamalpur 86. Suryagarha 87. Lakhisarai 88. Sheikhpura 89. Barbigha 90. Asthawan 91. Biharsharif 92. Rajgir (SC) 93. Islampur 94. Hilsa 95. Nalanda 96. Harnaut 97. Mokama 98. Barh 99. Bakhtiarpur 100. Digha 101. Bankipur 102. Kumhrar 103. Patna Sahib 104. Fatuha 105. Danapur 106. Maner 107. Phulwari (SC) 108. Masaurhi (SC) 109. Paliganj 110. Bikram 111. Sandesh 112. Barhara 113. Arrah 114. Agiaon (SC) 115. Tarari 116. Jagdishpur 117. Shahpur 118. Brahampur 119. Buxar 120. Dumraon 121. Rajpur (SC)