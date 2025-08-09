LIVE | Kerala Lottery Result Today (09.08.2025): KARUNYA KR-718 SATURDAY 3 PM Bumper Draw OUT - 1st Ticket Prize No. - TO BE OUT SOON
Kerala Lottery Result 2025: KARUNYA KR-718 will be drawn today, August 08, 2025, at Gorky Bhavan, which is close to Bakery Junction in Thiruvananthapuram, at 3 pm. Follow ABP Live for latest updates.
LIVE
Background
Kerala Lottery Results SATURDAY, 09-08-2095 LIVE: 1st Prize Announcement: The winners list is out! Click here to check the latest KARUNYA KR-718 winners.
Kerala Lottery Result Today (09.08.2095): KARUNYA KR-718 SATURDAY 3 PM Bumper Draw OUT - 1st Ticket Prize - TO BE OUT SHORTLY
The KARUNYA Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every SATURDAY. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “KR” followed by the draw number.
Kerala State Lottery Result: Check Full List Of PAST WINNERS (Last SEVEN Days) And Bumper Draw Details
Click On The Links Below To View Past Results:
FRIDAY (08.08.2025) Kerala Lottery Result Today: SUVARNA KERALAM SK-14 Draw OUT - 1st Prize Ticket No. RG 748405 (ADOOR)
THURSDAY (August 07, 2025) Kerala Lottery Result Today: KARUNYA PLUS KN-584 Draw OUT - 1st Prize Ticket No. PN 612922 (KOTTAYAM)
WEDNESDAY (06.08.2025): Kerala Lottery Result Today: DHANALEKSHMI DL-12 Draw OUT - 1st Prize Ticket No. DW 248735 (ALAPPUZHA)
TUESDAY (05.08.2025) Kerala Lottery Result Today: STHREE SAKTHI SS-478 TUESDAY - 1st Prize Ticket Winner No. SR 299702 (ATTINGAL)
MONDAY (04.08.2025) Kerala Lottery Sambad Today: BHAGYATHARA BT-13 Draw OUT - 1st Prize Ticket No. BT 418177 (MALAPPURAM)
SUNDAY (03.08.2025) Kerala Lottery Result Today: SAMRUDHI SM-14 Draw OUT - Winner 1st Prize Ticket No. MR 677584 (PUNALUR)
SATURDAY (02.08.2025) Kerala Lottery Result Today: KARUNYA KR-717 Draw OUT - 1st Prize Ticket No. KY 354014 (PALAKKAD)
BUMPER LOTTERY DRAWS
CHRISTMAS NEW YEAR BR-101 (20 CRORE): Kerala Lottery Result Today (05.02.2025) - 1st Prize Ticket No. XD 387132
POOJA BUMPER BR-100 (12 CRORE): Kerala Lottery Result Today (04.12.2024): 1st Prize Ticket No. JC 325526
THIRUVONAM ONAM BUMPER BR-99 (25 CRORE): Kerala Lottery Result (09.10.2024): 1st Prize Ticket No. TG 434222
MONSOON BUMPER BR-98 (10 CRORE): Kerala Lottery Result Today (31.07.2024) - 1st Prize Ticket No MD 769524
Kerala KARUNYA KR-718 SATURDAY Lottery Results: Check THREE-DIGIT GUESSING NUMBERS
|6950
|6905
|6590
|6509
|6095
|6059
|9650
|9605
|9560
|9506
|9065
|9056
|5690
|5609
|5960
|5906
|5069
|5096
|0695
|0659
|0965
|0956
|0569
|0596
Kerala KARUNYA KR-718 SATURDAY Lottery Results: Check THREE-DIGIT GUESSING NUMBERS
|000
|019
|041
|047
|049
|097
|112
|129
|155
|196
|211
|226
|252
|265
|278
|367
|372
|377
|381
|393
|424
|434
|455
|458
|470
|486
|491
|496
|501
|577
|590
|598
|612
|614
|630
|648
|659
|678
|691
|696
|741
|742
|777
|794
|809
|811
|813
|824
|834
|865
|870
|883
|911
|916
|928
|934
|937
|957
|993
|999
Kerala Lottery KARUNYA KR-718 SATURDAY Draw: How To Select Lucky Numbers?
Select two numbers, like 11 and 13, that are a few digits apart. 10 and 14 or 14 and 9 could also be an option. Either pick your favorite numbers from the range provided or choose the numbers at random.
Kerala Lottery KARUNYA KR-718 SATURDAY: What Is The Commission Rate Of Kerala Lottery?
A sum equal to 12% of the prize money will be subtracted from the first, second, and third place awards and given to the relevant agents as an agent commission.