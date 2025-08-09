Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
LIVE | Kerala Lottery Result Today (09.08.2025): KARUNYA KR-718 SATURDAY 3 PM Bumper Draw OUT - 1st Ticket Prize No. - TO BE OUT SOON

Kerala Lottery Result 2025: KARUNYA KR-718 will be drawn today, August 08, 2025, at Gorky Bhavan, which is close to Bakery Junction in Thiruvananthapuram, at 3 pm. Follow ABP Live for latest updates.

By : ABP Live News  | Updated at : 09 Aug 2025 03:05 PM (IST)

LIVE

Key Events
LIVE | Kerala Lottery Result Today (09.08.2025)
Source : Canva

Background

Kerala Lottery Results SATURDAY, 09-08-2095 LIVE: 1st Prize Announcement: The winners list is out! Click here to check the latest KARUNYA KR-718 winners.

Kerala Lottery Result Today (09.08.2095): KARUNYA KR-718 SATURDAY 3 PM Bumper Draw OUT - 1st Ticket Prize - TO BE OUT SHORTLY

The KARUNYA Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every SATURDAY. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “KR” followed by the draw number.

15:05 PM (IST)  •  09 Aug 2025

Kerala State Lottery Result: Check Full List Of PAST WINNERS (Last SEVEN Days) And Bumper Draw Details

Click On The Links Below To View Past Results:

FRIDAY (08.08.2025) Kerala Lottery Result Today: SUVARNA KERALAM SK-14 Draw OUT - 1st Prize Ticket No. RG 748405 (ADOOR)

THURSDAY (August 07, 2025) Kerala Lottery Result Today: KARUNYA PLUS KN-584 Draw OUT - 1st Prize Ticket No. PN 612922 (KOTTAYAM)

WEDNESDAY (06.08.2025): Kerala Lottery Result Today: DHANALEKSHMI DL-12 Draw OUT - 1st Prize Ticket No. DW 248735 (ALAPPUZHA)

TUESDAY (05.08.2025) Kerala Lottery Result Today: STHREE SAKTHI SS-478 TUESDAY - 1st Prize Ticket Winner No. SR 299702 (ATTINGAL)

MONDAY (04.08.2025) Kerala Lottery Sambad Today: BHAGYATHARA BT-13 Draw OUT - 1st Prize Ticket No. BT 418177 (MALAPPURAM)

SUNDAY (03.08.2025) Kerala Lottery Result Today: SAMRUDHI SM-14 Draw OUT - Winner 1st Prize Ticket No. MR 677584 (PUNALUR)

SATURDAY (02.08.2025) Kerala Lottery Result Today: KARUNYA KR-717 Draw OUT - 1st Prize Ticket No. KY 354014 (PALAKKAD)

BUMPER LOTTERY DRAWS

CHRISTMAS NEW YEAR BR-101 (20 CRORE): Kerala Lottery Result Today (05.02.2025) - 1st Prize Ticket No. XD 387132

POOJA BUMPER BR-100 (12 CRORE): Kerala Lottery Result Today (04.12.2024): 1st Prize Ticket No. JC 325526

THIRUVONAM ONAM BUMPER BR-99 (25 CRORE): Kerala Lottery Result (09.10.2024):  1st Prize Ticket No. TG 434222

MONSOON BUMPER BR-98 (10 CRORE): Kerala Lottery Result Today (31.07.2024) - 1st Prize Ticket No MD 769524

15:03 PM (IST)  •  09 Aug 2025

Kerala KARUNYA KR-718 SATURDAY Lottery Results: Check THREE-DIGIT GUESSING NUMBERS

6950 6905 6590 6509
6095 6059 9650 9605
9560 9506 9065 9056
5690 5609 5960 5906
5069 5096 0695 0659
0965 0956 0569 0596
15:02 PM (IST)  •  09 Aug 2025

Kerala KARUNYA KR-718 SATURDAY Lottery Results: Check THREE-DIGIT GUESSING NUMBERS

000 019 041 047
049 097 112 129
155 196 211 226
252 265 278 367
372 377 381 393
424 434 455 458
470 486 491 496
501 577 590 598
612 614 630 648
659 678 691 696
741 742 777 794
809 811 813 824
834 865 870 883
911 916 928 934
937 957 993 999
15:01 PM (IST)  •  09 Aug 2025

Kerala Lottery KARUNYA KR-718 SATURDAY Draw: How To Select Lucky Numbers?

Select two numbers, like 11 and 13, that are a few digits apart. 10 and 14 or 14 and 9 could also be an option. Either pick your favorite numbers from the range provided or choose the numbers at random.

15:01 PM (IST)  •  09 Aug 2025

Kerala Lottery KARUNYA KR-718 SATURDAY: What Is The Commission Rate Of Kerala Lottery?

A sum equal to 12% of the prize money will be subtracted from the first, second, and third place awards and given to the relevant agents as an agent commission.

