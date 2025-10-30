Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
LIVE | Kerala Lottery Result Today (October 30, 2025): KARUNYA PLUS KN-595 THURSDAY 3PM Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)

LIVE | Kerala Lottery Result Today (October 30, 2025): KARUNYA PLUS KN-595 THURSDAY 3PM Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)

Kerala Lottery Result Today (October 30, 2025): Today, KARUNYA PLUS lottery draw takes place at Gorky Bhavan, Thiruvananthapuram, at 3 pm. Follow ABP Live for latest Kerala lottery live results.

By : ABP Live News  | Updated at : 30 Oct 2025 04:06 PM (IST)

LIVE

Key Events
LIVE | Kerala Lottery Result Today (30.10.2025): KARUNYA PLUS KN-595 THURSDAY 3PM Draw DECLARED - 1st Prize 1 Crore bumper jackpot lottery sambad latest news live updates south india news live lottery result today October 30 Kerala Lottery Winner prize money Keralalotteries.net keralalotteriesresults.in statelottery.kerala.gov.in LIVE | Kerala Lottery Result Today (October 30, 2025): KARUNYA PLUS KN-595 THURSDAY 3PM Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)
LIVE | Kerala Lottery Result Today (October 30, 2025)
Source : Pinterest/refinery29

Background

Kerala Lottery Results Thursday, 30-10-2025 LIVE: 1st Prize Announcement

Kerala Lottery Result Today (October 30, 2025): KARUNYA PLUS KN-595 THURSDAY 3PM Bumper Draw DECLARED - CHECK WINNERS (FULL LIST)

The winners list is coming soon! Click here to check the latest KARUNYA PLUS KN-595 winners.

The KARUNYA PLUS Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every THURSDAY. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “KN” followed by the draw number.

Kerala Lottery KARUNYA PLUS KN-595 THURSDAY 3 PM Result DECLARED - CHECK WINNERS (FULL LIST)

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

  • PA 873206 (KARUNAGAPALLY)
  • Agent Name: RAGHUNATHAN T
  • Agency No.: QC 1096

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH

  • PD 627724 (ALAPPUZHA)
  • Agent Name: SHAJEER C V
  • Agency No.: A 3100

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH

  • PE 309178 (KAYAMKULAM)
  • Agent Name: JOHNSON JOHN
  • Agency No.: A 6028

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

PB 873206
PC 873206
PD 873206
PE 873206
PF 873206
PG 873206
PH 873206
PJ 873206
PK 873206
PL 873206
PM 873206

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 20)

0924 1651 2600 2644 2674 3040 3065 3119 3269 3624 3948 4219 4497 5565 5612 6025 7890 9007 9813

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000 (Number Of Prizes: 6)

1147 2487 3368 5638 6834 8091

LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)

0282 0463 0482 1256 1371 2238 2301 3397 3640 4157 4348 5238 5890 6192 7098 7460 7699 7844 7927 8123 8161 8191 8400 8746 9547

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)

0052  0209  0301  0305  0311  0703  1099  1209  1235  1589  1886  1894  1977  2104  2253  2263  2626  2627  2889  3083  3276  3367  3408  3436  3502  3558  3561  3653  3827  3919  3981  4045  4094  4211  4213  4216  4267  4392  4407  4650  4747  4830  5241  5395  5641  5728  5993  6295  6357  6390  6461  6531  6895  6963  7047  7114  7221  7477  7576  7723  7736  7756  7851  8097  8630  8796  8823  9106  9137  9356  9428  9439  9504  9514  9808  9828
 
LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 84)
 
0104  0117  0157  0217  0246  0291  0438  0569  0982  1223  1311  1461  1524  1540  1762  1847  1874  2191  2291  2323  2438  2688  2721  2837  2842  2848  2908  2928  2956  3148  3279  3559  3643  3649  3706  4041  4336  4625  4698  4834  4988  5310  5403  5794  6120  6208  6328  6464  6492  6662  6929  6958  7017  7035  7058  7228  7447  7483  7502  7555  7796  8195  8330  8332  8362  8394  8452  8517  8522  8708  8723  8777  8801  9101  9173  9307  9566  9577  9593  9596  9668  9705  9811  9910

LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 156)

0000  0001  0092  0102  0107  0119  0134  0160  0166  0320  0364  0536  0596  0632  0787  0856  0863  1174  1176  1307  1357  1603  1630  1673  1696  1700  1771  1772  1804  1968  2018  2027  2184  2201  2218  2239  2328  2341  2442  2499  2530  2635  2739  2787  2982  3042  3070  3092  3159  3308  3468  3469  3670  3732  3755  3783  3786  3831  3851  3863  3885  3979  4032  4035  4053  4125  4162  4224  4266  4280  4292  4504  4601  4655  4661  4691  4706  4741  4840  4921  5430  5519  5542  5628  5766  5889  5931  6090  6112  6175  6204  6268  6282  6306  6340  6345  6377  6420  6430  6469  6532  6537  6704  6880  6901  7012  7034  7106  7134  7294  7498  7538  7590  7663  7700  7748  7770  7823  7869  7887  7941  7967  8094  8104  8111  8174  8289  8307  8336  8345  8364  8420  8477  8527  8578  8639  8660  8739  8742  8821  8850  8968  8977  9002  9097  9158  9167  9182  9354  9525  9607  9629  9867  9879  9897  9984
16:06 PM (IST)  •  30 Oct 2025

Kerala Lottery KARUNYA PLUS KN-595 THURSDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check Winners (FULL LIST)

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

  • PA 873206 (KARUNAGAPALLY)
  • Agent Name: RAGHUNATHAN T
  • Agency No.: QC 1096

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH

  • PD 627724 (ALAPPUZHA)
  • Agent Name: SHAJEER C V
  • Agency No.: A 3100

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH

  • PE 309178 (KAYAMKULAM)
  • Agent Name: JOHNSON JOHN
  • Agency No.: A 6028

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

PB 873206
PC 873206
PD 873206
PE 873206
PF 873206
PG 873206
PH 873206
PJ 873206
PK 873206
PL 873206
PM 873206

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 20)

0924 1651 2600 2644 2674 3040 3065 3119 3269 3624 3948 4219 4497 5565 5612 6025 7890 9007 9813

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000 (Number Of Prizes: 6)

1147 2487 3368 5638 6834 8091

LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)

0282 0463 0482 1256 1371 2238 2301 3397 3640 4157 4348 5238 5890 6192 7098 7460 7699 7844 7927 8123 8161 8191 8400 8746 9547

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)

0052  0209  0301  0305  0311  0703  1099  1209  1235  1589  1886  1894  1977  2104  2253  2263  2626  2627  2889  3083  3276  3367  3408  3436  3502  3558  3561  3653  3827  3919  3981  4045  4094  4211  4213  4216  4267  4392  4407  4650  4747  4830  5241  5395  5641  5728  5993  6295  6357  6390  6461  6531  6895  6963  7047  7114  7221  7477  7576  7723  7736  7756  7851  8097  8630  8796  8823  9106  9137  9356  9428  9439  9504  9514  9808  9828
 
LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 84)
 
0104  0117  0157  0217  0246  0291  0438  0569  0982  1223  1311  1461  1524  1540  1762  1847  1874  2191  2291  2323  2438  2688  2721  2837  2842  2848  2908  2928  2956  3148  3279  3559  3643  3649  3706  4041  4336  4625  4698  4834  4988  5310  5403  5794  6120  6208  6328  6464  6492  6662  6929  6958  7017  7035  7058  7228  7447  7483  7502  7555  7796  8195  8330  8332  8362  8394  8452  8517  8522  8708  8723  8777  8801  9101  9173  9307  9566  9577  9593  9596  9668  9705  9811  9910

LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 156)

0000  0001  0092  0102  0107  0119  0134  0160  0166  0320  0364  0536  0596  0632  0787  0856  0863  1174  1176  1307  1357  1603  1630  1673  1696  1700  1771  1772  1804  1968  2018  2027  2184  2201  2218  2239  2328  2341  2442  2499  2530  2635  2739  2787  2982  3042  3070  3092  3159  3308  3468  3469  3670  3732  3755  3783  3786  3831  3851  3863  3885  3979  4032  4035  4053  4125  4162  4224  4266  4280  4292  4504  4601  4655  4661  4691  4706  4741  4840  4921  5430  5519  5542  5628  5766  5889  5931  6090  6112  6175  6204  6268  6282  6306  6340  6345  6377  6420  6430  6469  6532  6537  6704  6880  6901  7012  7034  7106  7134  7294  7498  7538  7590  7663  7700  7748  7770  7823  7869  7887  7941  7967  8094  8104  8111  8174  8289  8307  8336  8345  8364  8420  8477  8527  8578  8639  8660  8739  8742  8821  8850  8968  8977  9002  9097  9158  9167  9182  9354  9525  9607  9629  9867  9879  9897  9984
 
 
 
15:14 PM (IST)  •  30 Oct 2025

Kerala Lottery KARUNYA PLUS KN-595 THURSDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check 1st To 5th Winners List

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

PA 873206

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH

PD 627724

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH

PE 309178

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

PB 873206
PC 873206
PD 873206
PE 873206
PF 873206
PG 873206
PH 873206
PJ 873206
PK 873206
PL 873206
PM 873206

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 20)

0924 1651 2600 2644 2674 3040 3065 3119 3269 3624 3948 4219 4497 5565 5612 6025 7890 9007 9813

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000 (Number Of Prizes: 6)

1147 2487 3368 5638 6834 8091

 

Tags :
Kerala Lottery Kerala Lottery Result Kerala Lottery Result LIVE Jackpot Result KARUNYA PLUS KN-595
New Update
Photo Gallery

