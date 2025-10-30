LIVE | Kerala Lottery Result Today (October 30, 2025): KARUNYA PLUS KN-595 THURSDAY 3PM Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)
Kerala Lottery Result Today (October 30, 2025): Today, KARUNYA PLUS lottery draw takes place at Gorky Bhavan, Thiruvananthapuram, at 3 pm. Follow ABP Live for latest Kerala lottery live results.
The KARUNYA PLUS Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every THURSDAY. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “KN” followed by the draw number.
LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE
- PA 873206 (KARUNAGAPALLY)
- Agent Name: RAGHUNATHAN T
- Agency No.: QC 1096
LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH
- PD 627724 (ALAPPUZHA)
- Agent Name: SHAJEER C V
- Agency No.: A 3100
LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH
- PE 309178 (KAYAMKULAM)
- Agent Name: JOHNSON JOHN
- Agency No.: A 6028
LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000
(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)
LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 20)
0924 1651 2600 2644 2674 3040 3065 3119 3269 3624 3948 4219 4497 5565 5612 6025 7890 9007 9813
LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000 (Number Of Prizes: 6)
1147 2487 3368 5638 6834 8091
0282 0463 0482 1256 1371 2238 2301 3397 3640 4157 4348 5238 5890 6192 7098 7460 7699 7844 7927 8123 8161 8191 8400 8746 9547
LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)
LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 156)
