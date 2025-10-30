Kerala Lottery Results Thursday, 30-10-2025 LIVE: 1st Prize Announcement

Kerala Lottery Result Today (October 30, 2025): KARUNYA PLUS KN-595 THURSDAY 3PM Bumper Draw DECLARED - CHECK WINNERS (FULL LIST)

The KARUNYA PLUS Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every THURSDAY. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “KN” followed by the draw number.

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

PA 873206 (KARUNAGAPALLY)

Agent Name: RAGHUNATHAN T

Agency No.: QC 1096

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH

PD 627724 (ALAPPUZHA)

Agent Name: SHAJEER C V

Agency No.: A 3100

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH

PE 309178 (KAYAMKULAM)

Agent Name: JOHNSON JOHN

Agency No.: A 6028

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

PB 873206 PC 873206 PD 873206 PE 873206 PF 873206 PG 873206 PH 873206 PJ 873206 PK 873206 PL 873206 PM 873206

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 20)