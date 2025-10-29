Kerala Lottery Results Wednesday, 29-10-2025 : 1st Prize Announced
Kerala Lottery Result Today (October 29, 2025): DHANALEKSHMI DL-24 WEDNESDAY 3PM Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No. DS 806613 (KANNUR)
The winners list out soon! Click here to check the latest DHANALEKSHMI DL-24 winners.
The DHANALEKSHMI Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Wednesday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “D” followed by the draw number.
Kerala Lottery Result Today (29.10.2025): DHANALEKSHMI DL-24 WEDNESDAY 3 PM Draw OUT - Check Winners (FULL LIST)
LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE
- DS 806613 (KANNUR)
- Agent Name: MAHESH C P
- Agency No.: C 4975
LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH
- DZ 425509 (THRISSUR)
- Agent Name: P V PRADEEP
- Agency No.: R 2083
LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH
- DT 209564 (WAYANADU)
- Agent Name: SUJITH K S
- Agency No.: W 2079
LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000
DN 806613
DO 806613
DP 806613
DR 806613
DT 806613
DU 806613
DV 806613
DW 806613
DX 806613
DY 806613
DZ 806613
(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)
LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000
2306 2631 2681 2698 3123 3290 3852 4207 4568 4894 5276 6384 7169 7842 8667 8979 9184 9259 9926
LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000 (Number Of Prizes: 6)
0350 0992 1338 6846 7195 7736
LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 25)
1401 1537 1735 1943 2158 2166 2349 2700 3038 3083 3158 3839 4165 5000 5677 5948 6193 6371 7768 8267 8382 8601 8817 9205 9386
LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)
0197 0436 0562 0677 0845 0971 1303 1584 1727 1867 2146 2176 2438 2687 2764 2777 2842 2912 3119 3127 3298 3304 3660 3678 3757 4040 4144 4281 4389 4492 4689 4936 4945 4972 5057 5076 5148 5280 5327 5587 5602 5631 5839 6152 6263 6382 6524 6689 6888 6925 6986 7117 7188 7277 7300 7429 7611 8114 8221 8227 8311 8507 8728 8746 8755 8846 8850 8872 8902 9215 9246 9318 9686 9692 9733 9998
LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 96)
0224 0232 0241 0255 0528 0540 0595 0625 0776 1004 1089 1100 1254 1311 1321 1418 1447 1835 1865 1887 1944 2116 2132 2267 2420 2530 2753 2899 3420 3478 3521 3584 3592 3867 3921 3970 4131 4182 4192 4295 4334 4378 4464 4501 4706 4764 4804 4807 4957 5058 5110 5126 5286 5298 5469 5528 5563 5598 5609 5646 5685 5864 5895 5988 6010 6252 6294 6618 6650 6725 7085 7269 7344 7567 7628 7670 7747 7808 7964 7990 8000 8080 8093 8376 8500 8585 8623 8752 8771 8864 9042 9206 9273 9293 9464 9864
LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 138)
6202 8450 9168 4149 2972 5374 4312 4049 7580 5092 3161 9817 0159 4317 5516 5497 8657 9793 3481 2670 7822 8965 4215 9896 7035 6603 0820 7914 1583 8934 7197 0380 0547 4621 3757 3813 0365 8918 7949 1297 7238 0283 9548 3351 3962 8947 1017 0521 9943 4371 6363 4678 3711 9311 8098 4619 6744 3605 6640 6104 1967 4269 5045 4233 7011 1969 2345 7680 0610 0974 0430 3124 0913 0078 1815 4854 6331 2124 2684 2337 5491 6432 0957 7535 3515 5544 9026 0057 5662 7489 6205 1581 0938 1396 8644 9693 7123 0178 1174 6290 8589 3280 8419 9604 8487 7632 2856 8232 9326 4907 7138 7883 3810 5732 9987 4061 9893 8768 5684 7528 5791 7605 4228 9203 1044 5856 8537 1416 9449 9920 9522 4013 7964 7438 7979 0593