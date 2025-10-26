Kerala Lottery Result Today (October 26, 2025) LIVE: SAMRUDHI SM-26 SUNDAY 3 PM Bumper Lucky Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)
The Samrudhi SM-26 Kerala lottery draw will take place today, October 26, 2025, at 3 PM at Gorky Bhavan near Bakery Junction, Thiruvananthapuram. Stay tuned to ABP Live for real-time updates.
LIVE
Background
Kerala Lottery Results Sunday, 26-10-2025 LIVE: 1st Prize Announcement: The winners list for today has been DECLARED! Click here to check the latest SAMRUDHI SM-26 (October 26, 2025) winners.
Kerala Lottery Result Today (October 26, 2025): SAMRUDHI SM-26 SUNDAY 3 PM Bumper Lucky Draw DECLARED - CHECK WINNERS (FULL LIST)
The SAMRUDHI Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Sunday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “SM” followed by the draw number.
Kerala Lottery SAMRUDHI SM-26 SUNDAY 3 PM Draw DECLARED - CHECK WINNERS (FULL LIST)
LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE
- MT 660690 (CHITTUR)
- Agent Name: R KRISHNA DAS
- Agency No.: P 1859
LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 25 LAKH
- MZ 166779 (KOTTAYAM)
- Agent Name: BEENA B S
- Agency No.: K 7602
LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 10 LAKH
- MX 508054 (PUNALUR)
- Agent Name: JAQUALIN
- Agency No.: Q 3519
LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000
(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)
LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 4,000
LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)
LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 150)
