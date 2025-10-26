Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kerala Lottery Result Today (October 26, 2025) LIVE: SAMRUDHI SM-26 SUNDAY 3 PM Bumper Lucky Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)

Kerala Lottery Result Today (October 26, 2025) LIVE: SAMRUDHI SM-26 SUNDAY 3 PM Bumper Lucky Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)

The Samrudhi SM-26 Kerala lottery draw will take place today, October 26, 2025, at 3 PM at Gorky Bhavan near Bakery Junction, Thiruvananthapuram. Stay tuned to ABP Live for real-time updates.

By : ABP Live News  | Updated at : 26 Oct 2025 04:03 PM (IST)

LIVE

Key Events
Kerala Lottery Result Today (October 26, 2025) LIVE: SAMRUDHI SM-26 SUNDAY 3 PM Bumper Lucky Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)
Kerala Lottery Result Today (October 26, 2025) LIVE
Source : Pinterest/huffpostau

Background

Kerala Lottery Results Sunday, 26-10-2025 LIVE: 1st Prize Announcement: The winners list for today has been DECLARED! Click here to check the latest SAMRUDHI SM-26 (October 26, 2025) winners.

Kerala Lottery Result Today (October 26, 2025): SAMRUDHI SM-26 SUNDAY 3 PM Bumper Lucky Draw DECLARED - CHECK WINNERS (FULL LIST)

The SAMRUDHI Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Sunday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “SM” followed by the draw number.

Kerala Lottery SAMRUDHI SM-26 SUNDAY 3 PM Draw DECLARED - CHECK WINNERS (FULL LIST)

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

  • MT 660690 (CHITTUR)
  • Agent Name: R KRISHNA DAS
  • Agency No.: P 1859

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 25 LAKH

  • MZ 166779 (KOTTAYAM)
  • Agent Name: BEENA B S
  • Agency No.: K 7602

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 10 LAKH

  • MX 508054 (PUNALUR)
  • Agent Name: JAQUALIN
  • Agency No.: Q 3519

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

MN 660690
MO 660690
MP 660690
MR 660690
MS 660690
MU 660690
MV 660690
MW 660690
MX 660690
MY 660690
MZ 660690

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 4,000

0555  0766  1055  1572  2454  3359  3435  3563  3689  3722  4527  4829  5102  5222  7186  7387  7404  8735  8805
 
LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 6)
 
0725  2019  2382  3078  5289  8357
 
LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)
 
0571  0997  1022  1402  2526  2829  2976  3279  3373  3768  4312  5647  6202  6377  7047  7089  7417  7669  7974  8399  8574  9503  9588  9798  9801

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)

0018  0169  0193  0247  0272  0366  0417  0722  0780  0943  0988  1077  1120  1565  1672  2029  2109  2147  2302  2352  2358  2422  2541  2670  2774  2795  2818  2866  2943  3487  3645  3704  3734  3875  3890  4103  4140  4219  4234  4758  4927  4942  5103  5167  5356  5694  5810  5958  5987  6015  6255  6300  6314  6326  6340  6368  7191  7282  7356  8167  8220  8461  8464  8485  8496  8597  8649  8831  8910  9164  9382  9422  9485  9532  9718  9912
 
LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 92)
 
0049  0430  0797  0847  0944  1016  1071  1141  1147  1253  1330  1616  1632  1837  2309  2313  2457  2649  2681  2760  2878  2916  3136  3142  3236  3252  3321  3426  3454  3460  3493  3681  3711  3769  3915  3933  4070  4076  4353  4363  4376  4403  4474  4867  5058  5206  5328  5416  5741  5921  5978  6074  6096  6137  6183  6224  6244  6414  6474  6500  6518  6639  6785  6814  6859  6956  7403  7581  7608  7655  7869  7963  8090  8113  8173  8307  8390  8449  8495  8657  8932  9264  9267  9292  9639  9735  9832  9844  9897  9900  9979

LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 150)

0115  0181  0239  0267  0373  0678  0693  0759  0793  0924  0984  1085  1211  1285  1287  1324  1328  1353  1425  1475  1497  1507  1622  1661  1711  1722  1823  1847  1896  1925  1942  1969  2061  2146  2194  2208  2270  2359  2388  2402  2463  2487  2655  2663  2683  2686  2850  2861  2919  3058  3188  3254  3406  3525  3541  3596  3633  3673  3674  3721  3794  3855  3966  4024  4045  4048  4322  4393  4487  4502  4575  4741  4768  4835  4882  4907  4938  5119  5125  5157  5318  5378  5394  5449  5475  5490  5507  5703  5712  5722  5795  5936  6014  6051  6108  6132  6196  6301  6387  6507  6625  6696  6753  6839  6841  6872  6897  6986  7048  7132  7137  7237  7427  7542  7562  7800  7851  8016  8099  8119  8124  8194  8224  8456  8506  8530  8545  8553  8658  8665  8856  8895  8931  9102  9109  9225  9253  9356  9428  9478  9516  9525  9622  9637  9693  9792  9830  9862  9892  9925
16:03 PM (IST)  •  26 Oct 2025

Kerala Lottery SAMRUDHI SM-26 SUNDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check Winners (FULL LIST)

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

  • MT 660690 (CHITTUR)
  • Agent Name: R KRISHNA DAS
  • Agency No.: P 1859

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 25 LAKH

  • MZ 166779 (KOTTAYAM)
  • Agent Name: BEENA B S
  • Agency No.: K 7602

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 10 LAKH

  • MX 508054 (PUNALUR)
  • Agent Name: JAQUALIN
  • Agency No.: Q 3519

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

MN 660690
MO 660690
MP 660690
MR 660690
MS 660690
MU 660690
MV 660690
MW 660690
MX 660690
MY 660690
MZ 660690

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 4,000

0555  0766  1055  1572  2454  3359  3435  3563  3689  3722  4527  4829  5102  5222  7186  7387  7404  8735  8805
 
LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 6)
 
0725  2019  2382  3078  5289  8357
 
LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)
 
0571  0997  1022  1402  2526  2829  2976  3279  3373  3768  4312  5647  6202  6377  7047  7089  7417  7669  7974  8399  8574  9503  9588  9798  9801

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)

0018  0169  0193  0247  0272  0366  0417  0722  0780  0943  0988  1077  1120  1565  1672  2029  2109  2147  2302  2352  2358  2422  2541  2670  2774  2795  2818  2866  2943  3487  3645  3704  3734  3875  3890  4103  4140  4219  4234  4758  4927  4942  5103  5167  5356  5694  5810  5958  5987  6015  6255  6300  6314  6326  6340  6368  7191  7282  7356  8167  8220  8461  8464  8485  8496  8597  8649  8831  8910  9164  9382  9422  9485  9532  9718  9912
 
LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 92)
 
0049  0430  0797  0847  0944  1016  1071  1141  1147  1253  1330  1616  1632  1837  2309  2313  2457  2649  2681  2760  2878  2916  3136  3142  3236  3252  3321  3426  3454  3460  3493  3681  3711  3769  3915  3933  4070  4076  4353  4363  4376  4403  4474  4867  5058  5206  5328  5416  5741  5921  5978  6074  6096  6137  6183  6224  6244  6414  6474  6500  6518  6639  6785  6814  6859  6956  7403  7581  7608  7655  7869  7963  8090  8113  8173  8307  8390  8449  8495  8657  8932  9264  9267  9292  9639  9735  9832  9844  9897  9900  9979

LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 150)

0115  0181  0239  0267  0373  0678  0693  0759  0793  0924  0984  1085  1211  1285  1287  1324  1328  1353  1425  1475  1497  1507  1622  1661  1711  1722  1823  1847  1896  1925  1942  1969  2061  2146  2194  2208  2270  2359  2388  2402  2463  2487  2655  2663  2683  2686  2850  2861  2919  3058  3188  3254  3406  3525  3541  3596  3633  3673  3674  3721  3794  3855  3966  4024  4045  4048  4322  4393  4487  4502  4575  4741  4768  4835  4882  4907  4938  5119  5125  5157  5318  5378  5394  5449  5475  5490  5507  5703  5712  5722  5795  5936  6014  6051  6108  6132  6196  6301  6387  6507  6625  6696  6753  6839  6841  6872  6897  6986  7048  7132  7137  7237  7427  7542  7562  7800  7851  8016  8099  8119  8124  8194  8224  8456  8506  8530  8545  8553  8658  8665  8856  8895  8931  9102  9109  9225  9253  9356  9428  9478  9516  9525  9622  9637  9693  9792  9830  9862  9892  9925
15:16 PM (IST)  •  26 Oct 2025

Kerala Lottery Result: SAMRUDHI SM-26 SUNDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check 1st To 5th Prize List

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

MT 660690

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 25 LAKH

MZ 166779

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 10 LAKH

MX 508054

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

MN 660690
MO 660690
MP 660690
MR 660690
MS 660690
MU 660690
MV 660690
MW 660690
MX 660690
MY 660690
MZ 660690

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 4,000

0555  0766  1055  1572  2454  3359  3435  3563  3689  3722  4527  4829  5102  5222  7186  7387  7404  8735  8805
 
LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 6)
 
0725  2019  2382  3078  5289  8357
Tags :
Kerala Lottery Kerala Lottery Result Kerala Lottery Result LIVE Jackpot Result SAMRUDHI SM-26
New Update
