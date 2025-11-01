Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
LIVE | Kerala Lottery Result Today (01.11.2025): KARUNYA KR-729 SATURDAY 3 PM Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)

LIVE | Kerala Lottery Result Today (01.11.2025): KARUNYA KR-729 SATURDAY 3 PM Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)

Kerala Lottery, KARUNYA KR-729 will be drawn today, November 01, 2025, at Gorky Bhavan, which is close to Bakery Junction in Thiruvananthapuram, at 3 pm. Follow ABP Live for latest updates.

By : ABP Live News  | Updated at : 01 Nov 2025 04:01 PM (IST)

LIVE

Key Events
LIVE | Kerala Lottery Result Today (01.11.2025): KARUNYA KR-729 SATURDAY 3PM Draw DECLARED - 1st Prize 1 Crore bumper jackpot
LIVE | Kerala Lottery Result Today (01.11.2025)
Source : Pinterest/TheBestOnlineProducts

Background

Kerala Lottery Results SATURDAY, 01-11-2025 LIVE: 1st Prize Announcement: The winners list is out! Click here to check the latest KARUNYA KR-729 winners.

Kerala Lottery Result Today (01.11.2025): KARUNYA KR-729 SATURDAY 3 PM Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)

The KARUNYA Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every SATURDAY. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “KR” followed by the draw number.

Kerala Lottery KARUNYA KR-729 SATURDAY 3 PM Result DECLARED - Check Winners (FULL LIST)

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

  • KX 700735 (THIRUVANANTHAPURAM)
  • Agent Name: BALACHANDRAN PILLAI R
  • Agency No.: T 8295

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 25 LAKH

  • KP 586162 (KANNUR)
  • Agent Name: P PRAKASHAN
  • Agency No.: E 2701

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 10 LAKH

  • KS 417548 (PALAKKAD)
  • Agent Name: SHAJAHAN
  • Agency No.: P 3030

LUCKY NMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

KN 700735
KO 700735
KP 700735
KR 700735
KS 700735
KT 700735
KU 700735
KV 700735
KW 700735
KY 700735
KZ 700735

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000

0005 0356 1053 3036 3082 3273 3656 3682 3761 4240 4482 4704 6182 7618 8271 8632 9320 9383 9780

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000

0167  6199  7814  8146  8828  9778

LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)

0224 0621 1152 1175 1462 1638 1945 2386 2521 2753 2783 4222 4469 4614 5166 5417 5855 6366 6702 7002 7340 8750 9211 9692 9916

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)

0361 0378 0437 0628 0695 0702 0839 0847 0902 0947 1330 1404 1405 1519 1819 1892 2075 2077 2162 2536 2556 2706 2879 2889 3126 3181 3335 3355 3381 3626 3776 3842 4061 4336 4371 4389 4457 4581 4655 4710 4725 4993 5174 5287 5355 5401 5608 5644 5677 5739 5932 6163 6453 6466 6605 6667 6736 6778 6844 6895 7011 7111 7228 7275 7535 7715 8088 8151 8272 8398 8523 8636 8756 8995 9346 9637

LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 92)

0127 0185 0214 0327 0351 0438 0560 0643 0655 0716 1130 1203 1245 1424 1450 1465 1473 1925 1995 2167 2220 2264 2501 2826 2935 3020 3143 3157 3193 3540 3655 3781 3868 4084 4135 4238 4251 4491 4544 4575 4587 4764 4823 5252 5553 5626 5629 5721 5843 5877 5943 6093 6293 6571 6775 7470 7479 7484 7670 7716 7880 7904 8022 8030 8044 8221 8313 8371 8460 8468 8488 8550 8609 8652 8671 8791 8794 8829 8879 9149 9204 9283 9295 9417 9451 9499 9664 9690 9791 9800 9808 9895

LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 144)

0011  0012  0068  0141  0279  0305  0335  0436  0512  0585  0597  0607  0673  0683  0802  0929  1036  1228  1239  1348  1443  1523  1609  1610  1643  1695  1704  1803  1813  1818  1866  2099  2150  2160  2222  2441  2493  2497  2513  2559  2594  2702  2731  2899  2954  3114  3146  3210  3230  3246  3314  3354  3515  3595  3632  3657  3744  3801  3847  3854  3939  3956  4067  4096  4102  4160  4264  4268  4397  4437  4463  4518  4526  4570  4642  4745  4784  4803  4821  4847  4894  4909  4916  4947  4959  5016  5125  5421  5485  5633  5649  5702  5708  5732  5812  6047  6160  6175  6312  6373  6404  6458  6591  6734  6758  6789  6805  6822  6888  6907  7014  7102  7135  7140  7147  7232  7238  7420  7552  7587  7589  7633  7723  7733  7901  8065  8354  8406  8668  8677  8681  8732  8933  8973  9093  9146  9206  9324  9325  9636  9793  9833  9836  9905

KARUNYA KR-729 Lottery Prize Details

  • First Prize: 1 Crore
  • Consolation prize: 5,000
  • Second Place: 25 Lakh
  • Third Prize: 10 LAKH
  • Fourth Prize: Rs. 5,000
  • Fifth Prize: Rs. 2,000
  • Sixth Place: Rs. 1,000
  • 7th Place: Rs. 500
  • 8th Place: Rs. 200
  • 9th Place: Rs. 100
16:01 PM (IST)  •  01 Nov 2025

15:13 PM (IST)  •  01 Nov 2025

New Update
