Kerala Lottery Results SATURDAY, 01-11-2025 LIVE: 1st Prize Announcement: The winners list is out! Click here to check the latest KARUNYA KR-729 winners.

Kerala Lottery Result Today (01.11.2025): KARUNYA KR-729 SATURDAY 3 PM Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)

The KARUNYA Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every SATURDAY. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “KR” followed by the draw number.

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

KX 700735 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: BALACHANDRAN PILLAI R

Agency No.: T 8295

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 25 LAKH

KP 586162 (KANNUR)

Agent Name: P PRAKASHAN

Agency No.: E 2701

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 10 LAKH

KS 417548 (PALAKKAD)

Agent Name: SHAJAHAN

Agency No.: P 3030

LUCKY NMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

KN 700735 KO 700735 KP 700735 KR 700735 KS 700735 KT 700735 KU 700735 KV 700735 KW 700735 KY 700735 KZ 700735 (For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000