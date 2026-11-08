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Diwali-Chhath Rush: Passengers Clash Over Seats At Varanasi Railway Station
Several visuals have emerged showing passengers struggling to board trains, with many finding it difficult even to get a place to sit.
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