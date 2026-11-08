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Diwali-Chhath Rush: Passengers Clash Over Seats At Varanasi Railway Station

Several visuals have emerged showing passengers struggling to board trains, with many finding it difficult even to get a place to sit.

Written By : Nishant Chaturvedi |  Updated at : 08 Nov 2026 08:19 AM (IST)

A massive rush of passengers travelling from Mumbai, Gujarat and other major cities to Bihar and eastern Uttar Pradesh for Diwali and Chhath Puja has led to severe overcrowding on trains. Several visuals have emerged showing passengers struggling to board trains, with many finding it difficult even to get a place to sit.

Amid the festive rush, disputes over seats have also been reported on several trains. One such incident was reported from Varanasi railway station, one of Uttar Pradesh's busiest railway stations, where two groups of passengers allegedly got into a violent clash over seating arrangements. A video of the incident has also surfaced.

Passengers Clash Over Seats On Train

According to the information available, two passengers got into a heated argument while trying to secure seats on a train at Varanasi railway station. The disagreement soon escalated into a physical fight, with the two sides confronting each other.

While some people present at the spot watched the altercation, others attempted to intervene and separate those involved. A video of the incident has since gone viral on social media.

Special Trains Fail To Ease Festive Rush

During the festive season, large numbers of people travel from major cities to their hometowns in Bihar and eastern Uttar Pradesh to celebrate Diwali and Chhath Puja with their families.

Most passengers prefer trains for their journeys. However, the heavy rush makes it difficult to secure confirmed tickets, forcing many to travel with unreserved tickets.

To accommodate the increased passenger traffic, Indian Railways has been operating special trains from Mumbai, Gujarat, Delhi and other major cities to Bihar and eastern Uttar Pradesh for a specified period. Despite these arrangements, trains continue to witness heavy crowds, leaving passengers struggling to find seats and board coaches.

Published at : 08 Nov 2026 08:19 AM (IST)
Tags :
UP News Diwali 2026 Varanasi Railway Station
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