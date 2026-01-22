Abhishek Sharma's Top 10 Knocks in T20Is

Abhishek Sharma has amassed over 5000 T20 runs, fastest ever (2898 balls).
Score: 32 (18)
4s/6s: 1/3
Opponent: Zimbabwe
Score: 34 (16)
4s/6s: 2/3
Opponent: Zimbabwe
Score: 44* (23)
4s/6s: 2/4
Opponent: England
Score: 46 (25)
4s/6s: 2/4
Opponent: South Africa
Score: 50 (25)
4s/6s: 3/4
Opponent: South Africa
Score: 52 (25)
4s/6s: 4/4
Opponent: West Indies
Score: 74* (41)
4s/6s: 4/7
Opponent: New Zealand
Score: 84 (35)
4s/6s: 5/8
Opponent: New Zealand
Score: 100 (47)
4s/6s: 7/8
Opponent: Zimbabwe
Score: 135 (54)
4s/6s: 7/13
Opponent: England