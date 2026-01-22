January 22, 2026

Abhishek Sharma's Top 10 Knocks in T20Is

Abhishek Sharma has amassed over 5000 T20 runs, fastest ever (2898 balls).

Published by: Prateek Thakur
10.

Score: 32 (18)
4s/6s: 1/3
Opponent: Zimbabwe

9.

Score: 34 (16)
4s/6s: 2/3
Opponent: Zimbabwe

8.

Score: 44* (23)
4s/6s: 2/4
Opponent: England

7.

Score: 46 (25)
4s/6s: 2/4
Opponent: South Africa

6.

Score: 50 (25)
4s/6s: 3/4
Opponent: South Africa

5.

Score: 52 (25)
4s/6s: 4/4
Opponent: West Indies

4.

Score: 74* (41)
4s/6s: 4/7
Opponent: New Zealand

3.

Score: 84 (35)
4s/6s: 5/8
Opponent: New Zealand

2.

Score: 100 (47)
4s/6s: 7/8
Opponent: Zimbabwe

1.

Score: 135 (54)
4s/6s: 7/13
Opponent: England

