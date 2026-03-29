8 Major Tax Rule Changes From April 1 Every Salaried Employee Must Know

India’s income tax system is changing BIG time. Here’s what it means for YOU.
Income-tax Act, 2025 replaces 1961 law. A complete overhaul of tax system.
Tax rates stay SAME. But reporting & compliance get stricter.
Tax-free meal limit jumps to Rs 200/meal. Save over Rs 1 lakh yearly.
More cities added to 50% exemption. But landlord details now MANDATORY.
New Form 130 replaces it. More detailed, system-generated tax data.
Pre-filled returns & auto-checks. Errors flagged instantly.
More transactions require PAN. Even high-value purchases tracked.
Salaried, investors, NRIs, seniors. Employers & high earners too.
Review salary & tax regime. Track PAN, verify TDS, update HRA details.