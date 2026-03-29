8 Major Tax Rule Changes From April 1 Every Salaried Employee Must Know

March 29, 2026
Published by: ABP Live Business
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Big Tax Reset From April 1:

India’s income tax system is changing BIG time. Here’s what it means for YOU.

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1. New Tax Law Replaces 60-Year Act:

Income-tax Act, 2025 replaces 1961 law. A complete overhaul of tax system.

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2. No Tax Hike, But Big Changes:

Tax rates stay SAME. But reporting & compliance get stricter.

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3. Meal Benefits Get Massive Boost:

Tax-free meal limit jumps to Rs 200/meal. Save over Rs 1 lakh yearly.

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4. HRA Rules Expanded:

More cities added to 50% exemption. But landlord details now MANDATORY.

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5. Form 16 Is Gone:

New Form 130 replaces it. More detailed, system-generated tax data.

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6. ITR Filing Becomes Smarter:

Pre-filled returns & auto-checks. Errors flagged instantly.

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7. PAN Now Needed Everywhere:

More transactions require PAN. Even high-value purchases tracked.

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8. Who Will Be Impacted?

Salaried, investors, NRIs, seniors. Employers & high earners too.

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What You Should Do NOW:

Review salary & tax regime. Track PAN, verify TDS, update HRA details.

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