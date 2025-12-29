BMC Elections: BJP Gives Tickets To 70, Including Kirit Somaiya’s Son & Rahul Narvekar’s Relative
The Bharatiya Janata Party (BJP) has released its first list of candidates for the upcoming Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) elections, issuing AB forms to 70 nominees so far. The list prominently features relatives of senior BJP leaders and former elected representatives, underlining the party’s organisational strategy ahead of the high-stakes civic polls in Mumbai. Among those named are sons, daughters-in-law, and close family members of former MLAs, ex-corporators, and senior political figures, reflecting the party’s effort to rely on familiar political faces across key wards.
BJP's First List Of Candidates
According to the list, the BJP has nominated Akash Purohit, son of former MLA R K Purohit; Tejinder Singh Tiwana, son of a former BJP corporator; and Neil Somaiya, son of BJP leader Kirit Somaiya. The party has also fielded Tejasvi Ghosalkar, daughter-in-law of former MLA Vinod Ghosalkar. Her husband, Abhishek Ghosalkar, was shot dead during a Facebook Live session in February 2024. Additionally, BJP has placed its trust in Makrand Narvekar, brother of Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narvekar, and Harshita Narvekar.
Full List Of BJP Candidates By Ward
Ward 2: Tejasvi Ghosalkar
Ward 7: Ganesh Khankar
Ward 10: Jitendra Patel
Ward 13: Rani Trivedi
Ward 14: Seema Shinde
Ward 15: Jigna Shah
Ward 16: Shweta Korgaonkar
Ward 17: Shilpa Sangore
Ward 19: Dakshata Kavathankar
Ward 20: Bala Tawde
Ward 23: Shivkumar Jha
Ward 24: Swati Jaiswal
Ward 25: Nisha Parulekar
Ward 31: Manisha Yadav
Ward 36: Siddharth Sharma
Ward 37: Pratibha Shinde
Ward 43: Vinod Mishra
Ward 44: Sangeeta Gyanmurti Sharma
Ward 46: Yogita Koli
Ward 47: Tejinder Singh Tiwana
Ward 52: Preeti Satam
Ward 57: Shrikala Pille
Ward 58: Sandeep Patel
Ward 59: Yogita Dabhadkar
Ward 60: Sayali Kulkarni
Ward 63: Rupesh Savarkar
Ward 68: Rohan Rathod
Ward 69: Sudha Singh
Ward 70: Anish Makwani
Ward 72: Mamta Yadav
Ward 74: Ujjwala Modak
Ward 76: Prakash Musale
Ward 84: Anjali Samant
Ward 85: Milind Shinde
Ward 87: Mahesh Parkar
Ward 97: Hetal Gala
Ward 99: Jitendra Raut
Ward 100: Swapna Mhatre
Ward 103: Hetal Gala Marvekar
Ward 104: Prakash Gangadhare
Ward 105: Anita Vaiti
Ward 106: Prabhakar Shinde
Ward 107: Neil Somaiya
Ward 108: Dipika Ghag
Ward 111: Sarika Pawar
Ward 116: Jagruti Patil
Ward 122: Chandan Sharma
Ward 126: Archana Bhalerao
Ward 127: Alka Bhagat
Ward 129: Ashwini Mate
Ward 135: Navnath Ban
Ward 144: Bablu Panchal
Ward 152: Asha Marathe
Ward 154: Mahadev Shigwan
Ward 172: Rajshree Shirodkar
Ward 174: Sakshi Kanojia
Ward 185: Ravi Raja
Ward 190: Sheetal Gambhir Desai
Ward 195: Rajesh Kangane (Worli constituency)
Ward 196: Sonali Sawant
Ward 200: Sandeep Panasande
Ward 205: Varsha Ganesh Shinde
Ward 207: Rohidas Lokhande
Ward 214: Ajay Patil
Ward 215: Santosh Dhole
Ward 218: Snehal Tendulkar
Ward 219: Sunny Sanap
Ward 221: Akash Purohit
Ward 226: Makrand Narvekar
Ward 227: Harshita Narvekar
The BJP is expected to release additional names in the coming days as preparations for the BMC elections gather pace.