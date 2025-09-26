Kerala Lottery Result Today (September 26, 2025): SUVARNA KERALAM SK-20 FRIDAY Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)
Kerala Lottery Result Suvarna Keralam SK-20 LIVE: The first prize winner of today’s Suvarna Keralam SK-20 lottery will win a cash reward of 1 crore.
Kerala Lottery Results Friday, 26-09-2025 LIVE: 1st Prize Announcement: The winners list is out! Click here to check the latest SUVARNA KERALAM SK-20 winners.
The SUVARNA KERALAM Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Friday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “SK” followed by the draw number.
LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE
- RS 648907 (ADIMALY)
- Agent Name: MANJU MUTHU
- Agency No.: Y 3748
LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH
- RU 619996 (KOTTAYAM)
- Agent Name: NEERAJ V NAIR
- Agency No.: K 8795
LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH
- RY 716079 (PATTAMBI)
- Agent Name: P MURALI
- Agency No.: P 1910
LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000
RN 648907
RO 648907
RP 648907
RR 648907
RT 648907
RU 648907
RV 648907
RW 648907
RX 648907
RY 648907
RZ 648907
(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)
LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 20)
1196 1899 2003 3931 4349 4390 4942 5173 5537 6413 6473 6783 7301 7314 7479 7547 8431 8774 8918
LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000 (Number Of Prizes: 6)
0679 0714 6049 6258 7690 7829
0158 0656 0689 0723 0764 1234 1402 1933 2316 2503 2904 3853 5389 5483 5795 6140 6917 7265 7716 8425 8967 9047 9265 9483 9561
LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 92)
LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 144)
SUVARNA KERALAM-20 Lottery Prize Details
- First Prize: 1 Crore
- Consolation prize: 5,000
- Second Place: 30 Lakh
- Third Prize: 5 LAKH
- Fourth Prize: Rs. 5,000
- Fifth Prize: Rs. 2,000
- Sixth Place: Rs. 1,000
- 7th Place: Rs. 500
- 8th Place: Rs. 200
- 9th Place: Rs. 100
