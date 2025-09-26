Kerala Lottery Results Friday, 26-09-2025 LIVE: 1st Prize Announcement: The winners list is out! Click here to check the latest SUVARNA KERALAM SK-20 winners.

The SUVARNA KERALAM Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Friday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “SK” followed by the draw number.

Kerala Lottery Result Today (September 26, 2025): SUVARNA KERALAM SK-20 FRIDAY Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

RS 648907 (ADIMALY)

Agent Name: MANJU MUTHU

Agency No.: Y 3748

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH

RU 619996 (KOTTAYAM)

Agent Name: NEERAJ V NAIR

Agency No.: K 8795

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH

RY 716079 (PATTAMBI)

Agent Name: P MURALI

Agency No.: P 1910

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

RN 648907

RO 648907

RP 648907

RR 648907

RT 648907

RU 648907

RV 648907

RW 648907

RX 648907

RY 648907

RZ 648907

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)