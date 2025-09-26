Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kerala Lottery Result Today (September 26, 2025): SUVARNA KERALAM SK-20 FRIDAY Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)

Kerala Lottery Result Today (September 26, 2025): SUVARNA KERALAM SK-20 FRIDAY Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)

Kerala Lottery Result Suvarna Keralam SK-20 LIVE: The first prize winner of today’s Suvarna Keralam SK-20 lottery will win a cash reward of 1 crore.

By : ABP Live News  | Updated at : 26 Sep 2025 04:09 PM (IST)

LIVE

Key Events
Kerala Lottery Result Today (September 26, 2025): SUVARNA KERALAM SK-20 FRIDAY Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)
Kerala Lottery Result Today (September 26, 2025)
Source : Pinterest/smartchooicepicks

Background

Kerala Lottery Results Friday, 26-09-2025 LIVE: 1st Prize Announcement: The winners list is out! Click here to check the latest SUVARNA KERALAM SK-20 winners.

Kerala Lottery Result Today (September 26, 2025) Live: SUVARNA KERALAM SK-20 FRIDAY 3 PM Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)

The SUVARNA KERALAM Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Friday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “SK” followed by the draw number.

Kerala Lottery Result Today (September 26, 2025): SUVARNA KERALAM SK-20 FRIDAY Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

  • RS 648907 (ADIMALY)
  • Agent Name: MANJU MUTHU
  • Agency No.: Y 3748

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH

  • RU 619996 (KOTTAYAM)
  • Agent Name: NEERAJ V NAIR
  • Agency No.: K 8795

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH

  • RY 716079 (PATTAMBI)
  • Agent Name: P MURALI
  • Agency No.: P 1910

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

RN 648907
RO 648907
RP 648907
RR 648907
RT 648907
RU 648907
RV 648907
RW 648907
RX 648907
RY 648907
RZ 648907

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 20)

1196 1899 2003 3931 4349 4390 4942 5173 5537 6413 6473 6783 7301 7314 7479 7547 8431 8774 8918

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000 (Number Of Prizes: 6)

0679 0714 6049 6258 7690 7829

LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)

0158 0656 0689 0723 0764 1234 1402 1933 2316 2503 2904 3853 5389 5483 5795 6140 6917 7265 7716 8425 8967 9047 9265 9483 9561

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)
 
0211 0219 0272 0309 0330 0469 0491 0502 0744 0770 0898 0921 0960 1192 1212 1384 1611 1908 1981 2011 2279 2362 2366 2470 2478 2568 2856 3168 3237 3305 3580 4073 4353 4366 4644 4874 4904 5049 5099 5139 5170 5224 5320 5731 6002 6042 6131 6248 6298 6363 6373 6539 6572 6671 6747 7267 7273 7454 7455 7586 7749 7799 7810 8047 8217 8233 8276 8325 8342 8770 9023 9145 9604 9652 9661 9873

LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 92)

0267  0581  0874  0893  0920  1027  1178  1357  1459  1502  1613  1841  1976  2523  2910  3004  3043  3178  3210  3229  3267  3287  3342  3367  3548  3605  3611  3706  3723  3768  3834  3929  3971  4043  4062  4247  4502  4620  4752  4796  4940  4983  5038  5064  5201  5348  5625  5772  5854  6271  6310  6571  6653  6876  6930  6984  7096  7108  7259  7436  7520  7652  7663  7700  7705  7763  7858  7943  8035  8096  8163  8201  8248  8261  8339  8357  8372  8512  8526  8566  8620  8672  8757  8771  8803  9272  9318  9623  9858  9866  9936  9940

LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 144)

0020  0114  0212  0365  0443  0516  0539  0652  0927  0967  1064  1082  1182  1331  1375  1508  1590  1607  1621  1695  1742  1749  1917  1956  2037  2046  2118  2196  2209  2261  2438  2482  2572  2677  2689  2695  2750  2919  3002  3215  3341  3427  3495  3654  3709  3828  3857  3945  3974  4038  4079  4097  4106  4132  4208  4286  4370  4592  4700  4746  4767  4822  4827  4864  4973  5014  5114  5203  5215  5302  5321  5336  5397  5519  5554  5634  5664  5671  5685  5761  5765  5828  5846  6007  6132  6184  6383  6414  6524  6574  6635  6643  6675  6688  6880  7048  7117  7140  7149  7158  7170  7240  7280  7285  7310  7340  7469  7569  7665  7709  7790  7833  7891  8043  8198  8212  8288  8316  8465  8510  8585  8701  8709  8740  8841  8854  9012  9050  9100  9133  9219  9412  9430  9437  9510  9553  9584  9613  9674  9679  9735  9746  9794  9834
 

SUVARNA KERALAM-20 Lottery Prize Details

  • First Prize: 1 Crore
  • Consolation prize: 5,000
  • Second Place: 30 Lakh
  • Third Prize: 5 LAKH
  • Fourth Prize: Rs. 5,000
  • Fifth Prize: Rs. 2,000
  • Sixth Place: Rs. 1,000
  • 7th Place: Rs. 500
  • 8th Place: Rs. 200
  • 9th Place: Rs. 100
16:09 PM (IST)  •  26 Sep 2025

Kerala Lottery SUVARNA KERALAM-20 FRIDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check Winners (FULL LIST)

15:14 PM (IST)  •  26 Sep 2025

Kerala Lottery SUVARNA KERALAM SK-20 FRIDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check 1st To 5th Winners List

