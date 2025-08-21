Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Web StoriesIdeas of IndiaEventsIndia At 2047
Explorer
Live NowPremiumVideoReelsWeb StoriesPhoto GalleryPodcastMovie ReviewOpinion
Useful
IFSC Code Finder Pin Code Finder Home Loan EMI Calculator Personal Loan EMI Calculator Car Loan EMI Calculator Education Loan EMI Calculator Age calculator BMI Calculator Petrol Prices Diesel Prices Gold Prices Silver Prices AQI
HomeStatesKeralaLIVE | Kerala Lottery Result Today (August 21, 2025): KARUNYA PLUS KN-586 THURSDAY 3PM Bumper Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No. PS 763057

LIVE | Kerala Lottery Result Today (August 21, 2025): KARUNYA PLUS KN-586 THURSDAY 3PM Bumper Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No. PS 763057

Kerala Lottery Result Today (August 21, 2025): Today, KARUNYA PLUS lottery draw takes place at Gorky Bhavan, Thiruvananthapuram, at 3 pm. Follow ABP Live for latest Kerala lottery live results.

By : ABP Live News  | Updated at : 21 Aug 2025 03:13 PM (IST)
Preferred Sources

LIVE

Key Events
LIVE | Kerala Lottery Result Today (21.08.2025): KARUNYA PLUS KN-586 THURSDAY 3PM Draw DECLARED - 1st Prize 1 Crore bumper jackpot lottery sambad latest news live updates south india news live lottery result today August 21 Kerala Lottery Winner prize money Keralalotteries.net keralalotteriesresults.in statelottery.kerala.gov.in LIVE | Kerala Lottery Result Today (August 21, 2025): KARUNYA PLUS KN-586 THURSDAY 3PM Bumper Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No. PS 763057
LIVE | Kerala Lottery Result Today (August 21, 2025)
Source : Pinterest/tranthihoai1990

Background

Kerala Lottery Results Thursday, 21-08-2025 LIVE: 1st Prize Announcement

Kerala Lottery Result Today, August 21 LIVE: KARUNYA PLUS KN-586 THURSDAY 3PM Bumper Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No. PS 763057

The winners list is comming soon! Click here to check the latest KARUNYA PLUS KN-586 winners.

The KARUNYA PLUS Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every THURSDAY. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “KN” followed by the draw number.

Kerala Lottery KARUNYA PLUS KN-586 THURSDAY 3 PM Result DECLARED - 1st Prize Ticket No. PS 763057

 

15:13 PM (IST)  •  21 Aug 2025

Kerala Lottery KARUNYA PLUS KN-586 THURSDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check Winners (FULL LIST)

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

  • PS 763057
  • Agent Name:
  • Agency No.: 

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH

  • PT 354012
  • Agent Name:
  • Agency No.: 

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH

  • PU 475795
  • Agent Name:
  • Agency No.: 

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

PN 763057
PO 763057
PP 763057
PR 763057
PT 763057
PU 763057
PV 763057
PW 763057
PX 763057
PY 763057
PZ 763057

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 20)

0017  0074  0510  1412  1514  2122  2155  2448  2841  3767  3947  5803  5894  5937  5942  5966  6516  6690  7478  9490

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000 (Number Of Prizes: 6)

0822  5076  5520  6020  8578  9935

LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)

To Be Announced Soon. Stay Tuned For The Latest Kerala Lottery News Live Updates Only On ABP LIVE

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)

To Be Announced Soon. Stay Tuned For The Latest Kerala Lottery News Live Updates Only On ABP LIVE

LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 84)

To Be Announced Soon. Stay Tuned For The Latest Kerala Lottery News Live Updates Only On ABP LIVE

LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 156)

To Be Announced Soon. Stay Tuned For The Latest Kerala Lottery News Live Updates Only On ABP LIVE

Kerala KARUNYA PLUS KN-586 THURSDAY: Mega Prizes For Winners

  • First Prize: 1 CRORE
  • Consolation prize: 5,000
  • Second Place: 30 Lakh
  • Third Prize: 5 Lakh
  • Fourth Prize: 5,000
  • Fifth Prize: 5,000
  • Sixth Place: 1,000
  • 7th Place: 500
  • 8th Place: 200
  • 8th Place: 100
15:13 PM (IST)  •  21 Aug 2025

Kerala Lottery KARUNYA PLUS KN-586 THURSDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check Winners (FULL LIST)

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

  • PS 763057
  • Agent Name:
  • Agency No.: 

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH

  • PT 354012
  • Agent Name:
  • Agency No.: 

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH

  • PU 475795
  • Agent Name:
  • Agency No.: 

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

PN 763057
PO 763057
PP 763057
PR 763057
PT 763057
PU 763057
PV 763057
PW 763057
PX 763057
PY 763057
PZ 763057

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 20)

0017  0074  0510  1412  1514  2122  2155  2448  2841  3767  3947  5803  5894  5937  5942  5966  6516  6690  7478  9490

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000 (Number Of Prizes: 6)

To Be Announced Soon. Stay Tuned For The Latest Kerala Lottery News Live Updates Only On ABP LIVE

LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)

To Be Announced Soon. Stay Tuned For The Latest Kerala Lottery News Live Updates Only On ABP LIVE

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)

To Be Announced Soon. Stay Tuned For The Latest Kerala Lottery News Live Updates Only On ABP LIVE

LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 84)

To Be Announced Soon. Stay Tuned For The Latest Kerala Lottery News Live Updates Only On ABP LIVE

LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 156)

To Be Announced Soon. Stay Tuned For The Latest Kerala Lottery News Live Updates Only On ABP LIVE

Kerala KARUNYA PLUS KN-586 THURSDAY: Mega Prizes For Winners

  • First Prize: 1 CRORE
  • Consolation prize: 5,000
  • Second Place: 30 Lakh
  • Third Prize: 5 Lakh
  • Fourth Prize: 5,000
  • Fifth Prize: 5,000
  • Sixth Place: 1,000
  • 7th Place: 500
  • 8th Place: 200
  • 8th Place: 100
15:11 PM (IST)  •  21 Aug 2025

Kerala Lottery KARUNYA PLUS KN-586 THURSDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check Consolation Prize

Consolation Prize ₹5,000/-
 
PN 763057
PO 763057
PP 763057
PR 763057
PT 763057
PU 763057
PV 763057
PW 763057
PX 763057
PY 763057
PZ 763057
15:11 PM (IST)  •  21 Aug 2025

Kerala Lottery KARUNYA PLUS KN-586 THURSDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check 3rd Prize

LUCKY NUMBER FOR 3rd PRIZE OF RS 5 LAKH

The Kerala government released the KARUNYA PLUS KN-585 THURSDAY THIRD prize result on behalf of the lottery department. Scroll down and refresh the page for the latest Kerala lottery live updates only on ABP LIVE.

PU 475795
 
 
15:11 PM (IST)  •  21 Aug 2025

Kerala Lottery KARUNYA PLUS KN-586 THURSDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check 2nd Prize

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH

The Kerala government released the KARUNYA PLUS KN-586 THURSDAY SECOND prize result on behalf of the lottery department. Scroll down and refresh the page for the latest Kerala lottery live updates only on ABP LIVE.

PT 354012
 
 
 
Load More
Tags :
Kerala Lottery Kerala Lottery Result Kerala Lottery Result LIVE Jackpot Result KARUNYA PLUS KN-586
Preferred Sources
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

Top Headlines

Business
GST Reforms: GoM Approves Two Slab Structure, Council To Take Final Call
GST Reforms: GoM Approves Two Slab Structure, Council To Take Final Call
India
India's Gaganyaan Mission: ISRO Set For Uncrewed Test Flight In December
India's Gaganyaan Mission: ISRO Set For Uncrewed Test Flight In December
Cities
‘Maar Nahi Dalna Tha’: Disturbing Chat Of Accused Student Goes Viral In Ahmedabad; Protesters Block Roads
‘Maar Nahi Dalna Tha’: Disturbing Chat Of Accused Student Goes Viral In Ahmedabad
Entertainment
Saath Nibhaana Saathiya Fame Actress Gia Manek Marries BF Varunn Jain In A Private Ceremony
Saath Nibhaana Saathiya Fame Actress Gia Manek Marries BF Varunn Jain In A Private Ceremony
Advertisement

Videos

Breaking: Heavy Rain Triggers Flood-Like Situation In Gujarat, Red And Orange Alerts Issued
Heavy Rains Lash Gujarat, Red Alert In Dwarka, Flood-Like Situation In Several Districts
Eco Van Rams Into Heavy Vehicle In MP, Flood Havoc In Maharashtra, Spiderman Joins Rescue
South Delhi Horror: Son Suspected Of Killing Parents And Brother, Police Launch Manhunt
Monsoon Session Sees Drama, Fake Doctor Reel Exposed, Dog Attacks, Floods And School Collapse
Advertisement

Photo Gallery

25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Accu Weather

Trending Opinion

Sayantan Ghosh
Sayantan Ghosh
New Tool, Old Battle: Centre's Constitutional Amendment Is A Weapon Against Opposition-Ruled States
Opinion
Advertisement
Embed widget