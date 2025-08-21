LIVE | Kerala Lottery Result Today (August 21, 2025): KARUNYA PLUS KN-586 THURSDAY 3PM Bumper Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No. PS 763057
Kerala Lottery Result Today (August 21, 2025): Today, KARUNYA PLUS lottery draw takes place at Gorky Bhavan, Thiruvananthapuram, at 3 pm. Follow ABP Live for latest Kerala lottery live results.
Kerala Lottery Results Thursday, 21-08-2025 LIVE: 1st Prize Announcement
Kerala Lottery Result Today, August 21 LIVE: KARUNYA PLUS KN-586 THURSDAY 3PM Bumper Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No. PS 763057
The winners list is comming soon! Click here to check the latest KARUNYA PLUS KN-586 winners.
The KARUNYA PLUS Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every THURSDAY. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “KN” followed by the draw number.
Kerala Lottery KARUNYA PLUS KN-586 THURSDAY 3 PM Result DECLARED - 1st Prize Ticket No. PS 763057
Kerala Lottery KARUNYA PLUS KN-586 THURSDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check Winners (FULL LIST)
LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE
-
PS 763057
- Agent Name:
- Agency No.:
LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH
-
PT 354012
- Agent Name:
- Agency No.:
LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH
-
PU 475795
- Agent Name:
- Agency No.:
LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000
PO 763057
PP 763057
PR 763057
PT 763057
PU 763057
PV 763057
PW 763057
PX 763057
PY 763057
PZ 763057
LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 20)
LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000 (Number Of Prizes: 6)
LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)
LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)
LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 84)
LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 156)
Kerala KARUNYA PLUS KN-586 THURSDAY: Mega Prizes For Winners
- First Prize: 1 CRORE
- Consolation prize: 5,000
- Second Place: 30 Lakh
- Third Prize: 5 Lakh
- Fourth Prize: 5,000
- Fifth Prize: 5,000
- Sixth Place: 1,000
- 7th Place: 500
- 8th Place: 200
- 8th Place: 100
