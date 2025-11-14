Kerala Lottery Results Friday, 14-11-2025 LIVE: 1st Prize Announcement: The winners list is out! Click here to check the latest SUVARNA KERALAM SK-27 winners.

Kerala Lottery Result Today (November 14, 2025) Live: SUVARNA KERALAM SK-27 FRIDAY 3 PM Bumper Draw Result DECLARED - 1st Prize Ticket No.RM 660630 (GURUVAYOOR)

The SUVARNA KERALAM Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Friday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “SK” followed by the draw number.

