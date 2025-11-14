(Source: ECI | ABP NEWS)
The SUVARNA KERALAM Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Friday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “SK” followed by the draw number.
LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE
- RM 660630 (GURUVAYOOR)
- Agent Name: DEVAR M J
- Agency No.: R 6091
LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH
- RC 774890 (KASARAGOD)
- Agent Name: B BALAN
- Agency No.: S 838
LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH
- RH 469209 (PATTAMBI)
- Agent Name: B HARIDAS
- Agency No.: P 300
LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000
(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)
LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 20)
LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)
0089 0233 0938 0987 1283 1568 2381 2707 2766 2802 2874 3112 4141 4657 4791 5675 6246 6258 6606 6671 8095 8112 8385 9019 9141
LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)
0040 0500 0596 0606 0610 0674 0711 0731 0764 0769 0781 0808 0989 1083 1121 1136 1326 1442 1510 1542 1682 2152 2484 2490 2569 2620 3122 3192 3203 3256 3475 3577 3606 3802 3949 4180 4571 4668 4765 4798 4903 5301 5528 5768 5870 6132 6357 6415 6553 6589 6750 7064 7157 7219 7286 7339 7505 7541 7747 8008 8093 8110 8393 8651 8668 8751 8798 8957 9201 9276 9457 9521 9568 9654 9845 9945
LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 92)
0670 0706 1199 1285 1674 1772 2149 2283 2459 2501 3170 3358 3391 3950 4087 4276 4319 4375 4491 5015 6157 6190 6621 6741 7443 7847 8040 8302 8429 8766 8922 8950 9083 9317 9555 9812
LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 144)
TO BE ANNOUNCED NEXT. STAY TUNED FOR THE LATEST LIVE UPDATES
SUVARNA KERALAM-27 Lottery Prize Details
- First Prize: 1 Crore
- Consolation prize: 5,000
- Second Place: 30 Lakh
- Third Prize: 5 LAKH
- Fourth Prize: Rs. 5,000
- Fifth Prize: Rs. 2,000
- Sixth Place: Rs. 1,000
- 7th Place: Rs. 500
- 8th Place: Rs. 200
- 9th Place: Rs. 100
