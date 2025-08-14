Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
LIVE | Kerala Lottery Result Today (August 14, 2025): KARUNYA PLUS KN-585 THURSDAY 3PM Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)

LIVE | Kerala Lottery Result Today (August 14, 2025): KARUNYA PLUS KN-585 THURSDAY 3PM Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)

Kerala Lottery Result Today (August 14, 2025): Today, KARUNYA PLUS lottery draw takes place at Gorky Bhavan, Thiruvananthapuram, at 3 pm. Follow ABP Live for latest Kerala lottery live results.

By : ABP Live News  | Updated at : 14 Aug 2025 04:07 PM (IST)

LIVE | Kerala Lottery Result Today (August 14, 2025)
Kerala Lottery Results Thursday, 14-08-2025 LIVE: 1st Prize Announcement

Kerala Lottery Result Today, August 14 LIVE: KARUNYA PLUS KN-585 THURSDAY 3PM Bumper Draw Result DECLARED - Check Winners (Full List)

The winners list is comming soon! Click here to check the latest KARUNYA PLUS KN-585 winners.

The KARUNYA PLUS Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every THURSDAY. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “KN” followed by the draw number.

Kerala Lottery KARUNYA PLUS KN-585 THURSDAY 3 PM Result DECLARED - Check Winners (Full List)

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

  • PJ 583002 (ERNAKULAM)
  • Agent Name: SUJITH M K
  • Agency No.: E 6890

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH

  • PJ 658627 (PATTAMBI)
  • Agent Name: NAGARAJAN P
  • Agency No.: P 2776

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH

  • PC 879180 (VAIKKOM)
  • Agent Name: SURESH KUMAR M G
  • Agency No.: K 4602

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

PA 583002
PB 583002
PC 583002
PD 583002
PE 583002
PF 583002
PG 583002
PH 583002
PK 583002
PL 583002
PM 583002

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 20)

0103  0251  0411  0522  0650  0824  1944  2497  3222  3580  4284  4292  5630  5894  6176  6576  6736  7270  7363  8411

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000 (Number Of Prizes: 6)

3400  4378  5351  6993  7418  8464

LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)

0139  0368  0450  0750  1219  1519  2105  4562  5137  5301  5325  5734  6009  6093  6540  6699  6857  6873  7088  7215  7608  7783  7895  8304  8448  8596  8697  8903  9294  9928

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)

0266  0366  0443  0486  0693  0967  0980  1012  1080  1436  1876  1919  1930  1942  2091  2236  2414  2535  2628  2727  2736  2788  2851  2958  3300  3422  3486  3558  3567  3603  3634  3816  4066  4117  4118  4504  4522  4689  4813  5049  5256  5331  5427  5717  5786  5873  6155  6379  6382  6498  6583  6627  7054  7096  7199  7220  7400  7754  8011  8128  8272  8443  8498  8586  8752  8894  8957  8962  8969  9043  9097  9145  9173  9459  9684  9692

LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 84)

0080  0214  0323  0359  0478  0540  0575  0577  0721  0858  0934  1134  1163  1213  1254  1305  1607  1647  1733  1875  2061  2071  2072  2109  2231  2582  2641  2819  2880  3324  3490  3543  3557  3929  3993  4000  4373  4391  4502  4599  4604  4619  4685  4901  4970  5006  5098  5318  5333  5565  5880  5893  5971  5985  5986  6084  6119  6139  6500  6598  6740  6805  6845  6925  6945  7460  7492  7528  7539  7643  7653  7801  7945  8093  8172  8517  8529  8640  8680  8780  8999  9038  9652  9792

LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 156)

0003  0004  0027  0084  0174  0181  0346  0381  0498  0519  0550  0561  0705  0706  0738  0839  0841  0989  1019  1065  1130  1154  1438  1533  1580  1601  1707  1873  2004  2162  2320  2333  2349  2384  2509  2529  2585  2712  2758  2909  2944  3065  3106  3119  3257  3299  3309  3319  3553  3555  3613  3675  3709  3790  3841  3844  3983  3999  4067  4133  4283  4291  4323  4384  4388  4397  4412  4425  4463  4473  4499  4626  4700  4741  4752  4817  4890  4906  5034  5064  5090  5113  5159  5214  5255  5288  5429  5528  5629  5677  5688  5787  5789  5806  5816  5822  5830  5870  5976  6001  6027  6039  6040  6055  6089  6144  6151  6209  6293  6505  6625  6773  6826  7058  7076  7167  7227  7290  7300  7334  7340  7352  7369  7462  7538  7547  7586  7734  7800  7863  7980  8084  8137  8170  8217  8325  8334  8543  8544  8553  8670  8855  9024  9053  9270  9313  9332  9470  9537  9590  9660  9669  9706  9714  9828  9890

Kerala KARUNYA PLUS KN-585 THURSDAY: Mega Prizes For Winners

  • First Prize: 1 CRORE
  • Consolation prize: 5,000
  • Second Place: 30 Lakh
  • Third Prize: 5 Lakh
  • Fourth Prize: 5,000
  • Fifth Prize: 5,000
  • Sixth Place: 2,000
  • 7th Place: 1,000
  • 8th Place: 500
  • 8th Place: 200
  • 9th Place: 100
