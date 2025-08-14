Kerala Lottery Results Thursday, 14-08-2025 LIVE: 1st Prize Announcement

Kerala Lottery Result Today, August 14 LIVE: KARUNYA PLUS KN-585 THURSDAY 3PM Bumper Draw Result DECLARED - Check Winners (Full List)

The KARUNYA PLUS Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every THURSDAY. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “KN” followed by the draw number.

Kerala Lottery KARUNYA PLUS KN-585 THURSDAY 3 PM Result DECLARED - Check Winners (Full List)

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

PJ 583002 (ERNAKULAM)

Agent Name: SUJITH M K

Agency No.: E 6890

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH

PJ 658627 (PATTAMBI)

Agent Name: NAGARAJAN P

Agency No.: P 2776

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH

PC 879180 (VAIKKOM)

Agent Name: SURESH KUMAR M G

Agency No.: K 4602

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

PA 583002

PB 583002

PC 583002

PD 583002

PE 583002

PF 583002

PG 583002

PH 583002

PK 583002

PL 583002

PM 583002