LIVE | Kerala Lottery Result Today (August 14, 2025): KARUNYA PLUS KN-585 THURSDAY 3PM Bumper Draw DECLARED - Check Winners (FULL LIST)
Kerala Lottery Result Today (August 14, 2025): Today, KARUNYA PLUS lottery draw takes place at Gorky Bhavan, Thiruvananthapuram, at 3 pm. Follow ABP Live for latest Kerala lottery live results.
LIVE
Background
Kerala Lottery Results Thursday, 14-08-2025 LIVE: 1st Prize Announcement
Kerala Lottery Result Today, August 14 LIVE: KARUNYA PLUS KN-585 THURSDAY 3PM Bumper Draw Result DECLARED - Check Winners (Full List)
The winners list is comming soon! Click here to check the latest KARUNYA PLUS KN-585 winners.
The KARUNYA PLUS Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every THURSDAY. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “KN” followed by the draw number.
Kerala Lottery KARUNYA PLUS KN-585 THURSDAY 3 PM Result DECLARED - Check Winners (Full List)
LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE
- PJ 583002 (ERNAKULAM)
- Agent Name: SUJITH M K
- Agency No.: E 6890
LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 30 LAKH
- PJ 658627 (PATTAMBI)
- Agent Name: NAGARAJAN P
- Agency No.: P 2776
LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 5 LAKH
- PC 879180 (VAIKKOM)
- Agent Name: SURESH KUMAR M G
- Agency No.: K 4602
LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000
PB 583002
PC 583002
PD 583002
PE 583002
PF 583002
PG 583002
PH 583002
PK 583002
PL 583002
PM 583002
LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 20)
LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2,000 (Number Of Prizes: 6)
LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)
LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)
LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 84)
LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 156)
Kerala KARUNYA PLUS KN-585 THURSDAY: Mega Prizes For Winners
- First Prize: 1 CRORE
- Consolation prize: 5,000
- Second Place: 30 Lakh
- Third Prize: 5 Lakh
- Fourth Prize: 5,000
- Fifth Prize: 5,000
- Sixth Place: 2,000
- 7th Place: 1,000
- 8th Place: 500
- 8th Place: 200
- 9th Place: 100
