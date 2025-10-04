Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kerala Lottery Result (04.10.2024): Thiruvonam Bumper Lottery (BR-105) Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No.TH 577825 (PALAKKAD)

Kerala Lottery Result (04.10.2024): Thiruvonam Bumper Lottery (BR-105) Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No.TH 577825 (PALAKKAD)

Kerala Lottery, Thiruvonam Bumper Lottery BR-105 will be drawn today, October 4, 2025, at Gorky Bhavan, which is close to Bakery Junction in Thiruvananthapuram, at 2 pm.

By : ABP Live News  | Updated at : 04 Oct 2025 02:24 PM (IST)

LIVE

Key Events
Kerala Lottery Result (04.10.2024): Thiruvonam Bumper Lottery (BR-105) Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No.TH 577825 (PALAKKAD)
Kerala Lottery Result (04.10.2024)
Source : Pinterest/newzealandnewss

Background

Kerala Lottery Results SATURDAY, 04-10-2025 LIVE: 1st Prize Announcement: The winners list is out! Click here to check the latest THIRUVONAM BUMPER LOTTERY BR-105 winners.

Kerala Lottery Result Today (04.10.2025): THIRUVONAM BUMPER LOTTERY BR-105 SATURDAY 2 PM Bumper Draw Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No.TH 577825(PALAKKAD)

Kerala Lottery THIRUVONAM BUMPER LOTTERY BR-105 SATURDAY 2 PM Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No.TH 577825(PALAKKAD)

 

 

14:24 PM (IST)  •  04 Oct 2025

Kerala Lottery ONAM Bumper BR-105 Lucky Winners: Check Full List Of Winners

Full list of winning numbers for Monsoon Bumper BR-105 Lottery

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 25 CRORE IS:

TH 577825 (PALAKKAD)
Agent Name: P THANKARAJAN
Agency No.: T 2356 

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 1 Crore ARE :

TK 459300
TD 786709
TC 736078
TL 214600
TC 760274
TL 669675
TG 176733
TG 307775
TD 779299 
TB 659893
TH 464700
TH 784272
TE 714250
TB 221372
TL 160572
TL 701213
TL 600657
TG 801966
TG 733332 
TJ 385619

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5 LAKH ARE:

TA 610117
TB 510517
TC 551940
 TD 150095
TE 807156
TG 527595
TH 704850
TJ 559227
TK 840434
TL 581935 

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS  50 LAKH ARE:

TA 195990
TB 802404
TC 355990
TD 235591
TE 701373
TG 239257
TH 262549
TJ 768855 
TK 530224
TL 270725 
TA 774395
TB 283210
TC 815065
TD 501955
TE 605483
TG 848477 
TH 668650
TJ 259992
TK 482295 
TL 669171

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5 LAKH ARE:

TA 610117
TB 510517
TC 551940
 TD 150095
TE 807156
TG 527595
TH 704850
TJ 559227
TK 840434
TL 581935 

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2 LAKH ARE: 

TA 191709
TB 741704
TC 228327
TD 259830
TE 827220
TG 268085
TH 774593
TJ 382595
TK 703760 
TL 270654

LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 5000 ARE: 

0191  0234  0412  0641  1287  1314  1390  1510  1779  1994  2161  2177  2251  2586  2603  2668  2711  2793  2834  2972  3207  3217  3358  3535  3697  4017  4098  4357  4485  4613  4635  4741  5282  5348  5392  5598  5702  5886  5920  5970  6246  6479  6492  6838  7067  7369  7483  7678  7916  8025  8029  8270  8287  8292  8360  8372  8469  9345  9729  9955

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 2000 ARE: 

0215  0242  0301  0480  0592  0782  0828  0857  1042  1093  1257  1315  1550  1750  2020  2036  2185  2198  2313  2432  2524  2585  2666  2681  2700  3015  3074  3169  3181  3239  3323  3776  3833  3920  4153  4194  4248  4250  4252  4402  4427  4552  4685  4811  4816  4830  4895  4981  5268  5317  5352  5693  5733  5748  5780  5819  6095  6149  6191  6377  6457  6715  6768  6841  7207  7212  7236  7306  7346  7446  7498  7508  7654  7754  7990  8004  8014  8310  8545  8580  8665  9123  9284  9356  9357  9459  9582  9613  9639  9961

LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 1000 ARE: 

1684  2920  6426  9851  2829  7673  7535  8109  1529  0036  6386  3427  7126  4025  9003  1237  5124  9007  3325  3204  3268  5483  1800  6019  9515  5137  5484  7467  3566  1902  3499  9556  3858  4623  0807  5584  0265  1717  5746  5245  8387  7993  2085  9806  8633  6912  4479  4105  1311  8786  5040  7271  0379  7336  8630  5300  9878  7852  4916  7605  3260  9551  8472  4432  8823  1245  8716  5092

LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 500 ARE: TO BE ANNOUNCED

Monsoon Bumper BR-105 Lottery Prize Details

1st Prize: Rs. 25 CRORE

2nd Prize: Rs. 1 Crore

3rd Prize: Rs. 50 Lakhs

Consolation Prize: Rs. 5 Lakh

4th Prize: Rs. 4 Lakh

5th Prize: Rs. 2 Lakh

6th Prize: Rs. 5,000

7th Prize: Rs. 2000

8th Prize: Rs. 1000

9th Prize: Rs. 500

13:45 PM (IST)  •  04 Oct 2025

Onam Bumper BR-105 Result OUT: 10 CRORE - 1st Prize Winner

Onam Bumper BR-105 Lucky 1st Prize Winner

  • TH 577825 (PALAKKAD)
  • Agent Name: P THANKARAJAN
  • Agency No.: T 2356 
Load More
Tags :
Kerala Lottery Kerala Lottery Result Kerala Lottery Result LIVE Jackpot Result Thiruvonam Bumper Lottery (BR-105)
New Update
