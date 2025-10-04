Kerala Lottery Result (04.10.2024): Thiruvonam Bumper Lottery (BR-105) Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No.TH 577825 (PALAKKAD)
Kerala Lottery, Thiruvonam Bumper Lottery BR-105 will be drawn today, October 4, 2025, at Gorky Bhavan, which is close to Bakery Junction in Thiruvananthapuram, at 2 pm.
LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 25 CRORE IS:
Agency No.: T 2356
LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 1 Crore ARE :
TD 786709
TE 714250
TB 221372
LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5 LAKH ARE:
LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 50 LAKH ARE:
LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 5 LAKH ARE:
(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)
LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 2 LAKH ARE:
LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 5000 ARE:
LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 2000 ARE:
LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 1000 ARE:
LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 500 ARE: TO BE ANNOUNCED
Monsoon Bumper BR-105 Lottery Prize Details
1st Prize: Rs. 25 CRORE
2nd Prize: Rs. 1 Crore
3rd Prize: Rs. 50 Lakhs
Consolation Prize: Rs. 5 Lakh
4th Prize: Rs. 4 Lakh
5th Prize: Rs. 2 Lakh
6th Prize: Rs. 5,000
7th Prize: Rs. 2000
8th Prize: Rs. 1000
9th Prize: Rs. 500
Onam Bumper BR-105 Lucky 1st Prize Winner
- TH 577825 (PALAKKAD)
- Agent Name: P THANKARAJAN
- Agency No.: T 2356