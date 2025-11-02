Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
HomeStatesKeralaKerala Lottery Result Today (November 02, 2025) LIVE: SAMRUDHI SM-27 SUNDAY 3 PM Bumper Lucky Draw DECLARED - Winners Out - CHECK FULL LIST

The Samrudhi SM-27 Kerala lottery draw will take place today, November 02, 2025, at 3 PM at Gorky Bhavan near Bakery Junction, Thiruvananthapuram. Stay tuned to ABP Live for real-time updates.

By : ABP Live News  | Updated at : 02 Nov 2025 04:02 PM (IST)

LIVE

Key Events
Kerala Lottery Result Today (November 02, 2025) LIVE
Source : Canva

Background

Kerala Lottery Results Sunday, 02-11-2025 LIVE: 1st Prize Announcement: The winners list for today has been DECLARED! Click here to check the latest SAMRUDHI SM-27 (November 02, 2025) winners.

Kerala Lottery Result Today (November 02, 2025): SAMRUDHI SM-27 SUNDAY 3 PM Bumper Lucky Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No. MF 135239 (VAIKKOM)

The SAMRUDHI Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Sunday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “SM” followed by the draw number.

Kerala Lottery SAMRUDHI SM-27 SUNDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check Winners (FULL LIST)

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

  • MF 135239 (VAIKKOM)
  • Agent Name: JIJI K C
  • Agency No.: K 3828

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 25 LAKH

  • MG 196272 (ERNAKULAM)
  • Agent Name: JISMON JOSE
  • Agency No.: E 10137

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 10 LAKH

  • ME 825183 (KOZHIKKODE)
  • Agent Name: T R VINAYAKRISHNAN
  • Agency No.: D 3997

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

MA 135239
MB 135239
MC 135239
MD 135239
ME 135239
MG 135239
MH 135239
MJ 135239
MK 135239
ML 135239
MM 135239

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 4,000

1420  1830  2425  2780  3194  3638  3947  4341  4399  4702  5310  5743  7004  7406  7594  8599  9269  9489  9833
 
LUCKY NUMBERS FOR 5TH PRIZE OF RS 5,000 (Number Of Prizes: 6)
 
0077  2480  4679  4993  6479  8067

LUCKY NUMBERS FOR 6TH PRIZE OF RS 1,000 (Number Of Prizes: 30)

0228  0569  1255  1374  1768  2769  2908  3084  3114  3203  3313  3980  4036  4111  4508  4720  5155  5159  5607  5666  6192  6485  6614  8170  8573

LUCKY NUMBERS FOR 7TH PRIZE OF RS 500 (Number Of Prizes: 76)

0020  0158  0595  0700  0739  0744  0794  0866  0944  0971  1004  1299  1426  1447  1519  1675  1681  1743  1920  2181  2201  2427  2492  2497  2724  2746  2747  2905  2928  2958  3274  3464  3952  3953  4179  4210  4351  4425  4531  4629  4727  5495  5756  5838  5889  6168  6272  6292  6633  6835  6836  7007  7270  7346  7449  7609  7623  7846  7858  7953  8233  8266  8294  8371  8557  8765  8775  9035  9162  9205  9274  9391  9416  9715  9781  9856

LUCKY NUMBERS FOR 8TH PRIZE OF RS 200 (Number Of Prizes: 92)

0112  0125  0167  0327  0439  0508  0820  1209  1231  1467  1609  1747  1912  1941  2022  2332  2350  2368  2378  2381  2503  2510  2570  2606  2665  2809  2916  2988  3083  3218  3258  3332  3347  3357  3527  3541  3566  3676  3818  3836  4118  4182  4185  4206  4334  4470  4483  4550  4834  4926  5023  5028  5170  5202  5300  5473  5600  6027  6054  6115  6166  6316  6433  6621  6678  6693  6806  6965  7075  7254  7279  7516  7633  7772  8050  8350  8360  8462  8569  8856  8995  9027  9028  9090  9093  9239  9410  9451  9516  9599  9752  9919

LUCKY NUMBERS FOR 9TH PRIZE OF RS 100 (Number Of Prizes: 150)

0168  0215  0264  0275  0290  0312  0430  0546  0673  0728  0740  0814  0878  0914  0943  1107  1111  1130  1205  1415  1433  1490  1666  2033  2071  2074  2267  2440  2486  2522  2710  2713  2756  2854  2925  2940  2996  3017  3043  3075  3086  3125  3386  3435  3580  3656  3910  4054  4101  4157  4197  4325  4369  4376  4453  4545  4580  4600  4608  4644  4751  4758  4788  4833  4958  4975  4990  5009  5014  5045  5046  5058  5110  5115  5208  5219  5246  5301  5390  5446  5447  5487  5516  5537  5752  5796  5834  5921  6038  6070  6125  6309  6355  6430  6467  6548  6608  6632  6653  6657  6838  6878  7200  7312  7313  7318  7365  7379  7447  7480  7596  7647  7715  7803  7917  8017  8104  8112  8185  8205  8246  8279  8297  8324  8354  8460  8486  8538  8739  8756  8806  8816  8817  8829  8880  8884  8914  8974  9024  9141  9206  9215  9217  9222  9284  9413  9492  9668  9770  9860
Embed widget