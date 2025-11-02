Kerala Lottery Results Sunday, 02-11-2025 LIVE: 1st Prize Announcement: The winners list for today has been DECLARED! Click here to check the latest SAMRUDHI SM-27 (November 02, 2025) winners.

Kerala Lottery Result Today (November 02, 2025): SAMRUDHI SM-27 SUNDAY 3 PM Bumper Lucky Draw DECLARED - 1st Prize Ticket No. MF 135239 (VAIKKOM)

The SAMRUDHI Lottery, part of Kerala’s seven weekly lottery schemes, is held every Sunday. Each ticket is priced at ₹50 and is identified by the code “SM” followed by the draw number.

Kerala Lottery SAMRUDHI SM-27 SUNDAY 3 PM Result ANNOUNCED Today - Check Winners (FULL LIST)

LUCKY NUMBER FOR 1ST PRIZE OF RS 1 CRORE

MF 135239 (VAIKKOM)

Agent Name: JIJI K C

Agency No.: K 3828

LUCKY NUMBER FOR 2ND PRIZE OF RS 25 LAKH

MG 196272 (ERNAKULAM)

Agent Name: JISMON JOSE

Agency No.: E 10137

LUCKY NUMBERS FOR 3RD PRIZE OF RS 10 LAKH

ME 825183 (KOZHIKKODE)

Agent Name: T R VINAYAKRISHNAN

Agency No.: D 3997

LUCKY NUMBERS FOR CONSOLATION PRIZE OF RS 5,000

MA 135239 MB 135239 MC 135239 MD 135239 ME 135239 MG 135239 MH 135239 MJ 135239 MK 135239 ML 135239 MM 135239

(For The Tickets Ending With The Following Numbers below)

LUCKY NUMBERS FOR 4TH PRIZE OF RS 4,000