IPL 2026 Retentions: Full List Of Retained And Released Players
Full IPL 2026 retention breakdown with every franchise’s retained and released players, big-name moves, and key trade updates before the auction.
The next edition of the Indian Premier League (IPL) may be quite far away at the moment, but it is already making headlines with player retention announcements and the auction on the horizon.
All 10 competing franchises have named the set of players they have decided to go ahead with in IPL 2026.
Big names like Virat Kohli, Rohit Sharma, and MS Dhoni will continue with their existing franchises, but there have been some surprising exits as well.
IPL 2026 Retentions: All You Need To Know
Here is a look at all the retained and released players from every single IPL franchise:
1) Royal Challengers Bengaluru (RCB)
Retained Players:
Rajat Patidar, Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Phil Salt, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Swapnil Singh, Tim David, Romario Shepherd, Jacob Bethell, Josh Hazlewood, Yash Dayal, Bhuvneshwar Kumar, Nuwan Thushara, Rasikh Salam, Abhinandan Singh, Suyash Sharma
Released Players:
Swastik Chikara, Mayank Agarwal, Tim Siefert, Liam Livingstone, Manoj Bhandage, Lungi Ngidi, Blessingh Muzarabani, Mohit Rathee
2) Mumbai Indians (MI)
Retained Players:
Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Robin Minz, Ryan Rickelton, Hardik Pandya, Naman Dhir, Mitchell Santner, Will Jacks, Corbin Bosch, Raj Bawa, Trent Boult, Jasprit Bumrah, Deepak Chahar, Ashwani Kumar, Raghu Sharma, Allah Ghazanfar
Released Players:
Satyanarayana Raju, Reece Topley, KL Shrijith, Karn Sharma, Bevon Jacobs, Mujeeb Ur Rahman, Lizaad Williams, Vignesh Puthur
Trade: Arjun Tendulkar to LSG
3) Chennai Super Kings (CSK)
Retained Players:
Ruturaj Gaikwad, Ayush Mhatre, Dewald Brevis, MS Dhoni, Urvil Patel, Devon Conway, Shivam Dube, Jamie Overton, Ramakrishna Ghosh, Noor Ahmed, Khaleel Ahmad, Anshul Kamboj, Gurjanpreet Singh, Nathan Ellis, Shreyas Gopal, Mukesh Choudhary
Released Players:
Rahul Tripathi, Vansh Bedi, C Andre Siddarth, Rachin Ravindra, Deepak Hooda, Vijay Shankar, Shaik Rasheed, Kamlesh Nagarkoti, Matheesha Pathirana
Trade: Ravindra Jadeja, Sam Curran to RR
4) Delhi Capitals (DC)
Retained Players:
Tristan Stubbs, Sameer Rizvi, Karun Nair, KL Rahul, Abhishek Porel, Axar Patel, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Madhav Tiwari, Tripurana Vijay, Ajay Mandal, Kuldeep Yadav, Mitchell Starc, T Natarajan, Mukesh Kumar, Dushmantha Chameera
Released Players:
Faf du Plessis, Jake Fraser-McGurk, Sediqullah Atal, Manvanth Kumar, Mohit Sharma, Darshan Nalkande
Trade: Donovan Ferreira to RR
5) Rajasthan Royals (RR)
Retained Players:
Yashasvi Jaiswal, Shimron Hetmyer, Vaibhav Suryavanshi, Shubham Dubey, Lhuan Dre-Pretorius, Dhruv Jurel, Riyan Parag, D Ferreira, Jofra Archer, Tushar Deshpande, Sandeep Sharma, Yudhvir Singh, Kwen Maphaka, Nandre Burger
Released Players:
Kunal Singh Rathore, Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana, Fazalhaq Farooqi, Akash Madhwal, Ashok Sharma, Kumar Kartikeya
Trade: Sanju Samson to CSK, Nitish Rana to DC
6) Kolkata Knight Riders (KKR)
Retained Players:
Rinku Singh, Angkrish Raghuvanshi, Rovman Powell, Ajinkya Rahane, Manish Pandey, Sunil Narine, Ramandeep Singh, Anukul Roy, Varun Chakaravarthy, Harshit Rana, Vaibhav Arora, Umran Malik
Released Players:
Luvnith Sisodia, Quinton De Kock, Rahmanullah Gurbaz, Moeen Ali, Venkatesh Iyer, Andre Russell, Chetan Sakariya, Anrich Nortje, Spencer Johnson
Trade: Mayank Markande to MI
7) Sunrisers Hyderabad (SRH)
Retained Players:
Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, R Smaran, Ishan Kishan, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Brydon Carse, Pat Cummins, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari
Released Players:
Abhinav Manohar, Atharva Taide, Sachin Baby, Wiaan Mulder, Mohammad Shami, Simarjeet Singh, Rahul Chahar, Adam Zampa
Trade: Mohammad Shami to LSG
8) Gujarat Titans (GT)
Retained Players:
Shubman Gill, Sai Sudharsan, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler, Nishant Sindhu, Washington Sundar, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Gurnoor Singh Brar, Rashid Khan, Manav Suthar, Sai Kishore, Jayant Yadav
Released Players:
Mahipal Lomror, Karim Janat, Dasun Shanaka, Gerald Coetzee, Kulwant Khejroliya
Trade: Sherfane Rutherford to MI
9) Lucknow Super Giants (LSG)
Retained Players:
Abdul Samad, Ayush Badoni, Aiden Markram, Matthew Breetzke, Himmat Singh, Rishabh Pant, Nicholas Pooran, Mitchell Marsh, Shahbaz Ahmed, Arshin Kulkarni, Mayank Yadav, Avesh Khan, Mohsin Khan, M Siddharth, Digvesh Rathi, Prince Yadav, Akash Singh
Released Players:
Aryan Juyal, David Miller, Yuvraj Chaudhary, Rajvardhan Hangargekar, Akash Deep, Ravi Bishnoi
Trade: Shardul Thakur to MI
10) Punjab Kings (PBKS)
Retained Players:
Shreyas Iyer, Nehal Wadhera, Priyansh Arya, Shashank Singh, Pyla Avinash, Harnoor Pannu, Musheer Khan, Prabhsimran Singh, Vishnu Vinod, Marcus Stoinis, Marco JansenAzmatullah Omarzai, Suryansh Shedge, Mitchell Owen, Arshdeep Singh, Vyshak Vijaykumar, Yash Thakur
Released Players:
Josh Inglis, Aaron Hardie, Glenn Maxwell, Kuldeep Sen, Praveen Dubey