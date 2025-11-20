IPL 2026 Dates Announced? League To Kick Off In This Month
IPL 2026 auction will be held on December 16, 2025, where teams will bid for the remaining players to complete their squads.
The 19th edition of Indian Premier League is set to begin shortly after the conclusion of T20 World Cup 2026. Reports circulating on social media indicate that IPL 2026 will kick off on March 15, seven days after T20 World Cup final on March 8, 2026.
The tournament is expected to run until May 31, with final scheduled on the same day. This season promises high-octane cricket action as all ten franchises have released their retention lists and prepare for the auction.
IPL 2026 auction will be held on December 16, 2025, where teams will bid for remaining players to complete their squads.
Retention Lists of IPL 2026 Teams
Chennai Super Kings (CSK): Ruturaj Gaikwad, MS Dhoni, Dewald Brevis, Ayush Mhatre, Urvil Patel, Anshul Kamboj, Jamie Overton, Ramakrishna Ghosh, Shivam Dubey, Khaleel Ahmed, Noor Ahmed, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis, Shreyas Gopal, Gurjapaneet Singh, Sanju Samson.
Delhi Capitals (DC): KL Rahul, Karun Nair, Abhishek Porel, Tristan Stubbs, Axar Patel, Sameer Rizvi, Ashutosh Sharma, Vipraraj Nigam, Ajay Mandal, Tripuran Vijay, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, T Natarajan, Mukesh Kumar, Dushmantha Chameera, Kuldeep Yadav, Nitish Rana.
Gujarat Titans (GT): Shubman Gill, Sai Sudarshan, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler, Nishant Sindhu, Glenn Phillips, Washington Sundar, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Gurnur Singh Brar, Rashid Khan, Manav Suthar, Sai Kishore, Jayant Yadav.
Kolkata Knight Riders (KKR): Ajinkya Rahane, Rinku Singh, Angkrish Raghuvanshi, Manish Pandey, Rovman Powell, Anukul Roy, Ramandeep Singh, Vaibhav Arora, Sunil Narine, Varun Chakravarthy, Harshit Rana, Umran Malik.
Lucknow Super Giants (LSG): Rishabh Pant, Ayush Badoni, Abdul Samad, Aiden Markram, Himmat Singh, Matthew Breetzke, Nicholas Pooran, Mitchell Marsh, Shahbaz Ahmed, Arshin Kulkarni, Mayank Yadav, Avesh Khan, Mohsin Khan, M. Siddharth, Digvesh Rathi, Prince Yadav, Akash Singh, Arjun Tendulkar, Mohammed Shami.
Mumbai Indians (MI): Rohit Sharma, Surya Kumar Yadav, Robin Minz, Ryan Rickelton, Tilak Verma, Hardik Pandya, Naman Dhir, Mitchell Santner, Will Jacks, Corbin Bosch, Raj Bawa, Trent Boult, Jasprit Bumrah, Deepak Chahar, Ashwani Kumar, Raghu Sharma, Allah Ghazanfar, Mayank Markande, Shardul Thakur, Sherfane Rutherford.
Punjab Kings (PBKS): Shreyas Iyer, Nehal Wadhera, Vishnu Vinod, Harnoor Pannu, Paila Avinash, Prabhsimran Singh, Shashank Singh, Marcus Stoinis, Harpreet Brar, Marco Jansen, Azmatullah Umarzai, Priyansh Arya, Mushir Khan, Suryansh Shedge, Mitch Owen, Arshdeep Singh, Yuzvendra Chahal, Vishak Vijaykumar, Yash Thakur, Xavier Bartlett, Lockie Ferguson.
Royal Challengers Bangalore (RCB): Rajat Patidar, Virat Kohli, Tim David, Devdutt Padikkal, Phil Salt, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Jacob Bethell, Romario Shepherd, Swapnil Singh, Josh Hazlewood, Bhuvneshwar Kumar, Rasikh Salam, Yash Dayal, Suyash Sharma, Nuwan Thushara, Abhinandan Singh.
Rajasthan Royals (RR): Shubham Dubey, Vaibhav Suryavanshi, Luan-Dre Pretorius, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Yudhvir Singh Charak, Jofra Archer, Tushar Deshpande, Fazalhaq Farooqi, Quena Mphaka, Nandre Burger, Ravindra Jadeja, Sam Curran, Donovan Ferreira.
Sunrisers Hyderabad (SRH): Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, R Smaran, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Brydon Carse, Pat Cummins, Jaydev Unadkat, Ishan Malinga, Zeeshan Ansari.