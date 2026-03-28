Injuries Shake Up IPL 2026 Squads: Here’s How All 10 Teams Look Now

The countdown to the 2026 season of Indian Premier League is almost over. The tournament begins on March 28 with Royal Challengers Bengaluru facing Sunrisers Hyderabad at the M. Chinnaswamy Stadium.

Ahead of the season opener, several teams have been forced to make adjustments to their squads. A number of players have been ruled out - some missing just the initial matches due to injuries, while others have been sidelined for the entire tournament. With injuries affecting multiple teams, changes have been quite extensive.

Chennai Super Kings

Ruturaj Gaikwad (Captain), Ayush Mhatre, Dewald Brevis, MS Dhoni, Urvil Patel, Shivam Dube, Jamie Overton, Ramakrishna Ghosh, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Spencer Johnson, Shreyas Gopal, Mukesh Choudhary, Sanju Samson (Traded from Rajasthan Royals), Akeal Hosein, Prashant Veer, Kartik Sharma, Rahul Chahar, Matthew Short, Aman Khan, Sarfaraz Khan, Matt Henry, Jack Foulds.

Royal Challengers Bangalore

Rajat Patidar (Captain), Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Phil Salt, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Swapnil Singh, Tim David, Romario Shepherd, Jacob Bethell, Josh Hazlewood, Bhuvneshwar Kumar, Nuwan Thushara, Rasikh Salam, Abhinandan Singh, Suyash Sharma, Venkatesh Iyer, Mangesh Yadav, Jacob Duffy, Satvik Deswal, Jordan Cox, Vicky Ostwal, Kanishk Chauhan, Vihaan Malhotra.

Gujarat Titans

Shubman Gill (Captain), Sai Sudharsan, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler, Nishant Sindhu, Washington Sundar, Glenn Phillips, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Gurnoor Singh Brar, Rashid Khan, Manav Suthar, Sai Kishore, Jayant Yadav, Jason Holder, Tom Banton, Ashok Sharma, Luke Wood, Kulwant Khejroliya.

Kolkata Knight Riders

Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sunil Narine, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakravarthy, Cameron Green, Finn Allen, Matheesha Pathirana, Tejaswi Singh, Kartik Tyagi, Prashant Solanki, Rahul Tripathi, Tim Seifert, Sarthak Ranjan, Daksh Kamra, Rachin Ravindra, Akash Deep, Navdeep Saini.

Mumbai Indians

Hardik Pandya (Captain), Rohit Sharma, Tilak Varma, Riyan Rickelton, Robin Minz, Mitchell Santner, Corbin Bosch, Namandhir, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Allah Ghafanzar, Ashwini Kumar, Deepak Chahar, Will Jacks, Raghu Sharma, Raj Angad Bawa, Quinton de Kock, Mohammed Izhar, Danish Malewar, Atharva Ankolekar, Mayank Rawat.

Delhi Capitals

Axar Patel (Captain), KL Rahul, Abishek Porel, Ajay Mandal, Ashutosh Sharma, Dushmantha Chameera, Karun Nair, Kuldeep Yadav, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, Sameer Rizvi, T Natarajan, Tripurana Vijay, Tristan Stubbs, Vipraj Nigam, Nitish Rana (Trade), David Miller, Aquib Nabi, Pathum Nissanka, Ben Duckett, Lungi Ngidi, Kyle Jamieson, Prithvi Shaw, Sahil Parekh.

Sunrisers Hyderabad

Pat Cummins (returns iin second half), Abhishek Sharma, Ishan Kishan (interim captain), Jaydev Unadkat, Kamindu Mendis, Nitish Kumar Reddy, Heinrich Klaasen, Harshal Patel, R Smaran, Travis Head, Zeeshan Ansari, Brydon Carse, Ishan Malinga, Harsh Dubey, Aniket Verma. Liam Livingstone, Jack Edwards, Salil Arora, Prafull Hinge, Saqib Hussain, Crainus Fuletra, Amit Kumar, Omkar Tararmale, Shivam Mavi.

Lucknow Super Giants

Rishabh Pant (Captain), Aiden Markram, Nicholas Pooran, Prince Yadav, Shahbaz Ahmed, Akash Singh, Arjun Tendulkar, Arshin Kulkarni, Avesh Khan, Ayush Badoni, Digvesh Rathi, Himmat Singh, Manimaran Siddharth, Matthew Breetzke, Mayank Yadav, Mohammed Shami, Mitchell Marsh, Mohsin Khan, Abdul Samad, Anrich Nortje, Josh Inglis, Wanindu Hasaranga, Akshat Raghuvanshi, Mukul Chaudhary, Naman Tiwari.

Punjab Kings

Shreyas Iyer (Captain), Cooper Connolly, Ben Dwarshuis, Vishal Nishad, Pravin Dubey, Arshdeep Singh, Azmatullah Omarzai, Harnoor Pannu, Harpreet Brar, Lockie Ferguson, Marco Jansen, Marcus Stoinis, Mitch Owen, Musheer Khan, Nehal Wadhera, Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Payala Avinash, Shashank Singh, Suryansh Sheedge, Vishnu Vinod, Vyshak Vijaykumar, Xavier Bartlett, Yash Thakur, Yuzvendra Chahal.

Rajasthan Royals

Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Suryavanshi, Riyan Parag, Dhruv Jurel, Jofra Archer, Nandre Burger, Tushar Deshpande, Kwena Maphaka, Shubham Dubey, Shimron Hetmyer, Luan-dre Pretorius, Donovan Ferreira, Sandeep Sharma, Yudhvir Charak, Ravi Bishnoi, Sushant Mishra, Yashraj Punja, Vignesh Puthur, Ravi Singh, Aman Rao, Brijesh Sharma, Adam Milne, Kuldeep Sen.