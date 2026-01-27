T20 World Cup 2026: India & Sri Lanka Host Epic Cricket Showdown; Check Squads Of All 20 Teams

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





The stage is set for the ultimate cricketing showdown. Starting February 7, 20 nations will descend upon India and Sri Lanka to compete for the ICC Men’s T20 World Cup trophy. With the squads now trickling in, the excitement is reaching a fever pitch.

Check out the confirmed lineups and the groups that will define the journey to the final on March 8.

Group A

Defending champions India are ready to protect their crown on home soil. They face a familiar foe in Pakistan, alongside a resilient USA side and rising European and African contenders.

India: Suryakumar Yadav (c), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Sanju Samson, Shivam Dube, Ishan Kishan, Hardik Pandya, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah, Harshit Rana, Varun Chakaravarthy, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Washington Sundar, Rinku Singh.

Pakistan: Salman Ali Agha (c), Babar Azam, Shaheen Shah Afridi, Naseem Shah, Fakhar Zaman, Shadab Khan, Saim Ayub, Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Khawaja Mohammad Nafay, Mohammad Nawaz, Mohammad Salman Mirza, Sahibzada Farhan, Usman Khan, Usman Tariq.

Netherlands: Scott Edwards (c), Colin Ackermann, Noah Croes, Bas de Leede, Aryan Dutt, Fred Klaassen, Kyle Klein, Michael Levitt, Zach Lion-Cachet, Max O'Dowd, Logan van Beek, Timm van der Gugten, Roelof van der Merwe, Paul van Meekeren, Saqib Zulfiqar.

Namibia: Gerhard Erasmus (c), Zane Green, Bernard Scholtz, Ruben Trumpelmann, JJ Smit, Jan Frylinck, Louren Steenkamp, Malan Kruger, Nicol Loftie-Eaton, Jack Brassell, Ben Shikongo, JC Balt, Dylan Leicher, WP Myburgh, Max Heingo.

USA: Squad to be announced.

Group B

Sri Lanka aims for glory at home but must overcome a formidable Australian unit and dangerous challengers from Ireland and Zimbabwe.

Australia (Provisional): Mitchell Marsh (c), Xavier Bartlett, Tim David, Pat Cummins, Cameron Green, Josh Hazlewood, Travis Head, Josh Inglis, Matthew Kuhnemann, Glenn Maxwell, Matthew Short, Nathan Ellis, Marcus Stoinis, Adam Zampa, Cooper Connolly

Sri Lanka (Preliminary): Dasun Shanaka (c), Matheesha Pathirana, Charith Asalanka, Kusal Mendis, Kamil Mishara, Niroshan Dickwella, Kusal Perera, Pavan Rathnayake, Dunith Wellalage, Dhananjaya de Silva, Pramod Madushan, Janith Liyanage, Kamindu Mendis, Sahan Arachchige, Wanindu Hasaranga, Milan Rathnayake, Nuwan Thushara, Traveen Mathew, Eshan Malinga, Pathum Nissanka, Dushmantha Chameera, Dilshan Madushanka, Maheesh Theekshana, Dushan Hemantha, Vijayakanth Viyaskanth,

Ireland: Paul Stirling (c), Tim Tector, Josh Little, Gareth Delany, Curtis Campher, Barry McCarthy, Matthew Humphreys, Ross Adair, Harry Tector, George Dockrell, Mark Adair, Ben White, Lorcan Tucker, Craig Young, Ben Calitz.

Oman: Jatinder Singh (c), Wasim Ali, Sufyan Mehmood, Mohammad Nadeem, Karan Sonavale, Vinayak Shukla, Shakeel Ahmad, Hammad Mirza, Shah Faisal, Nadeem Khan, Shafiq Jan, Jay Odedra, Ashish Odedara, Jiten Ramanandi, Hasnain Ali Shah

Zimbabwe: Sikandar Raza (c), Richard Ngarava, Tadiwanashe Marumani, Brian Bennett, Wellington Masakadza, Clive Madande, Ryan Burl, Tony Munyonga, Bradley Evans, Dion Myers, Tashinga Musekiwa, Blessing Muzarabani, Graeme Cremer, Tinotenda Maposa, Brendan Taylor.

Group C

With Scotland replacing Bangladesh, this group features a historic debut for Italy and a powerhouse West Indies side looking to reclaim their T20 dominance.

England (Provisional): Harry Brook (c), Phil Salt, Adil Rashid, Jacob Bethell, Jofra Archer, Liam Dawson, Tom Banton, Josh Tongue, Will Jacks, Jos Buttler, Rehan Ahmed, Jamie Overton, Sam Curran, Ben Duckett, Luke Wood.

Nepal: Rohit Paudel (c), Sompal Kami, Dipendra Singh Airee, Gulshan Jha, Kushal Bhurtel, Karan KC, Sandeep Lamichhane, Aasif Sheikh, Lalit Rajbanshi, Sundeep Jora, Nandan Yadav, Lokesh Bam, Aarif Sheikh, Sher Malla, Basir Ahamad.

Italy: Wayne Madsen (c), Jaspreet Singh, Harry Manenti, Grant Stewart, Marcus Campopiano, Syed Naqvi, Justin Mosca, Anthony Mosca, Benjamin Manenti, JJ Smuts, Thomas Draca, Gian Piero Meade, Zain Ali, Crishan Jorge, Ali Hasan.

West Indies: Shai Hope (C), Brandon King, Shimron Hetmyer, Rovman Powell, Johnson Charles, Roston Chase, Matthew Forde, Jason Holder, Akeal Hosein, Shamar Springer, Gudakesh Motie, Sherfane Rutherford, Romario Sampson, Jayden Seales, Romario Shepherd

Scotland: Squads to be announced.

Group D

Group D is packed with elite talent, featuring the clinical South Africans, a balanced New Zealand side, and a Rashid Khan-led Afghanistan capable of beating anyone.

South Africa: Aiden Markram (c), Kagiso Rabada, David Miller, Marco Jansen, Quinton de Kock, Tristan Stubbs, Lungi Ngidi, Ryan Rickelton, Dewald Brevis, Anrich Nortje, Corbin Bosch, Jason Smith, George Linde, Kwena Maphaka, Keshav Maharaj.

New Zealand: Mitchell Santner (c), Rachin Ravindra, Lockie Ferguson, Daryl Mitchell, Finn Allen, Matt Henry, Glenn Phillips, Devon Conway, James Neesham, Ish Sodhi, Jacob Duffy, Mark Chapman, Tim Seifert, Michael Bracewell, Kyle Jamieson.

Afghanistan: Rashid Khan (c), Mujeeb Ur Rahman, Rahmanullah Gurbaz, Fazalhaq Farooqi, Mohammad Nabi, Naveen Ul Haq, Ibrahim Zadran, Gulbadin Naib, Noor Ahmad, Azmatullah Omarzai, Shahidullah Kamal, Darwish Rasooli, Sediqullah Atal, Mohammad Ishaq, Abdullah Ahmadzai.

Canada: Dilpreet Bajwa (c), Nicholas Kirton, Saad Bin Zafar, Harsh Thaker, Shreyas Movva, Kaleem Sana, Navneet Dhaliwal, Ravinderpal Singh, Yuvraj Samra, Dilon Heyliger, Shivam Sharma, Kanwarpal Tathgur, Jaskarandeep Buttar, Ansh Patel, Ajayveer Hundal.

UAE: Squad to be announced.

Who do you think will lift the trophy this time? Stay tuned for more updates as the 2026 T20 World Cup draws closer!