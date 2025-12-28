IND Women vs SL Women, 4th T20I Live Streaming: How To Watch Smriti Mandhana Live?

After clinching an unassailable 3-0 lead, a dominant Indian women’s team heads into the fourth T20I against Sri Lanka with the goal of maintaining their perfect record.

The match, scheduled for Sunday, December 28, 2025, at the Greenfield International Stadium in Thiruvananthapuram, serves as a vital testing ground as both nations begin their long-term preparations for 2026 T20 World Cup.

The Story So Far

India has been clinical throughout the series, outclassing the visitors in every department. The bowling unit, led by the experienced Deepti Sharma and a resurgent Renuka Singh Thakur, has consistently stifled the Sri Lankan batters. In the third T20I, Renuka's devastating spell of 4/21 at her "lucky venue" in Thiruvananthapuram ensured Sri Lanka was restricted to a modest total, which India chased down with eight wickets to spare.

The Indian top order, particularly Shafali Verma and Jemimah Rodrigues, has been in sparkling form. While India has dominated, all eyes will be on vice-captain Smriti Mandhana, who is looking to find her rhythm after a relatively quiet series by her high standards.

India vs Sri Lanka Women 4th T20I: Live Streaming Details

When is India vs Sri Lanka Women 4th T20I match?

India vs Sri Lanka Women 4th T20I match is on Sunday, December 28

Where India vs Sri Lanka Women 4th T20I match is being played?

India vs Sri Lanka Women 4th T20I match will be played at Greenfield International Stadium, Thiruvananthapuram, Kerala.

What time does India vs Sri Lanka Women 4th T20I match start?

India vs Sri Lanka Women 4th T20I match begins at 7:00 PM IST.

What are Toss timings for India vs Sri Lanka Women 4th T20I match?

Toss Timings for India vs Sri Lanka Women 4th T20I match is 6:30 PM IST.

Which TV channel will telecast India vs Sri Lanka Women 4th T20I match in India?

India vs Sri Lanka Women 4th T20I live telecast in India will be available on Star Sports Network.

Where to watch India vs Sri Lanka Women 4th T20I match live streaming in India?

India vs Sri Lanka Women 4th T20I match live streaming in India will be available on Jiostar app and website.

India squad for SL T20Is: Shafali Verma, Smriti Mandhana, Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur(c), Richa Ghosh(w), Deepti Sharma, Amanjot Kaur, Vaishnavi Sharma, Kranti Gaud, Renuka Singh Thakur, Shree Charani, G Kamalini, Arundhati Reddy, Harleen Deol, Sneh Rana.

Sri Lanka squad for IND T20Is: Hasini Perera, Chamari Athapaththu(c), Harshitha Samarawickrama, Imesha Dulani, Nilakshika Silva, Kavisha Dilhari, Kaushani Nuthyangana(w), Malsha Shehani, Malki Madara, Nimesha Madushani, Inoka Ranaweera, Vishmi Gunaratne, Rashmika Sewwandi, Kawya Kavindi, Shashini Gimhani.