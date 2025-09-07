Asia Cup 2025: Full List Of Teams, Schedule & Timings
This will be the third time the Asia Cup is staged in the T20 format after 2016 and 2022.
The countdown to 2025 Asia Cup has begun, with just hours left before the tournament kicks off. This edition is particularly special as it will be played in the T20 format, featuring eight teams - India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, UAE, Hong Kong and Oman.
The tournament begins on September 9 and will conclude with the final on September 28, with all matches taking place across Abu Dhabi and Dubai. Except for one double-header, all matches will begin at 8 PM IST, while the early game on the double-header day starts at 5:30 PM IST.
The event will begin with the group stage, followed by the Super-4 round, and eventually the title clash.
The squads of all eight participating nations have been announced, with fans eagerly waiting for high-voltage encounters like India vs Pakistan on September 14.
Asia Cup schedule with match timings in IST
September 9: Afghanistan vs Hong Kong - 8 pm - Abu Dhabi
September 10: India vs UAE - 8 pm - Dubai
September 11: Bangladesh vs Hong Kong - 8 pm - Abu Dhabi
September 12: Pakistan vs Oman - 8 pm - Dubai
September 13: Bangladesh vs Sri Lanka - 8 pm - Abu Dhabi
September 14: India vs Pakistan - 8 pm - Dubai
September 15: UAE vs Oman - 5:30 pm - Abu Dhabi
September 15: Sri Lanka vs Hong Kong - 8 pm - Dubai
September 16: Bangladesh vs Afghanistan - 8 pm - Abu Dhabi
September 17: Pakistan vs UAE - 8 pm - Dubai
September 18: Sri Lanka vs Afghanistan - 8 pm - Abu Dhabi
September 19: India vs Oman - 8 pm - Abu Dhabi
Super-4 Round Matches
September 20: B1 vs B2 – 8 pm – Dubai
September 21: A1 vs A2 – 8 pm – Dubai
September 23: A2 vs B1 – 8 pm – Abu Dhabi
September 24: A1 vs B2 – 8 pm – Dubai
September 25: A2 vs B2 – 8 pm – Dubai
September 26: A1 vs B1 – 8 pm – Dubai
Final: September 28 – 8 pm – Dubai
Complete list of teams for Asia Cup 2025
Indian team for 2025 Asia Cup- Suryakumar Yadav (captain), Shubman Gill, Abhishek Sharma, Tilak Verma, Hardik Pandya, Shivam Dubey, Jitesh Sharma, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Sanju Samson, Harshit Rana, Rinku Singh, Axar Patel, Jaspreet Bumrah and Varun Chakraborty.
Pakistan team for 2025 Asia Cup- Salman Ali Agha (captain), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Mirza, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris, Mohammad Nawaz, Mohammad Wasim Jr., Shaheen Afridi and Sufian Muqeem.
Afghanistan squad for 2025 Asia Cup- Rashid Khan (captain), Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Sediqullah Atal, Azmatullah Umarzai, Karim Janat, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Sharafuddin Ashraf, Mohammad Ishaq, Mujeeb ur Rahman, Allah Ghazanfar, Noor Ahmad, Farid Malik, Naveen-ul-Haq and Fazalhaq Farooqi.
Sri Lanka's squad for 2025 Asia Cup- Charith Asalanka (captain), Kusal Mendis (wicketkeeper), Pathum Nissanka, Kusal Perera, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Kamindu Mendis, Wanindu Hasaranga, Nuwanidu Fernando, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Mahish Theekshana, Mathisha Pathirana, Nuwan Thushara, Dushmantha Chameera and Binura Fernando.
Bangladesh's squad for 2025 Asia Cup- Liton Das (captain), Tanzid Hasan, Parvez Hussain Emon, Saif Hasan, Tauhid Hridayoy, Jaker Ali Anik, Shamim Hussain, Kazi Nurul Hasan Sohan, Shak Mahedi Hasan, Rishad Hussain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanjim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Shoriful Islam and Saifuddin.
UAE squad for 2025 Asia Cup- Muhammad Wasim (captain), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma, Asif Khan, Dhruv Parashar, Ethan D'Souza, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddiqui, Matiullah Khan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rahul Chopra, Rohid Khan, Simranjit Singh and Saghir Khan.
Hong Kong squad for 2025 Asia Cup- Yasim Murtaza (captain), Babar Hayat, Zeeshan Ali, Niazaqat Khan Mohammad, Nasrullah Rana, Martin Coetzee, Anshuman Rath, Kalhan Mark Challu, Ayush Ashish Shukla, Mohammad Aijaz Khan, Atiq-ul-Rehman Iqbal, Kinchint Shah, Adil Mahmood, Haroon Mohammad Arshad, Ali Hasan, Shahid Wasif, Ghazanfar Mohammad, Mohammad Waheed, Anas Khan and Ehsan Khan.
Oman squad for 2025 Asia Cup- Jatinder Singh (captain), Hammad Mirza, Vinayak Shukla, Sufiyan Yusuf, Ashish Odedara, Aamir Kaleem, Mohammad Nadeem, Sufiyan Mahmood, Aryan Bisht, Karan Sonavale, Zikariya Islam, Hasnain Shah, Faisal Shah, Muhammad Imran, Nadeem Khan, Shakeel Ahmed and Samay Srivastava.