Neeraj Chopra will look to cement his dominance in the Men's Javelin Throw final, scheduled for August 1 at 12:45 AM IST.
Commonwealth Games 2026: Complete Athletics Schedule, Event Timings & Key Indian Stars To Watch
Follow India's track and field action at CWG 2026! Get full event dates, daily schedules, and IST timings for Neeraj Chopra and team.
- Late-night sessions feature crucial finals, including Chopra's javelin.
Commonwealth Games 2026: As India continues its strong campaign at the Commonwealth Games 2026 in Glasgow, excitement is set to reach a fever pitch as the athletics events officially kick off on Monday, July 27. Track and field competitions are traditionally among the most watched and prestigious events at the Games, and India’s contingent arrives with high expectations.
The athletics action will run for seven days, concluding on August 2, featuring a power-packed lineup of world-class Indian athletes competing across various track, field, and para-athletics disciplines.
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Strong Indian Contingent And Key Stars To Watch
India has fielded a robust 32-member core athletics squad for the Glasgow Games, consisting of 22 male and 10 female competitors. In addition, 11 para-athletes have been named to represent the nation across several para-athletics disciplines.
All eyes will be on global star Neeraj Chopra, who aims to replicate his gold-medal heroics from previous international outings. Alongside Chopra, veteran shot putter Tajinderpal Singh Toor enters as another major medal hopeful, with both stars having won gold medals at the 2018 Commonwealth Games. The squad also features key contenders like long jumper Murali Sreeshankar and distance runner Gulveer Singh, giving India a well-rounded team capable of making finals and contending for the podium across multiple categories.
Detailed Daily Athletics Schedule (All Timings in IST)
July 27, Monday
2:40 PM – Men's 100m: Round 1
3:00 PM – Men's Long Jump: Qualifying Round - Group A
3:55 PM – Men's 110m Hurdles: Round 1
4:10 PM – Women's Hammer Throw: Qualifying Round - Group A
4:20 PM – Men's Long Jump: Qualifying Round - Group B
4:30 PM – Women's 100m: Round 1
5:25 PM – Women's T37/38 100m: Round 1
11:35 PM – Women's Shot Put F57: Final
11:40 PM – Men's High Jump: Final
11:45 PM – Women's 800m: Round 1
12:20 AM (July 28) – Women's 100m T38: Final
12:27 AM (July 28) – Men's Hammer Throw: Final
12:35 AM (July 28) – Women's 10,000m: Final
1:20 AM (July 28) – Men's 3000m Steeplechase: Final
1:42 AM (July 28) – Men's 1500m T20: Final
1:57 AM (July 28) – Men's 100m T38: Final
2:15 AM (July 28) – Men's 110m Hurdles: Final
July 28, Tuesday
2:40 PM – Women's Heptathlon 100m Hurdles
3:00 PM – Women's 400m: Round 1
3:40 PM – Women's Heptathlon High Jump
3:45 PM – Men's 800m: Round 1
4:30 PM – Men's 400m: Round 1
11:30 PM – Women's Heptathlon Shot Put
11:35 PM – Women's High Jump: Final
11:40 PM – Men's 100m: Semi-finals
12:06 AM (July 29) – Women's 100m: Semi-finals
12:28 AM (July 29) – Women's Hammer Throw: Final
12:34 AM (July 29) – Women's Heptathlon 200m
12:45 AM (July 29) – Men's Long Jump T20: Final
12:55 AM (July 29) – Men's 10,000m: Final
1:44 AM (July 29) – Men's 100m: Final
2:10 AM (July 29) – Women's 100m: Final
July 29, Wednesday
2:35 PM – Women's Heptathlon Long Jump
3:00 PM – Women's 200m: Round 1
3:35 PM – Men's Shot Put: Qualifying Round - Group A & B
3:40 PM – Men's One Mile: Round 1
4:02 PM – Men's 200m: Round 1
4:35 PM – Women's Heptathlon Javelin Throw
5:03 PM – Men's T11/12 100m: Round 1
5:21 PM – Women's 400m Hurdles: Round 1
11:30 PM – Women's Discus Throw F42-44/F61-64: Final
11:45 PM – Women's 1500m T54: Final
11:54 PM – Men's Long Jump: Final
12:03 AM (July 30) – Men's 400m Hurdles: Round 1
12:31 AM (July 30) – Women's Shot Put: Final
12:36 AM (July 30) – Women's 800m: Semi-finals
12:55 AM (July 30) – Men's Discus Throw F42-44/F61-64: Final
1:25 AM (July 30) – Women's Heptathlon 800m - Heat 1
1:42 AM (July 30) – Men's 100m T47: Final
2:05 AM (July 30) – Women's 3000m Steeplechase: Final
July 30, Thursday
2:40 PM – Men's Decathlon 100m
2:55 PM – Men's Javelin Throw: Qualifying Round - Group A
3:20 PM – Men's Decathlon Long Jump
4:00 PM – Women's 100m Hurdles: Round 1
4:35 PM – Women's One Mile: Round 1
4:55 PM – Men's Triple Jump: Qualifying Round - Group A & B
5:10 PM – Men's Decathlon Shot Put
5:15 PM – Women's 400m: Semi-finals
5:40 PM – Men's 400m: Semi-finals
11:30 PM – Men's Shot Put: Final
11:37 PM – Men's 200m: Semi-finals
11:38 PM – Men's Decathlon High Jump
11:55 PM – Women's Triple Jump: Final
12:04 AM (July 31) – Women's 100m T47: Final
12:15 AM (July 31) – Men's 100m T12: Final
12:35 AM (July 31) – Women's 200m: Semi-finals
1:10 AM (July 31) – Women's Discus Throw: Final
1:15 AM (July 31) – Men's 800m: Semi-finals
1:30 AM (July 31) – Men's Decathlon 400m
1:48 AM (July 31) – Women's 5000m: Final
2:19 AM (July 31) – Women's 100m Hurdles: Final
July 31, Friday
2:35 PM – Men's Decathlon 110m Hurdles
3:00 PM – Women's Long Jump: Qualifying Round - Group A
3:20 PM – Men's Decathlon Discus Throw
4:05 PM – Mixed 4x400m Relay: Round 1
4:25 PM – Women's Long Jump: Qualifying Round - Group B
4:35 PM – Women's 400m T54: Round 1
5:00 PM – Men's Decathlon Pole Vault
11:30 PM – Men's Decathlon Javelin Throw
11:35 PM – Men's 10,000m Race Walk: Final
11:38 PM – Women's Pole Vault: Final
12:35 AM (August 1) – Women's Long Jump T38: Final
12:45 AM (August 1) – Men's Javelin Throw: Final
12:55 AM (August 1) – Women's 800m: Final
1:05 AM (August 1) – Men's Decathlon 1500m - Heat 1
1:22 AM (August 1) – Women's 400m Hurdles: Final
1:30 AM (August 1) – Men's 400m Hurdles: Final
1:55 AM (August 1) – Men's 200m: Final
2:16 AM (August 1) – Women's 200m: Final
August 1, Saturday
2:35 PM – Men's Shot Put F57: Final
2:40 PM – Men's Triple Jump: Final
2:50 PM – Men's 1500m T54: Final
3:00 PM – Women's 10,000m Race Walk: Final
4:20 PM – Men's Discus Throw: Final
4:30 PM – Men's 400m: Final
4:50 PM – Women's 400m: Final
5:05 PM – Women's 4x100m Relay: Round 1
5:25 PM – Men's 4x100m Relay: Round 1
5:54 PM – Women's 200m T38: Final
11:35 PM – Men's Pole Vault: Final
11:40 PM – Women's Long Jump: Final
11:58 PM – Women's 400m T54: Final
12:05 AM (August 2) – Women's Javelin Throw: Final
12:15 AM (August 2) – Men's 5000m: Final
12:45 AM (August 2) – Men's 4x100m Relay: Final
12:56 AM (August 2) – Women's 4x100m Relay: Final
1:15 AM (August 2) – Men's 800m: Final
1:25 AM (August 2) – Men's One Mile: Final
1:50 AM (August 2) – Mixed 4x400m Relay: Final
2:15 AM (August 2) – Women's One Mile: Final
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Key Takeaways For Indian Fans
With afternoon sessions beginning around 2:30 PM IST and evening medal sessions extending past midnight, sports enthusiasts across India will have plenty of late-night and prime-time action to follow. Major highlights to keep an eye on include the Men's Javelin Throw final on August 1 (12:45 AM IST), where Neeraj Chopra will look to cement his dominance, and key track finals, relays, and field events scheduled across the weekend.