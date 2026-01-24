Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
HomePhoto GalleryIndiaFull Dress Rehearsal For 77th Republic Day Parade Held In National Capital: See PICS

Full Dress Rehearsal For 77th Republic Day Parade Held In National Capital: See PICS

Delhi witnessed the full dress rehearsal for the 77th Republic Day parade as preparations intensified ahead of the national celebrations.

By : Vaishnavi Shivam  | Updated at : 24 Jan 2026 11:39 AM (IST)
Delhi witnessed the full dress rehearsal for the 77th Republic Day parade as preparations intensified ahead of the national celebrations.

Delhi Hosts Full Dress Rehearsal For 77th Republic Day Parade

1/8
Border Security Force’s camel contingent takes part in the full-dress rehearsal for the Republic Day Parade in New Delhi. (Image Source: PTI)
Border Security Force’s camel contingent takes part in the full-dress rehearsal for the Republic Day Parade in New Delhi. (Image Source: PTI)
2/8
Border Security Force's (BSF) Camel Band marches during rain-affected full-dress rehearsal for the Republic Day Parade, in New Delhi (Image Source: PTI)
Border Security Force's (BSF) Camel Band marches during rain-affected full-dress rehearsal for the Republic Day Parade, in New Delhi (Image Source: PTI)
Published at : 24 Jan 2026 11:39 AM (IST)
Republic Day 77th Republic Day Republic Day 2026 Republic Day Parade Delhi Full Dress Rehearsal Delhi

