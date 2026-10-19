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Navratri Day 9 2026: Peacock Green Outfit Ideas Inspired By Madhuri Dixit, Aditi Rao Hydari, Kareena Kapoor And More
Navratri Day 9 2026 calls for peacock green outfits. Take inspiration from Madhuri Dixit, Aditi Rao Hydari, Kareena Kapoor and more to create an elegant and festive look.
Navratri Day 9 2026: Stunning peacock green saree and ethnic looks inspired by Bollywood divas.
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Published at : 19 Oct 2026 02:28 PM (IST)
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