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Navratri Day 9 2026: Peacock Green Outfit Ideas Inspired By Madhuri Dixit, Aditi Rao Hydari, Kareena Kapoor And More

Navratri Day 9 2026 calls for peacock green outfits. Take inspiration from Madhuri Dixit, Aditi Rao Hydari, Kareena Kapoor and more to create an elegant and festive look.

Written By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 19 Oct 2026 02:46 PM (IST)
Navratri Day 9 2026 calls for peacock green outfits. Take inspiration from Madhuri Dixit, Aditi Rao Hydari, Kareena Kapoor and more to create an elegant and festive look.

Navratri Day 9 2026: Stunning peacock green saree and ethnic looks inspired by Bollywood divas.

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Madhuri Dixit sets major festive goals for Navratri Day 9 in a rich peacock green silk saree adorned with intricate traditional zari embroidery and a heavily embellished border, paired with a matching elbow-length sleeve blouse, statement jhumkas, and a radiant gajra-adorned hairdo.
Madhuri Dixit sets major festive goals for Navratri Day 9 in a rich peacock green silk saree adorned with intricate traditional zari embroidery and a heavily embellished border, paired with a matching elbow-length sleeve blouse, statement jhumkas, and a radiant gajra-adorned hairdo.
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Kareena Kapoor Khan serves ultimate style inspiration for Navratri Day 9, exuding elegance in a minimalistic yet striking peacock green chiffon saree featuring subtle golden accents., styled with statement emerald-studded earrings, kohl-rimmed eyes, and sleek open tresses.
Kareena Kapoor Khan serves ultimate style inspiration for Navratri Day 9, exuding elegance in a minimalistic yet striking peacock green chiffon saree featuring subtle golden accents., styled with statement emerald-studded earrings, kohl-rimmed eyes, and sleek open tresses.
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Aditi Rao Hydari brings regal charm to Navratri Day 9 fashion, showcasing royal grace in a stunning peacock green Anarkali suit featuring intricate gold motif detailing, delicate sheer dupatta draping, traditional chandbalis, and a luminous, natural makeup finish.
Aditi Rao Hydari brings regal charm to Navratri Day 9 fashion, showcasing royal grace in a stunning peacock green Anarkali suit featuring intricate gold motif detailing, delicate sheer dupatta draping, traditional chandbalis, and a luminous, natural makeup finish.
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Karisma Kapoor sets major festive goals for Navratri Day 9 in a stunning peacock green flowing ethnic suit featuring intricate gold detailing, delicate sheer dupatta draping, statement earrings, and a radiant, styled hairdo.
Karisma Kapoor sets major festive goals for Navratri Day 9 in a stunning peacock green flowing ethnic suit featuring intricate gold detailing, delicate sheer dupatta draping, statement earrings, and a radiant, styled hairdo.
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Anushka Sharma serves ultimate style inspiration for Navratri Day 9.
Anushka Sharma serves ultimate style inspiration for Navratri Day 9.
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Rashmika Mandanna brings regal charm to Navratri Day 9 fashion, showcasing graceful ethnic style in a stunning peacock green saree accentuated with traditional borders, ethnic jewelry, and a soft, luminous makeup finish.
Rashmika Mandanna brings regal charm to Navratri Day 9 fashion, showcasing graceful ethnic style in a stunning peacock green saree accentuated with traditional borders, ethnic jewelry, and a soft, luminous makeup finish.
Published at : 19 Oct 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Kareena Kapoor Rashmika Mandana Navratri Day 9 Outfit Ideas Peacock Green Ethnic Wear

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