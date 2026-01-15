Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaWeb StoriesEventsIndia At 2047
Explorer
Live NowPremiumVideoReelsWeb StoriesPhoto GalleryPodcastMovie ReviewOpinion
Useful
IFSC Code Finder Pin Code Finder Home Loan EMI Calculator Personal Loan EMI Calculator Car Loan EMI Calculator Education Loan EMI Calculator Age calculator BMI Calculator Petrol Prices Diesel Prices Gold Prices Silver Prices AQI
HomePhoto GalleryLifestyleBirthday Feature: 8 Times Neil Nitin Mukesh Proved He’s A Style Icon In Traditional Wear

Birthday Feature: 8 Times Neil Nitin Mukesh Proved He’s A Style Icon In Traditional Wear

Explore 8 traditional looks of Neil Nitin Mukesh featuring regal kurtas, achkans, rich embroidery, and modern silhouettes perfect for weddings and festive occasions.

By : ABP Live Lifestyle  | Updated at : 15 Jan 2026 09:55 AM (IST)
Explore 8 traditional looks of Neil Nitin Mukesh featuring regal kurtas, achkans, rich embroidery, and modern silhouettes perfect for weddings and festive occasions.

Neil Nitin Mukesh’s Most Striking Traditional Looks

1/8
Black Kurta Set With Antique Gold Motifs: Neil Nitin Mukesh channels dark, poetic elegance in this black kurta adorned with muted antique-gold floral and vine motifs. Styled with a printed stole, tapered trousers, and velvet juttis, the look feels moody, luxurious, and perfect for intimate evening celebrations. (Image Source: Instagram/ neilnitinmukesh)
Black Kurta Set With Antique Gold Motifs: Neil Nitin Mukesh channels dark, poetic elegance in this black kurta adorned with muted antique-gold floral and vine motifs. Styled with a printed stole, tapered trousers, and velvet juttis, the look feels moody, luxurious, and perfect for intimate evening celebrations. (Image Source: Instagram/ neilnitinmukesh)
2/8
Modern Black Kurta With Statement Embroidery: Reimagining heritage with edge, Neil wears this deep black kurta featuring a subtle metallic buti pattern and a zip-front neckline. The contrast embroidered pocket adds bold character, making this outfit ideal for fashion-forward festive evenings. (Image Source: Instagram/ neilnitinmukesh)
Modern Black Kurta With Statement Embroidery: Reimagining heritage with edge, Neil wears this deep black kurta featuring a subtle metallic buti pattern and a zip-front neckline. The contrast embroidered pocket adds bold character, making this outfit ideal for fashion-forward festive evenings. (Image Source: Instagram/ neilnitinmukesh)
Published at : 15 Jan 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Celebrity Traditional Outfits Indian Menswear Neil Nitin Mukesh Birthday Special Neil Nitin Mukesh Traditional Looks Neil Nitin Mukesh Ethnic Wear Bollywood Men Fashion

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

Trending News

Advertisement
Join ABP Whatsapp
Join Telegram channel
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Accu Weather
Advertisement

Top Headlines

Cities
Cash-Filled Bag Found During Voting In Navi Mumbai; EVMs Malfunction In Bandra Delays Voting
Cash-Filled Bag Found During Voting In Navi Mumbai; EVMs Malfunction In Bandra Delays Voting
World
Iran Warns Neighbours After Trump Threats, Says US Bases Could Be Targeted
Iran Warns Neighbours After Trump Threats, Says US Bases Could Be Targeted
Technology
Elon Musk's xAI Blocks Grok From 'Undressing' People After Global Outrage, Govt Probes
Elon Musk's xAI Blocks Grok From 'Undressing' People After Global Outrage, Govt Probes
World
Trump’s Big Decision: US To Deny Visas To 75 Countries-Is India Or Pakistan On The List?
Trump’s Big Decision: US To Deny Visas To 75 Countries-Is India Or Pakistan On The List?
Advertisement
ABP Premium

Videos

Breaking: Delhi Government Expands Ayushman Arogya Mandir Network to 319 Centres
Breaking: Joint Police Operation Busts Major Drug Racket in Madhya Pradesh, 10 Kg Narcotics Seized
Breaking: Calcutta High Court Tightens Security Ahead of ED–I-PAC Raid Hearing, Only Case Lawyers Allowed
Breaking: Tej Pratap Yadav Hosts Dahi Chura Bhoj in Patna, Lalu Prasad and Governor Attend Amid Political Speculations
Breaking: Pakistani Drones Spotted Near LoC in Jammu and Kashmir, Indian Army on High Alert

Photo Gallery

Trending Opinion

Ranjit Kumar
Ranjit Kumar
OPINION | German Subs To Rejuvenate Ailing Submarine Fleet
Opinion
Embed widget