HomePhoto GalleryLifestyleAditya Roy Kapur Birthday Feature: 7 Stylish Kurta Moments That Blend Modern And Traditional Charm

Aditya Roy Kapur Birthday Feature: 7 Stylish Kurta Moments That Blend Modern And Traditional Charm

Explore Aditya Roy Kapur’s best kurta looks that blend modern tailoring with traditional charm, offering effortless festive and everyday style inspiration.

By : ABP Live Lifestyle  | Updated at : 16 Nov 2025 04:24 PM (IST)
Explore Aditya Roy Kapur’s best kurta looks that blend modern tailoring with traditional charm, offering effortless festive and everyday style inspiration.

Aditya Roy Kapur Birthday Feature

1/7
Aditya wore this deep navy bandhgala kurta with a structured, ribbed texture that gives it a sharp, modern edge. Paired with slim trousers and sleek black shoes, the look stays clean, monochrome, and effortlessly sophisticated. (Image Source: Instagram/ adityaroykapur)
Aditya wore this deep navy bandhgala kurta with a structured, ribbed texture that gives it a sharp, modern edge. Paired with slim trousers and sleek black shoes, the look stays clean, monochrome, and effortlessly sophisticated. (Image Source: Instagram/ adityaroykapur)
2/7
His bright red patterned kurta with a V-slit neckline and rolled sleeves, made the outfit festive yet relaxed. Off-white churidar bottoms and tan Kolhapuri sandals complete the easygoing traditional vibe. (Image Source: Instagram/ kunalrawalofficial)
His bright red patterned kurta with a V-slit neckline and rolled sleeves, made the outfit festive yet relaxed. Off-white churidar bottoms and tan Kolhapuri sandals complete the easygoing traditional vibe. (Image Source: Instagram/ kunalrawalofficial)
3/7
Aditya chose this maroon band-collar kurta-shirt hybrid with an asymmetrical hem and light texture that adds depth. Paired with fitted black trousers and suede loafers, the look feels contemporary, polished, and casually stylish. (Image Source: Instagram/ adityaroykapur)
Aditya chose this maroon band-collar kurta-shirt hybrid with an asymmetrical hem and light texture that adds depth. Paired with fitted black trousers and suede loafers, the look feels contemporary, polished, and casually stylish. (Image Source: Instagram/ adityaroykapur)
4/7
He sports this royal blue sherwani rich with geometric–floral embroidery and subtle shimmer, creating a regal, couture-like presence. Relaxed black trousers balance the ornate top, giving the outfit a modern ceremonial finish. (Image Source: Instagram/ adityaroykapur)
He sports this royal blue sherwani rich with geometric–floral embroidery and subtle shimmer, creating a regal, couture-like presence. Relaxed black trousers balance the ornate top, giving the outfit a modern ceremonial finish. (Image Source: Instagram/ adityaroykapur)
5/7
Aditya’s all-black ensemble mixes this textured embroidered jacket-kurta with a subtly embellished inner layer, creating depth within a single colour story. The monochrome palette and clean silhouette give it a sleek, modern-royal appeal. (Image Source: Instagram/ sawangandhiofficial)
Aditya’s all-black ensemble mixes this textured embroidered jacket-kurta with a subtly embellished inner layer, creating depth within a single colour story. The monochrome palette and clean silhouette give it a sleek, modern-royal appeal. (Image Source: Instagram/ sawangandhiofficial)
6/7
Aditya wore this rich red kurta with an intricate paisley pattern and a slight sheen that enhances its festive elegance. With minimal dark bottoms, the eye stays on the kurta’s refined detailing, giving the look a regal, effortless finish. (Image Source: Instagram/ sdsbykushalshah)
Aditya wore this rich red kurta with an intricate paisley pattern and a slight sheen that enhances its festive elegance. With minimal dark bottoms, the eye stays on the kurta’s refined detailing, giving the look a regal, effortless finish. (Image Source: Instagram/ sdsbykushalshah)
7/7
He keeps it simple in this black kurta featuring light embroidered motifs, paired with crisp white churidars. The rolled sleeves and Kolhapuri sandals add a relaxed charm to the classic contrast. (Image Source: Instagram/ kunalrawalofficial)
He keeps it simple in this black kurta featuring light embroidered motifs, paired with crisp white churidars. The rolled sleeves and Kolhapuri sandals add a relaxed charm to the classic contrast. (Image Source: Instagram/ kunalrawalofficial)
Published at : 16 Nov 2025 04:24 PM (IST)
Tags :
Festive Fashion For Men Aditya Roy Kapur Kurta Looks Aditya Roy Kapur Fashion Men’s Ethnic Wear

