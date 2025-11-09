Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
The Art Of Effortless Elegance: Ananya Panday's Take On Modern Festive Fashion; PICS

The Art Of Effortless Elegance: Ananya Panday’s Take On Modern Festive Fashion; PICS

When it comes to decoding the modern Indian wedding wardrobe, Ananya Panday continues to set the bar high. The actor has perfected the art of balancing ease, youthfulness, and elegance.

By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 09 Nov 2025 01:47 PM (IST)
Ananya Panday’s Latest Wedding Look Is All About Youthful Sophistication and Subtle Sparkle

1/7
When it comes to decoding the modern Indian wedding wardrobe, Ananya Panday continues to set the bar high. Whether she’s turning muse for a designer or attending a close friend’s big day, the actor has perfected the art of balancing ease, youthfulness, and elegance.
2/7
Her latest appearance at Deeya Shroff’s wedding was proof once again — a breathtaking Bhumika Sharma lehenga in rich shades of teal and emerald that radiated effortless sophistication.
3/7
Ananya’s ensemble captured everything that defines today’s festive style — a touch of tradition, a dash of shimmer, and an abundance of personality. It wasn’t about going overboard; it was about knowing when to let the colour, craftsmanship, and confidence speak for themselves.
4/7
Over the past few years, Ananya Panday has quietly become one of Bollywood’s most consistent and experimental fashion voices — especially when it comes to wedding-ready dressing.
5/7
She’s mastered the art of blending youthful exuberance with modern-day sophistication, redefining what it means to be a stylish wedding guest in the era of less-is-more glamour.
6/7
Whether she’s attending a destination wedding or a friend’s sangeet night, Ananya never shies away from colour, silhouette, or texture — but she always keeps her styling intentional.
7/7
Her looks often strike a balance between classic Indian craftsmanship and global aesthetics, making her a muse for designers who celebrate contemporary femininity with a playful edge. (All Image: Ananya Panday/Instagram.)
Published at : 09 Nov 2025 01:47 PM (IST)
Ananya Panday

Photo Gallery

