Tina Datta's Chic Street-Style Look Is The Perfect Blend Of Power & Play

Tina Datta’s Chic Street-Style Look Is The Perfect Blend Of Power & Play

Tina Datta turns heads in her latest street-style look featuring a white shirt, blue flared skirt, bold silver jewelry, and chic white heels. A perfect mix of power and play!

By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 03 Nov 2025 03:04 PM (IST)
Tina Datta turns heads in her latest street-style look featuring a white shirt, blue flared skirt, bold silver jewelry, and chic white heels. A perfect mix of power and play!

Tina Datta slays in a chic fusion look featuring a crisp white shirt, blue flared skirt, and statement silver jewelry — redefining street-style glam.

Tina Datta, known for her striking fashion sense and confident persona, once again made a stunning statement with her latest look — an effortlessly stylish mix of sophistication and playful energy.
Tina Datta, known for her striking fashion sense and confident persona, once again made a stunning statement with her latest look — an effortlessly stylish mix of sophistication and playful energy.
The actress, best known for her work in Uttaran and Bigg Boss 16, showcased her distinct flair for fashion that perfectly balances modern chic with a hint of boho glamour.
The actress, best known for her work in Uttaran and Bigg Boss 16, showcased her distinct flair for fashion that perfectly balances modern chic with a hint of boho glamour.
Tina sported a crisp white shirt, smartly tucked into a high-waisted, flared blue pinstriped mini skirt. The outfit exuded summer freshness while maintaining a structured, editorial edge. The voluminous skirt added a playful twist to the otherwise formal white shirt — an iconic example of power-meets-play.
Tina sported a crisp white shirt, smartly tucked into a high-waisted, flared blue pinstriped mini skirt. The outfit exuded summer freshness while maintaining a structured, editorial edge. The voluminous skirt added a playful twist to the otherwise formal white shirt — an iconic example of power-meets-play.
Adding a dramatic touch, Tina layered heavy oxidised silver jewelry — a bold choker, stacked bangles, and statement rings — creating a fusion of desi craftsmanship with global fashion.
Adding a dramatic touch, Tina layered heavy oxidised silver jewelry — a bold choker, stacked bangles, and statement rings — creating a fusion of desi craftsmanship with global fashion.
Tina opted for a sleek bun, letting her jewelry and outfit take centre stage. Her makeup was minimal yet sharp — nude lips, bronzed cheeks, and well-defined eyes, giving her a fierce yet feminine appeal. The overall aesthetic screamed modern street couture with a mix of retro glamour and urban chic.
Tina opted for a sleek bun, letting her jewelry and outfit take centre stage. Her makeup was minimal yet sharp — nude lips, bronzed cheeks, and well-defined eyes, giving her a fierce yet feminine appeal. The overall aesthetic screamed modern street couture with a mix of retro glamour and urban chic.
Over the years, Tina Datta has evolved into a style icon who’s unafraid to experiment — from ethnic silhouettes to edgy streetwear, she knows how to own every frame.
Over the years, Tina Datta has evolved into a style icon who's unafraid to experiment — from ethnic silhouettes to edgy streetwear, she knows how to own every frame.
With this look, she continues to set new benchmarks for fusion fashion, proving that confidence and creativity are her best accessories.( All Pics Credit: Instagram/@tinadatta)
With this look, she continues to set new benchmarks for fusion fashion, proving that confidence and creativity are her best accessories.( All Pics Credit: Instagram/@tinadatta)
Published at : 03 Nov 2025 03:04 PM (IST)
Tina Datta Tina Datta Outfit Tina Datta 2025 Look

