Sara Ali Khan's Desert Diaries From Saudi Arabia Are A Perfect Blend Of Glamour And Wanderlust

Sara Ali Khan’s Desert Diaries From Saudi Arabia Are A Perfect Blend Of Glamour And Wanderlust

Bollywood’s travel-loving diva, Sara Ali Khan, is once again giving major vacation goals — this time from AlUla, the breathtaking heritage city in Saudi Arabia.

By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 02 Nov 2025 02:39 PM (IST)
Bollywood’s travel-loving diva, Sara Ali Khan, is once again giving major vacation goals — this time from AlUla, the breathtaking heritage city in Saudi Arabia.

Sara Ali Khan Serves Major Vacation Fashion Goals from Her Desert Holiday in Saudi Arabia

Bollywood’s travel-loving diva, Sara Ali Khan, is once again giving major vacation goals — this time from AlUla, the breathtaking heritage city in Saudi Arabia.
Bollywood’s travel-loving diva, Sara Ali Khan, is once again giving major vacation goals — this time from AlUla, the breathtaking heritage city in Saudi Arabia.
The actress, known for her love for travel and poetic captions, shared a series of stunning snapshots from her family getaway, capturing the perfect blend of luxury, adventure, and effortless style.
The actress, known for her love for travel and poetic captions, shared a series of stunning snapshots from her family getaway, capturing the perfect blend of luxury, adventure, and effortless style.
Sara captioned her post with a reflective line from The Alchemist: “Maybe God created the desert so that man could appreciate the date trees.”
Sara captioned her post with a reflective line from The Alchemist: “Maybe God created the desert so that man could appreciate the date trees.”
Her photos beautifully encapsulate the serenity and allure of the desert landscape — with every outfit reflecting her vibrant personality and chic fashion sense.
Her photos beautifully encapsulate the serenity and allure of the desert landscape — with every outfit reflecting her vibrant personality and chic fashion sense.
The Zara Hatke Zara Bachke actress turned heads in a brown animal-print bikini paired with a straw hat, perfectly complementing the golden desert hues.
The Zara Hatke Zara Bachke actress turned heads in a brown animal-print bikini paired with a straw hat, perfectly complementing the golden desert hues.
In another frame, she amped up the glamour during a night pool session, donning a halter-neck bikini set featuring a colorful chevron pattern — radiating vacation confidence and fun.
In another frame, she amped up the glamour during a night pool session, donning a halter-neck bikini set featuring a colorful chevron pattern — radiating vacation confidence and fun.
For a sightseeing day in the desert, Sara opted for an all-white ensemble — a breezy half-sleeve button-down shirt paired with flared trousers.
For a sightseeing day in the desert, Sara opted for an all-white ensemble — a breezy half-sleeve button-down shirt paired with flared trousers.
With a cap and sunglasses, she struck the perfect balance between comfort and sophistication. Later, she switched to a crocheted white mini dress with a straw hat, exuding easy-breezy vacation vibes. (All Image: Sara Ali Khan/Instagram.)
With a cap and sunglasses, she struck the perfect balance between comfort and sophistication. Later, she switched to a crocheted white mini dress with a straw hat, exuding easy-breezy vacation vibes. (All Image: Sara Ali Khan/Instagram.)
Published at : 02 Nov 2025 02:39 PM (IST)
Embed widget