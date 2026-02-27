Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rashmika-Vijay's First Appearance After Wedding At Udaipur Airport Melts Hearts

Newlyweds Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda make their first public appearance at Udaipur airport. From traditional red attire to heartfelt gestures, Virosh charm fans.

By : Devyani Nautiyal  | Updated at : 27 Feb 2026 04:29 PM (IST)
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda greet fans during their first public appearance as a married couple.

Just a day after their intimate wedding in Udaipur, Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda stepped out for the first time as husband and wife, and the moment instantly turned into a viral spectacle. (Image Source: Special Arrangement)
As they arrived at the airport, Rashmika and Vijay stepped out of their car together, marking their first public sighting post-wedding. Cameras flashed, congratulatory cheers filled the air, and the couple paused to acknowledge everyone gathered to see them. (Image Source: Special Arrangement)
Published at : 27 Feb 2026 04:29 PM (IST)
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Virosh Wedding ViRosh First Appearance

