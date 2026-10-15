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Navratri Day 5 : Green Outfit Ideas Inspired By Alia Bhatt, Yami Gautam, Sonam Kapoor And More

Get inspired by Alia Bhatt, Yami Gautam, Janhvi Kapoor and other Bollywood actresses for Navratri Day 5. Explore green festive outfit ideas, from elegant sarees to stylish suits and lehengas.

Written By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 15 Oct 2026 02:01 PM (IST)
Get inspired by Alia Bhatt, Yami Gautam, Janhvi Kapoor and other Bollywood actresses for Navratri Day 5. Explore green festive outfit ideas, from elegant sarees to stylish suits and lehengas.

bollywood-inspired green ethnic looks for festive celebrations

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Alia Bhatt's green silk saree is a great option for those who love traditional outfits with a sophisticated touch. She pairs the saree with a sleeveless blouse and statement jhumkas. Her white nail extensions add an interesting detail, while a bindi enhances the overall appearance. With subtle makeup and a sleek bun, the actress keeps the look elegant and festive.
Alia Bhatt's green silk saree is a great option for those who love traditional outfits with a sophisticated touch. She pairs the saree with a sleeveless blouse and statement jhumkas. Her white nail extensions add an interesting detail, while a bindi enhances the overall appearance. With subtle makeup and a sleek bun, the actress keeps the look elegant and festive.
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Sonam Kapoor offers an interesting way to incorporate green into a festive wardrobe without wearing the colour from head to toe. She pairs a green blouse and dupatta with a brown lehenga featuring green prints. The combination creates a distinctive look while retaining its traditional appeal. Her subtle makeup and earrings complete the outfit, making it a suitable option for those who want to experiment with colour combinations this Navratri.
Sonam Kapoor offers an interesting way to incorporate green into a festive wardrobe without wearing the colour from head to toe. She pairs a green blouse and dupatta with a brown lehenga featuring green prints. The combination creates a distinctive look while retaining its traditional appeal. Her subtle makeup and earrings complete the outfit, making it a suitable option for those who want to experiment with colour combinations this Navratri.
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Yami Gautam's green suit is an excellent choice for those who prefer a simple yet graceful festive look. The outfit features golden embroidery, while the dupatta is highlighted with golden lace detailing. She completes the ensemble with beautiful jhumkas and a neatly tied hairstyle, leaving some of her hair open at the front. This look is ideal for anyone looking for a comfortable outfit that combines traditional charm with understated elegance.
Yami Gautam's green suit is an excellent choice for those who prefer a simple yet graceful festive look. The outfit features golden embroidery, while the dupatta is highlighted with golden lace detailing. She completes the ensemble with beautiful jhumkas and a neatly tied hairstyle, leaving some of her hair open at the front. This look is ideal for anyone looking for a comfortable outfit that combines traditional charm with understated elegance.
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Kriti Sanon's festive ensemble stands out for its stylish combination of green and white. The two colours complement each other beautifully, making the outfit suitable for festive gatherings and parties. She pairs the ensemble with white juttis and keeps her makeup minimal. Her open hairstyle adds to the overall appeal, making this look a good choice for those who prefer a contemporary take on traditional fashion.
Kriti Sanon's festive ensemble stands out for its stylish combination of green and white. The two colours complement each other beautifully, making the outfit suitable for festive gatherings and parties. She pairs the ensemble with white juttis and keeps her makeup minimal. Her open hairstyle adds to the overall appeal, making this look a good choice for those who prefer a contemporary take on traditional fashion.
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Janhvi Kapoor's green saree paired with a blue blouse is an option for those who appreciate simple and lightweight festive outfits. The saree features a slim border, proving that an understated design can also make a striking impression. The actress skips accessories, allowing the saree and her smile to remain the focus. You can take inspiration from this look if you want to keep your Navratri outfit simple without compromising on style.
Janhvi Kapoor's green saree paired with a blue blouse is an option for those who appreciate simple and lightweight festive outfits. The saree features a slim border, proving that an understated design can also make a striking impression. The actress skips accessories, allowing the saree and her smile to remain the focus. You can take inspiration from this look if you want to keep your Navratri outfit simple without compromising on style.
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If you would rather not wear an entirely green outfit, Mrunal Thakur's look offers another way to draw inspiration for festive dressing. She styles her saree with a heavy necklace and a beautiful traditional nose ring. A high bun adds structure to the hairstyle, while her eye makeup enhances the overall appearance. The statement jewellery makes this look particularly appealing to those who enjoy accessorising their traditional outfits.
If you would rather not wear an entirely green outfit, Mrunal Thakur's look offers another way to draw inspiration for festive dressing. She styles her saree with a heavy necklace and a beautiful traditional nose ring. A high bun adds structure to the hairstyle, while her eye makeup enhances the overall appearance. The statement jewellery makes this look particularly appealing to those who enjoy accessorising their traditional outfits.
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Sreeleela's green saree offers a fresh and modern approach to traditional dressing. The outfit features distinctive golden work, while the blouse adds a contemporary touch to the overall look. She styles her hair in a high ponytail, which complements the outfit and gives it a trendy finish. This look is worth considering if you want to move beyond conventional festive styling and try something different.
Sreeleela's green saree offers a fresh and modern approach to traditional dressing. The outfit features distinctive golden work, while the blouse adds a contemporary touch to the overall look. She styles her hair in a high ponytail, which complements the outfit and gives it a trendy finish. This look is worth considering if you want to move beyond conventional festive styling and try something different.
Published at : 15 Oct 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Alia Bhatt Yami Gautam Bollywood Fashion Green Outfit Ideas Navratri 2026

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