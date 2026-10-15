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Navratri Day 5 : Green Outfit Ideas Inspired By Alia Bhatt, Yami Gautam, Sonam Kapoor And More
Get inspired by Alia Bhatt, Yami Gautam, Janhvi Kapoor and other Bollywood actresses for Navratri Day 5. Explore green festive outfit ideas, from elegant sarees to stylish suits and lehengas.
bollywood-inspired green ethnic looks for festive celebrations
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Published at : 15 Oct 2026 02:01 PM (IST)
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