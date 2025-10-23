Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025Ideas of IndiaWeb StoriesEventsIndia At 2047
Explorer
Live NowPremiumVideoReelsWeb StoriesPhoto GalleryPodcastMovie ReviewOpinion
Useful
IFSC Code Finder Pin Code Finder Home Loan EMI Calculator Personal Loan EMI Calculator Car Loan EMI Calculator Education Loan EMI Calculator Age calculator BMI Calculator Petrol Prices Diesel Prices Gold Prices Silver Prices AQI
HomePhoto GalleryEntertainmentHardik Pandya Shares Sweet Moments With Girlfriend Mahieka Sharma, PICS

Hardik Pandya Shares Sweet Moments With Girlfriend Mahieka Sharma, PICS

Hardik Pandya and model Mahieka Sharma have confirmed their relationship and are now openly dating.

By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 23 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Hardik Pandya and model Mahieka Sharma have confirmed their relationship and are now openly dating.

The couple has been sharing multiple photos together on social media in recent weeks.

1/11
On Wednesday, Hardik posted a series of pictures from a recent getaway with Mahieka.
On Wednesday, Hardik posted a series of pictures from a recent getaway with Mahieka.
2/11
Some images featured the pair posing together, while others captured them holding hands.
Some images featured the pair posing together, while others captured them holding hands.
3/11
Hardik was also seen sitting on a beach in a red shirt decorated with fairy lights, hinting at a romantic date.
Hardik was also seen sitting on a beach in a red shirt decorated with fairy lights, hinting at a romantic date.
4/11
The cricketer captioned his Instagram post simply as, “Blessed.”
The cricketer captioned his Instagram post simply as, “Blessed.”
5/11
Mahieka Sharma holds a degree in Economics and Finance but pursued full-time modeling and acting.
Mahieka Sharma holds a degree in Economics and Finance but pursued full-time modeling and acting.
6/11
She has appeared in music videos, independent films, and brand campaigns for Tanishq, Vivo, and Uniqlo.
She has appeared in music videos, independent films, and brand campaigns for Tanishq, Vivo, and Uniqlo.
7/11
Mahieka has also walked the ramp for top Indian designers including Manish Malhotra, Anita Dongre, and Tarun Tahiliani.
Mahieka has also walked the ramp for top Indian designers including Manish Malhotra, Anita Dongre, and Tarun Tahiliani.
8/11
In 2024, Mahieka received the “Model of the Year (New Age)” award at the Indian Fashion Awards.
In 2024, Mahieka received the “Model of the Year (New Age)” award at the Indian Fashion Awards.
9/11
Despite developing a severe eye infection in 2024 before an important show, Mahieka completed the event professionally.
Despite developing a severe eye infection in 2024 before an important show, Mahieka completed the event professionally.
10/11
Hardik Pandya was previously married to Natasa Stankovic, with their wedding in May 2020 and a vow renewal in February 2023.
Hardik Pandya was previously married to Natasa Stankovic, with their wedding in May 2020 and a vow renewal in February 2023.
11/11
Hardik and Natasa announced their separation in July 2024, emphasizing mutual respect and their commitment to co-parenting their son Agastya.
Hardik and Natasa announced their separation in July 2024, emphasizing mutual respect and their commitment to co-parenting their son Agastya.
Published at : 23 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Tags :
Hardik Pandya Mahieka Sharma

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

Trending News

Advertisement
Join ABP Whatsapp
Join Telegram channel
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Accu Weather
Advertisement

Top Headlines

Election 2025
Bihar Election: Women At Centre Of Poll Promises, But What About Candidate Lists? Check NDA, INDIA Numbers
Bihar Polls: Women At Centre Of Poll Promises, But What About Candidate Lists? See Numbers
Cities
Maa Kali Idol ‘Desecration’ Row In Bengal Sparks BJP-TMC Tussle, Local Tensions In South 24 Parganas
'Maa Kali In Prison Van': Idol Desecration Row In Bengal Sparks BJP-TMC Tussle, Local Tensions
States
Woman From Bengal Allegedly Gang-Raped & Robbed In Bengaluru, 3 Suspects Arrested
Woman From Bengal Allegedly Gang-Raped & Robbed In Bengaluru, 3 Suspects Arrested
Telangana
Hyderabad ‘Gau Rakshak’ Shot At, BJP Leaders Blame AIMIM Worker, Demand Arrest
Hyderabad ‘Gau Rakshak’ Shot At, BJP Leaders Blame AIMIM Worker, Demand Arrest
Advertisement
ABP Premium

Videos

Breaking News: Belgium Court Clears Way for Mehul Choksi’s Extradition to India
Breaking News: INDIA Bloc Faces Cracks from Bihar to Maharashtra Ahead of BMC and Bihar Polls
Breaking News: Punjabi Singer Teji Kahlon Shot at in Canada, Rohit Godara Gang Claims Responsibility
Delhi News: Post-Diwali Smog Chokes Capital as AQI Crosses 350, Air Turns ‘Severe’
Breaking News: Protests After Young Woman Found Dead; Family Alleges Rape and Murder in Moradabad

Photo Gallery

Trending Opinion

Sayantan Ghosh
Sayantan Ghosh
From Floods To Fury: Bengal's Violence Spiral Under Mamata But BJP's Hasty President's Rule Bid Risks Backfire
Opinion
Embed widget