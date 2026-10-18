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Navratri Day 8 2026: Purple Outfit Ideas Inspired By Anushka Sharma, Ananya Panday, Bhumi Pednekar, Sonam Kapoor And More

Looking for Navratri Day 8 outfit inspiration? Anushka Sharma, Ananya Panday, Hina Khan, Bhumi Pednekar and Sonam Kapoor showcase regal purple sarees, lehengas and Anarkalis with intricate embroidery.

Written By : Vijaya Mishra  | Updated at : 18 Oct 2026 09:46 AM (IST)
Looking for Navratri Day 8 outfit inspiration? Anushka Sharma, Ananya Panday, Hina Khan, Bhumi Pednekar and Sonam Kapoor showcase regal purple sarees, lehengas and Anarkalis with intricate embroidery.

Navratri Day 8 2026: Stunning Purple Saree and Anarkali looks inspired by Bollywood Divas.

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Anushka Sharma is wearing a rich purple Sabyasachi Anarkali suit adorned with delicate gold floral hand-embroidery. Styled with a striped chiffon dupatta and statement chandbalis, this look serves as perfect inspiration for Navratri Day 8.
Anushka Sharma is wearing a rich purple Sabyasachi Anarkali suit adorned with delicate gold floral hand-embroidery. Styled with a striped chiffon dupatta and statement chandbalis, this look serves as perfect inspiration for Navratri Day 8.
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Ananya Panday is wearing a regal purple satin saree by Punit Balana, detailed with a mirror and marodi work border. Paired with a heavily embroidered halter-neck blouse, it offers a stunning, glamorous look for Navratri Day 8.
Ananya Panday is wearing a regal purple satin saree by Punit Balana, detailed with a mirror and marodi work border. Paired with a heavily embroidered halter-neck blouse, it offers a stunning, glamorous look for Navratri Day 8.
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Hina Khan looks breathtaking in an opulent jamuni purple Varanasi silk brocade saree by Raw Mango. Embellished with fine gold zari and a plunging V-neck blouse, it radiates festive royal elegance for Navratri Day 8.
Hina Khan looks breathtaking in an opulent jamuni purple Varanasi silk brocade saree by Raw Mango. Embellished with fine gold zari and a plunging V-neck blouse, it radiates festive royal elegance for Navratri Day 8.
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Bhumi Pednekar is wearing a deep royal purple silk Mrunalini Rao
Bhumi Pednekar is wearing a deep royal purple silk Mrunalini Rao "Vedanta" Anarkali suit. Adorned with striking gold gota-patti, zardozi, and mirror embroidery, the voluminous silhouette makes an opulent, festive choice for Navratri Day 8.
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Sonam Kapoor radiates royal elegance in a striking silk lehenga by Jayanti Reddy. Featuring intricate gold embroidery, chevron-patterned sleeves, and a scalloped dupatta, this opulent ensemble offers major inspiration for Navratri Day 8.
Sonam Kapoor radiates royal elegance in a striking silk lehenga by Jayanti Reddy. Featuring intricate gold embroidery, chevron-patterned sleeves, and a scalloped dupatta, this opulent ensemble offers major inspiration for Navratri Day 8.
Published at : 18 Oct 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
Sonam Kapoor Fashion Ananya Panday Saree Anushka Sharma Fashion Navratri Day 8 Outfit Ideas Purple Ethnic Wear Hina Khan Saree Look Bhumi Pednekar Ethnic Wear

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