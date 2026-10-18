Explorer
Navratri Day 8 2026: Purple Outfit Ideas Inspired By Anushka Sharma, Ananya Panday, Bhumi Pednekar, Sonam Kapoor And More
Looking for Navratri Day 8 outfit inspiration? Anushka Sharma, Ananya Panday, Hina Khan, Bhumi Pednekar and Sonam Kapoor showcase regal purple sarees, lehengas and Anarkalis with intricate embroidery.
Navratri Day 8 2026: Stunning Purple Saree and Anarkali looks inspired by Bollywood Divas.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 18 Oct 2026 09:46 AM (IST)
Celebrities
5 Photos
Navratri Day 8 2026: Purple Outfit Ideas Inspired By Anushka Sharma, Ananya Panday, Bhumi Pednekar, Sonam Kapoor And More
Celebrities
5 Photos
Celeb Spotted | Emraan Hashmi, Genelia D'Souza To Vicky Kaushal, Stars Serve Casual Style Goals
Celebrities
6 Photos
Navratri Day 7 2026: Royal Blue Outfit Ideas Inspired By Madhuri Dixit, Ananya Panday, Kriti Sanon And More
Celebrities
5 Photos
Celeb Spotted | Ranbir Kapoor, Sunny Leone, Mallika Sherawat And More Bollywood Stars Turn Heads In Mumbai
Celebrities
7 Photos
Navratri Day 6: Grey Outfit Ideas From Radhika Madan, Sobhita Dhulipala, Rashmika Mandanna And More
Celebrities
7 Photos
Navratri Day 5 : Green Outfit Ideas Inspired By Alia Bhatt, Yami Gautam, Sonam Kapoor And More
Celebrities
6 Photos
Celeb Spotted | Kareena Kapoor, Saif Ali Khan, Mouni Roy And Other Bollywood Stars Turn Heads In Mumbai
Celebrities
6 Photos
Celeb Spotted | Aditya Roy Kapur, Jannat Zubair, Munawar Faruqui And More Turn Heads In Mumbai
Advertisement
Trending News
Advertisement
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Advertisement
Top Headlines
Entertainment
Rajpal Yadav On Rs 22 Cr Cheque Bounce Case: ‘I Finally Got The Opportunity To Present My Side’
Entertainment
Salman Khan Reveals Why His Nana Opposed Parents’ Marriage, Didn’t Speak To Salim Khan For 5 Years
Entertainment
Nawazuddin Siddiqui Faces Backlash As Users Claim He Appeared ‘Uninterested’ During Aarti In Viral Video: WATCH
Entertainment
Pawan Singh Fined Rs 3,000 By UP Court In Wife Jyoti Singh’s Maintenance Case
Advertisement
Celebrities
5 Photos
Celeb Spotted | Emraan Hashmi, Genelia D'Souza To Vicky Kaushal, Stars Serve Casual Style Goals
Celebrities
6 Photos
Navratri Day 7 2026: Royal Blue Outfit Ideas Inspired By Madhuri Dixit, Ananya Panday, Kriti Sanon And More
Nayanima Basu
Opinion