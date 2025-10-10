Englishहिन्दीमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kareena Kapoor Khan's Dubai Look Is Giving Major Main Character Energy; PICS

Kareena Kapoor Khan’s Dubai Look Is Giving Major Main Character Energy; PICS

Dubai recently welcomed Kareena Kapoor Khan, and let’s just say, the fashion scene has been forever changed. Kareena dazzled in a custom couture creation by globally acclaimed designer Rahul Mishra.

By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 10 Oct 2025 11:46 AM (IST)
Kareena Kapoor Khan Channels Main Character Energy in Rahul Mishra Gown at Dubai Event

Dubai recently welcomed Kareena Kapoor Khan, and let’s just say, the fashion scene has been forever changed. Attending an event for Fable & Mane, the Ayurvedic hair wellness brand where she serves as the first-ever Global Ambassador, Bebo didn’t just step onto the red carpet—she owned it.
Forget standard black dresses; this look, curated by the style maestro Rhea Kapoor, was a masterclass in Minimalist Maximalism, offering the perfect blueprint for evening power dressing.
Kareena dazzled in a custom couture creation by globally acclaimed designer Rahul Mishra, a Paris Haute Couture Week regular known for his slow-fashion ethos, intricate hand embroidery, and 3D artistry.
The silhouette was quintessential Bebo: sleek, sophisticated, and commanding. Rendered in a rich, deep-hued fabric—likely luxurious velvet or matte satin—the gown hugged her figure flawlessly, flowing elegantly onto the floor and letting Kareena’s Main Character Energy take center stage.
The true pièce de résistance? The dramatic, voluminous sleeves crafted from a sheer, almost gossamer fabric. These sculptural wings of delicate embroidery, signature to Rahul Mishra, added a breathtaking, almost gothic-glam drama to the ensemble.
Without a single piece of extraneous bling, the sleeves elevated the look to global ambassador-worthy grandeur.
Rhea Kapoor’s genius lies in knowing when to let couture speak. Accessories were curated with surgical precision: subtle, strategic, and striking.
Kareena skipped the necklace, letting the neckline shine. She chose Mehta & Sons statement earrings whose understated sparkle framed her face perfectly. A bold cocktail ring from ABFJewels completed the look.
Grounding the ensemble, she wore chic black Saint Laurent heels, proving once again that a classic luxury shoe is the ultimate power move. (All Image: rheakapoor/instagram.)
Published at : 10 Oct 2025 11:46 AM (IST)
