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Celeb Spotted | Sanya Malhotra, Rhea Chakraborty, Dia Mirza, Kusha Kapila And Others Spotted At Bandra Event
Celebrities: Sanya Malhotra, Rhea Chakraborty, Dia Mirza, Naila Grewal, Ahsaas Channa, and Kusha Kapila spotted in Nykaa fashion Girl's night, Bandra
Celebsities spotted in Nykaa Fashion Girls Night, Bandra
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Published at : 16 Jul 2026 04:47 PM (IST)
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