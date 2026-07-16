India At 2047FIFA World CupNonStopZindagiIdeas of IndiaIsrael Iran ConflictEvents
Explorer
Live NowVideoReelsWeb StoriesPhoto GalleryPodcastMovie ReviewOpinion
Useful
IFSC Code Finder Pin Code Finder Home Loan EMI Calculator Personal Loan EMI Calculator Car Loan EMI Calculator Education Loan EMI Calculator Age calculator BMI Calculator Gold Prices Silver Prices AQI
English NewsPhoto GalleryCelebritiesCeleb Spotted | Sanya Malhotra, Rhea Chakraborty, Dia Mirza, Kusha Kapila And Others Spotted At Bandra Event

Celeb Spotted | Sanya Malhotra, Rhea Chakraborty, Dia Mirza, Kusha Kapila And Others Spotted At Bandra Event

Celebrities: Sanya Malhotra, Rhea Chakraborty, Dia Mirza, Naila Grewal, Ahsaas Channa, and Kusha Kapila spotted in Nykaa fashion Girl's night, Bandra

Written By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 16 Jul 2026 04:47 PM (IST)
Celebrities: Sanya Malhotra, Rhea Chakraborty, Dia Mirza, Naila Grewal, Ahsaas Channa, and Kusha Kapila spotted in Nykaa fashion Girl's night, Bandra

Celebsities spotted in Nykaa Fashion Girls Night, Bandra

1/6
Kusha Kapila snapped in Nykaa fashion Girl's night event, wearing a chic black bodysuit paired with detailed, studded grey denim jeans.
Kusha Kapila snapped in Nykaa fashion Girl's night event, wearing a chic black bodysuit paired with detailed, studded grey denim jeans.
2/6
Ahsaas Channa poses for the camera in Nykaa fashion event, wearing a sleek black spaghetti strap bodysuit paired with distressed, light-wash straight-leg jeans.
Ahsaas Channa poses for the camera in Nykaa fashion event, wearing a sleek black spaghetti strap bodysuit paired with distressed, light-wash straight-leg jeans.
3/6
Dia Mirza spotted in Bandra, wearing a multicolour panelled dress by Doodlage featuring a sleeveless design and rayon base.
Dia Mirza spotted in Bandra, wearing a multicolour panelled dress by Doodlage featuring a sleeveless design and rayon base.
4/6
Naila Grewal spotted in Nykaa fashion event, pictured wearing a beige, short-sleeve bodysuit paired with dark denim jeans and a gold-toned chain necklace.
Naila Grewal spotted in Nykaa fashion event, pictured wearing a beige, short-sleeve bodysuit paired with dark denim jeans and a gold-toned chain necklace.
5/6
Rhea Chakraborty was spotted at the Nykaa Fashion Girls Night in Bandra, wearing bleach-effect denim wide-leg jeans.
Rhea Chakraborty was spotted at the Nykaa Fashion Girls Night in Bandra, wearing bleach-effect denim wide-leg jeans.
6/6
Sanya Malhotra spotted at Nykaa fashion event, wearing a simple black t-shirt with a chic, sparkly maroon skirt.
Sanya Malhotra spotted at Nykaa fashion event, wearing a simple black t-shirt with a chic, sparkly maroon skirt.
Published at : 16 Jul 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
Rhea Chakraborty Sanya Malhotra Dia Mirza Kusha Kapila

Photo Gallery

Sponsored Links by Taboola
Advertisement

Trending News

Advertisement
Join ABP Whatsapp
Join Telegram channel
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Accu Weather
Advertisement

Top Headlines

Entertainment
Puneet Superstar Trolled For ‘Sonam Wangchuk Drama Kar Raha Hai’ Video; Internet Says He’ll Do Anything For Money
Puneet Superstar Trolled For ‘Sonam Wangchuk Drama Kar Raha Hai’ Video; Internet Says He’ll Do Anything For Money
Entertainment
'I'm A Hero, So I'll Sing It': Amaal Mallik On Salman Khan Recording Main Hoon Hero Tera Song
'I'm A Hero, So I'll Sing It': Amaal Mallik On Salman Khan Recording Main Hoon Hero Tera Song
Entertainment
‘I Became Sandwich In Akshay Kumar-Firoz Nadiadwala Fight’: Paresh Rawal Reveals Why He Left ‘Hera Pheri 3’
‘I Became Sandwich In Akshay Kumar-Firoz Nadiadwala Fight’: Paresh Rawal Reveals Why He Left ‘Hera Pheri 3’
Entertainment
Mahaprabhu Jagannath Makers Move Supreme Court After Orissa HC Halts July 17 Release
Mahaprabhu Jagannath Makers Move Supreme Court After Orissa HC Halts July 17 Release
Advertisement
ABP APP ABP APP

Videos

BREAKING: UP Action Intensifies Against Azam Khan's Jauhar University Over Alleged Illegal Structures
CONTROVERSY ALERT: Maulana’s Remarks on Lord Krishna Spark Political and Religious Debate
WAR UPDATE: US-Iran Conflict Escalates as Reports Claim Strikes on Strategic Iranian Sites
MIDDLE EAST ALERT: Tehran Air Defense Activated After Reports of Strike Near Semnan Airport
POLITICAL WAR: UP Election Heat Rises as Yogi, SP and Congress Clash Over Security and Development Issues

Photo Gallery

Trending Opinion

Nayanima Basu
Nayanima Basu
OPINION | Recalibrating India-Canada Bilateral Relations
Opinion
Embed widget