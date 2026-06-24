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Celeb Spotted | Kiara Advani, Kriti Kharbanda And Karan Tacker Make Stylish Appearances In Bandra

Bollywood celebrities including Nushrratt Bharuccha, Kriti Kharbanda, Elli AvrRam, Karan Tacker, Vaani Kapoor and Kiara Advani were snapped at a Mumbai event, serving stylish and glamorous moments.

Written By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 24 Jun 2026 09:56 PM (IST)
Bollywood celebrities including Nushrratt Bharuccha, Kriti Kharbanda, Elli AvrRam, Karan Tacker, Vaani Kapoor and Kiara Advani were snapped at a Mumbai event, serving stylish and glamorous moments.

Kiara Advani, Kriti Kharbanda, Karan Tacker, Nushrratt Bharuccha, Elli AvrRam and Vaani Kapoor turned heads in Mumbai.

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Nushrratt Bharuccha was spotted at a Mumbai event wearing a blue top paired with white shorts. She completed her chic look with high pencil heels, adding a sleek and stylish finish to her outfit. (Image Source: ABP Live)
Nushrratt Bharuccha was spotted at a Mumbai event wearing a blue top paired with white shorts. She completed her chic look with high pencil heels, adding a sleek and stylish finish to her outfit. (Image Source: ABP Live)
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Rahul Dev made a striking appearance at the event, showcasing his signature rugged charm and effortlessly sharp style that instantly stood out in the crowd. (Image Source: ABP Live)
Rahul Dev made a striking appearance at the event, showcasing his signature rugged charm and effortlessly sharp style that instantly stood out in the crowd. (Image Source: ABP Live)
Published at : 24 Jun 2026 09:56 PM (IST)
Tags :
Bollywood Event ABP Live Celeb Spotted Celeb Spot Cebrities

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