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Celeb Spotted | Kiara Advani, Kriti Kharbanda And Karan Tacker Make Stylish Appearances In Bandra
Bollywood celebrities including Nushrratt Bharuccha, Kriti Kharbanda, Elli AvrRam, Karan Tacker, Vaani Kapoor and Kiara Advani were snapped at a Mumbai event, serving stylish and glamorous moments.
Kiara Advani, Kriti Kharbanda, Karan Tacker, Nushrratt Bharuccha, Elli AvrRam and Vaani Kapoor turned heads in Mumbai.
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Published at : 24 Jun 2026 09:56 PM (IST)
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