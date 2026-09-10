India At 2047#ABPGamesNonStopZindagiIdeas of IndiaIsrael Iran ConflictEvents
Explorer
Live NowGamesVideoReelsWeb StoriesPhoto GalleryPodcastMovie ReviewOpinion
Useful
IFSC Code Finder Pin Code Finder Home Loan EMI Calculator Personal Loan EMI Calculator Car Loan EMI Calculator Education Loan EMI Calculator Age calculator BMI Calculator Gold Prices Silver Prices AQI
English NewsPhoto GalleryCelebritiesCeleb Spotted | Kajol, Kareena Kapoor, Ankita Lokhande, Aneet Padda Snapped Across Mumbai

Celeb Spotted | Kajol, Kareena Kapoor, Ankita Lokhande, Aneet Padda Snapped Across Mumbai

Celeb Spotted: Kareena Kapoor Khan, Parineeti Chopra, Aneet Padda, Kajol and Ankita Lokhande were spotted at different locations across Mumbai.

Written By : Vijaya Mishra  | Updated at : 10 Sep 2026 07:02 PM (IST)
Celeb Spotted: Kareena Kapoor Khan, Parineeti Chopra, Aneet Padda, Kajol and Ankita Lokhande were spotted at different locations across Mumbai.

Celeb Spotted | Kareena Kapoor, Kajol, Parineeti Chopra, Ankita Lokhande make Mumbai appearances.

1/5
Ankita Lokhande was spotted by paparazzi in Andheri, Mumbai, turning heads in a vibrant yellow leheriya-printed georgette saree.
Ankita Lokhande was spotted by paparazzi in Andheri, Mumbai, turning heads in a vibrant yellow leheriya-printed georgette saree.
2/5
Kajol was spotted by paparazzi at the Mumbai Airport (Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport), arriving in a stylish black-and-white color-blocked outfit.
Kajol was spotted by paparazzi at the Mumbai Airport (Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport), arriving in a stylish black-and-white color-blocked outfit.
3/5
Aneet Padda was spotted by paparazzi in Mumbai attending the trailer launch event for her web series, Hunkaar.
Aneet Padda was spotted by paparazzi in Mumbai attending the trailer launch event for her web series, Hunkaar.
4/5
Parineeti Chopra was spotted at a Netflix press event in Mumbai, promoting her mystery-thriller streaming series, Shaque: Trust No One.
Parineeti Chopra was spotted at a Netflix press event in Mumbai, promoting her mystery-thriller streaming series, Shaque: Trust No One.
5/5
Kareena Kapoor Khan was spotted by paparazzi outside her residence in Bandra, Mumbai, rocking a casual summer look with a yellow-and-white striped t-shirt.
Kareena Kapoor Khan was spotted by paparazzi outside her residence in Bandra, Mumbai, rocking a casual summer look with a yellow-and-white striped t-shirt.
Published at : 10 Sep 2026 07:02 PM (IST)
Tags :
Ankita Lokhande Kajol Bollywood Celebrities Kareena Kapoor Khan Parineeti Chopra Mumbai AIrport Aneet Padda Celeb Spotted Mumbai Paparazzi Shaque Trust No One

Photo Gallery

Sponsored Links by Taboola
Advertisement

Trending News

Advertisement
Join ABP Whatsapp
Join Telegram channel
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
See Today's Weather
powered by
Accu Weather
Advertisement

Top Headlines

Entertainment
ABP EXCLUSIVE: Rohit Chandel Gets Bail In POCSO Case, To Be Released Tomorrow
ABP EXCLUSIVE: Rohit Chandel Gets Bail In POCSO Case, To Be Released Tomorrow
Entertainment
‘Nayyi Navelli’ Teaser OUT: Yami Gautam’s ‘Daayan’ Avatar Is Not To Be Messed With
‘Nayyi Navelli’ Teaser OUT: Yami Gautam’s ‘Daayan’ Avatar Is Not To Be Messed With
Entertainment
Amrapali Dubey Reveals How Bigg Boss 6 Helped Her Land First Bhojpuri Film
Amrapali Dubey Reveals How Bigg Boss 6 Helped Her Land First Bhojpuri Film
Entertainment
Bigg Boss 20: Rhiti Tiwari Says Being Manoj Tiwari’s Daughter Comes At A Price; 'Gets Death, Rape Threats'
Bigg Boss 20: Rhiti Tiwari Says Being Manoj Tiwari’s Daughter Comes At A Price; 'Gets Death, Rape Threats'
Advertisement
ABP APP ABP APP

Videos

Mumbai Airport Encroachment Row: MMRDA Says No Permission for Religious Structure
Mumbai Airport Land Row: MMRDA Orders Removal of Unauthorised Prayer Shed Near Terminal 2
BRICS Summit Debate: Manish Tewari Calls for AI Guardrails, BJP Hits Back at Congress
AI Trend : Politicians Join ChatGPT Craze With Retro Looks
Ujjain Khade Hanuman Ji: 150-Year-Old Idol Remains Unmoved, Administration Puts Shifting Plan on Hold

Photo Gallery

Trending Opinion

Nayanima Basu
Nayanima Basu
OPINION | Recalibrating India-Canada Bilateral Relations
Opinion
Embed widget