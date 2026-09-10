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Celeb Spotted | Kajol, Kareena Kapoor, Ankita Lokhande, Aneet Padda Snapped Across Mumbai
Celeb Spotted: Kareena Kapoor Khan, Parineeti Chopra, Aneet Padda, Kajol and Ankita Lokhande were spotted at different locations across Mumbai.
Celeb Spotted | Kareena Kapoor, Kajol, Parineeti Chopra, Ankita Lokhande make Mumbai appearances.
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Published at : 10 Sep 2026 07:02 PM (IST)
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