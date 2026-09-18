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Celeb Spotted | Divyanka Tripathi, Rupali Ganguly, Anupriya Goenka & More Snapped At Ganpati Festivities

Prajakta Koli visited Lalbaugcha Raja, while Divyanka Tripathi, Vivek Dahiya, Rupali Ganguly, Akansha Chamola, Anupriya Goenka, Shreya Kalra and others attended Ekta Kapoor's Ganpati celebrations.

Written By : Vijaya Mishra  | Updated at : 18 Sep 2026 08:43 PM (IST)
Prajakta Koli visited Lalbaugcha Raja, while Divyanka Tripathi, Vivek Dahiya, Rupali Ganguly, Akansha Chamola, Anupriya Goenka, Shreya Kalra and others attended Ekta Kapoor's Ganpati celebrations.

Celeb Spotted | Prajakta Koli visits Lalbaugcha Raja; Divyanka, Vivek & others at Ekta's bash.

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Shreya Kalra, alongside her boyfriend, Rishabh Jaiswal, was spotted arriving at television producer Ekta Kapoor's house in Mumbai for her annual Ganesh Chaturthi celebrations. They turned heads in coordinating, heavily embroidered black traditional ethnic outfits.
Shreya Kalra, alongside her boyfriend, Rishabh Jaiswal, was spotted arriving at television producer Ekta Kapoor's house in Mumbai for her annual Ganesh Chaturthi celebrations. They turned heads in coordinating, heavily embroidered black traditional ethnic outfits.
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Anupriya Goenka was spotted arriving at television producer Ekta Kapoor's house in Mumbai for her star-studded Ganesh Chaturthi celebrations. She is wearing a beautiful, vibrant magenta and red Patan Patola double ikat silk saree featuring traditional bird and geometric motifs.
Anupriya Goenka was spotted arriving at television producer Ekta Kapoor's house in Mumbai for her star-studded Ganesh Chaturthi celebrations. She is wearing a beautiful, vibrant magenta and red Patan Patola double ikat silk saree featuring traditional bird and geometric motifs.
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Akansha Chamola and Rupali Ganguly were spotted arriving together at television producer Ekta Kapoor's house in Mumbai for her annual Ganesh Chaturthi celebrations. Both were dressed intraditional attire.
Akansha Chamola and Rupali Ganguly were spotted arriving together at television producer Ekta Kapoor's house in Mumbai for her annual Ganesh Chaturthi celebrations. Both were dressed intraditional attire.
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Vivek Dahiya and Divyanka Tripathi were spotted arriving at television producer Ekta Kapoor's house in Mumbai for her annual Ganesh Chaturthi celebrations. Vivek Dahiya is wearing a dapper deep maroon/burgundy short kurta featuring heavy, intricate gold embroidery around the neckline, paired with crisp white trousers. Divyanka Tripathi looks elegant in a heavily embellished, cream-colored flared Anarkali suit with colorful ethnic borders, paired with a matching deep-maroon silk dupatta that coordinates with her husband's outfit.
Vivek Dahiya and Divyanka Tripathi were spotted arriving at television producer Ekta Kapoor's house in Mumbai for her annual Ganesh Chaturthi celebrations. Vivek Dahiya is wearing a dapper deep maroon/burgundy short kurta featuring heavy, intricate gold embroidery around the neckline, paired with crisp white trousers. Divyanka Tripathi looks elegant in a heavily embellished, cream-colored flared Anarkali suit with colorful ethnic borders, paired with a matching deep-maroon silk dupatta that coordinates with her husband's outfit.
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Prajakta Koli is spotted at Mumbai's famous Lalbaugcha Raja pandal while seeking blessings during the Ganesh Chaturthi festival. She is wearing an elegant mauve-brown ethnic salwar suit paired with a matching sheer dupatta and large traditional statement earrings.
Prajakta Koli is spotted at Mumbai's famous Lalbaugcha Raja pandal while seeking blessings during the Ganesh Chaturthi festival. She is wearing an elegant mauve-brown ethnic salwar suit paired with a matching sheer dupatta and large traditional statement earrings.
Published at : 18 Sep 2026 08:43 PM (IST)
Tags :
Ganesh Chaturthi Celebration Ganesh Chaturthi Celebrations Mumbai Celebrity Spotting Bollywood And Television Celebrities

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