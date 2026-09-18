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Celeb Spotted | Divyanka Tripathi, Rupali Ganguly, Anupriya Goenka & More Snapped At Ganpati Festivities
Prajakta Koli visited Lalbaugcha Raja, while Divyanka Tripathi, Vivek Dahiya, Rupali Ganguly, Akansha Chamola, Anupriya Goenka, Shreya Kalra and others attended Ekta Kapoor's Ganpati celebrations.
Celeb Spotted | Prajakta Koli visits Lalbaugcha Raja; Divyanka, Vivek & others at Ekta's bash.
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Published at : 18 Sep 2026 08:43 PM (IST)
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