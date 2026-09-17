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Celeb Spotted | Dia Mirza, Aditi Rao Hydari, Sonam Bajwa And Others Make Stylish Appearances In Mumbai

Celeb Spotted | Dia Mirza, Aditi Rao Hydari, Sonam Bajwa, Disha Patani and other stars were spotted at events and around Mumbai in stylish looks.

Written By : Devyani Nautiyal  | Updated at : 17 Sep 2026 04:46 PM (IST)
Celeb Spotted | Dia Mirza, Aditi Rao Hydari, Sonam Bajwa, Disha Patani and other stars were spotted at events and around Mumbai in stylish looks.

Celeb Spotted | Dia Mirza, Aditi Rao Hydari, Sonam Bajwa, Disha Patani and other celebrities were spotted at different places in Mumbai.

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Ahead of the release of Lust Stories 3, Aditi Rao Hydari was spotted in Mumbai posing for the cameras. She wore a floral co-ord outfit with a white base, putting together a coordinated look for her appearance. (Image Source: ABP LIVE)
Ahead of the release of Lust Stories 3, Aditi Rao Hydari was spotted in Mumbai posing for the cameras. She wore a floral co-ord outfit with a white base, putting together a coordinated look for her appearance. (Image Source: ABP LIVE)
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Dia Mirza was spotted at an event where she caught attention with her elegant appearance. The actor opted for a flowy one-shoulder dress featuring geometric designs, keeping her look stylish and eye-catching. (Image Source: ABP LIVE)
Dia Mirza was spotted at an event where she caught attention with her elegant appearance. The actor opted for a flowy one-shoulder dress featuring geometric designs, keeping her look stylish and eye-catching. (Image Source: ABP LIVE)
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Niti Taylor was spotted in a traditional outfit during Ganesh Chaturthi celebrations. The actor took part in the festivities, performing aarti and singing bhajans as she immersed herself in devotion. (Image Source: ABP LIVE)
Niti Taylor was spotted in a traditional outfit during Ganesh Chaturthi celebrations. The actor took part in the festivities, performing aarti and singing bhajans as she immersed herself in devotion. (Image Source: ABP LIVE)
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Neha Pendse was spotted in Bandra looking elegant in a saree. She paused briefly for the cameras and posed for the paparazzi. During her interaction with them, she also revealed that she had shot a music video. (Image Source: ABP LIVE)
Neha Pendse was spotted in Bandra looking elegant in a saree. She paused briefly for the cameras and posed for the paparazzi. During her interaction with them, she also revealed that she had shot a music video. (Image Source: ABP LIVE)
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Disha Patani was with Sonam Bajwa when the two were spotted in Bandra. She opted for a blue outfit and completed her appearance with sporty sunglasses. (Image Source: ABP LIVE)
Disha Patani was with Sonam Bajwa when the two were spotted in Bandra. She opted for a blue outfit and completed her appearance with sporty sunglasses. (Image Source: ABP LIVE)
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Sonam Bajwa was seen in Bandra alongside Disha Patani. The actor flashed a smile as she hurried towards her car, dressed in a casual outfit for the outing. (Image Source: ABP LIVE)
Sonam Bajwa was seen in Bandra alongside Disha Patani. The actor flashed a smile as she hurried towards her car, dressed in a casual outfit for the outing. (Image Source: ABP LIVE)
Published at : 17 Sep 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
Disha Patani Aditi Rao Hydari Niti Taylor Sonam Bajwa Dia Mirza ABP Live Celeb Spotted

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