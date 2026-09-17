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Celeb Spotted | Dia Mirza, Aditi Rao Hydari, Sonam Bajwa And Others Make Stylish Appearances In Mumbai
Celeb Spotted | Dia Mirza, Aditi Rao Hydari, Sonam Bajwa, Disha Patani and other stars were spotted at events and around Mumbai in stylish looks.
Celeb Spotted | Dia Mirza, Aditi Rao Hydari, Sonam Bajwa, Disha Patani and other celebrities were spotted at different places in Mumbai.
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Published at : 17 Sep 2026 04:46 PM (IST)
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