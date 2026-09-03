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Celeb Spotted | Ayushmann Khurrana And Sara Ali Khan Promotes 'Udta Teer', Ananya Panday, Tamannaah Bhatia And Others Turn Heads

ABP Live Celeb Spotted | Ayushmann Khurrana and Sara Ali Khan promote ‘Udta Teer’, while Ananya Panday, Tamannaah Bhatia, Orry and Manushi Chhillar turn heads with their stylish appearances.in Mumbai

Written By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 03 Sep 2026 08:09 PM (IST)
ABP Live Celeb Spotted | Ayushmann Khurrana and Sara Ali Khan promote ‘Udta Teer’, while Ananya Panday, Tamannaah Bhatia, Orry and Manushi Chhillar turn heads with their stylish appearances.in Mumbai

Celeb Spotted | Mumbai witnessed a star-studded turnout as Ayushmann Khurrana and Sara Ali Khan promoted Udta Teer, while Ananya Panday, Tamannaah Bhatia, Orry and Manushi Chhillar made stylish appearances.

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Ayushmann Khurrana spotted in Bandra, wearing a white long-sleeve top and dark trousers promoting his upcoming project 'Udta Teer'. (Image Source: ABP Live)
Ayushmann Khurrana spotted in Bandra, wearing a white long-sleeve top and dark trousers promoting his upcoming project 'Udta Teer'. (Image Source: ABP Live)
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Sara Ali Khan spotted in Bandra, wearing a black halter-neck mini dress and heels promoting upcoming project 'Udta Teer'. (Image Source: ABP Live)
Sara Ali Khan spotted in Bandra, wearing a black halter-neck mini dress and heels promoting upcoming project 'Udta Teer'. (Image Source: ABP Live)
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Ananya Panday attended exclusive collection preview for the luxury Swiss watch and jewelry brand, Piaget wearing a metallic bronze 'Cadence' sculptural gown from Rahul Mishra's 'Devi' collection, featuring a striking plunging neckline and a knotted knot-like waist detail. (Image Source: ABP Live)
Ananya Panday attended exclusive collection preview for the luxury Swiss watch and jewelry brand, Piaget wearing a metallic bronze 'Cadence' sculptural gown from Rahul Mishra's 'Devi' collection, featuring a striking plunging neckline and a knotted knot-like waist detail. (Image Source: ABP Live)
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Tamannaah Bhatia was seen wearing a chocolate brown halter dress by Baobab while attending an event in Mumbai as the new brand ambassador for GUESS Watches India. (Image Source: ABP Live)
Tamannaah Bhatia was seen wearing a chocolate brown halter dress by Baobab while attending an event in Mumbai as the new brand ambassador for GUESS Watches India. (Image Source: ABP Live)
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Manushi Chhiller snapped at Andheri wearing a fitted black short-sleeve t-shirt and light blue denim jeans, accessorised with a dark cap and sunglasses. (Image Source: ABP Live)
Manushi Chhiller snapped at Andheri wearing a fitted black short-sleeve t-shirt and light blue denim jeans, accessorised with a dark cap and sunglasses. (Image Source: ABP Live)
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Orry was snapped at Juhu wearing a vibrant blue sleeveless vest paired with relaxed, light-wash baggy denim Bermuda shorts. (Image Source: ABP Live)
Orry was snapped at Juhu wearing a vibrant blue sleeveless vest paired with relaxed, light-wash baggy denim Bermuda shorts. (Image Source: ABP Live)
Published at : 03 Sep 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
Sara Ali Khan Ayushmann Khurrana ABP Live Celeb Spotted

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