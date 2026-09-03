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Celeb Spotted | Ayushmann Khurrana And Sara Ali Khan Promotes 'Udta Teer', Ananya Panday, Tamannaah Bhatia And Others Turn Heads
ABP Live Celeb Spotted | Ayushmann Khurrana and Sara Ali Khan promote ‘Udta Teer’, while Ananya Panday, Tamannaah Bhatia, Orry and Manushi Chhillar turn heads with their stylish appearances.in Mumbai
Celeb Spotted | Mumbai witnessed a star-studded turnout as Ayushmann Khurrana and Sara Ali Khan promoted Udta Teer, while Ananya Panday, Tamannaah Bhatia, Orry and Manushi Chhillar made stylish appearances.
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Published at : 03 Sep 2026 08:09 PM (IST)
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