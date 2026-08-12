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ABP Live Celeb Spotted | Sara Tendulkar Snapped In Bandra, Kajol Devgn, Kunal Khemu And Others Make Stylish Appearances In Mumbai
Sara Tendulkar Snapped In Bandra, Kajol Devgn, Kunal Khemu, Haarsh Limbachiyaa, Tejasswi Prakash, Akanksha Chamola spotted in Mumbai.
Sara Tendulkar, Kajol Devgn, Kunal Kemmu and other celebrities were spotted making stylish appearances across Mumbai.
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Published at : 12 Aug 2026 08:37 PM (IST)
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