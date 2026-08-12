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ABP Live Celeb Spotted | Sara Tendulkar Snapped In Bandra, Kajol Devgn, Kunal Khemu And Others Make Stylish Appearances In Mumbai

Sara Tendulkar Snapped In Bandra, Kajol Devgn, Kunal Khemu, Haarsh Limbachiyaa, Tejasswi Prakash, Akanksha Chamola spotted in Mumbai.

Written By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 12 Aug 2026 08:37 PM (IST)
Sara Tendulkar Snapped In Bandra, Kajol Devgn, Kunal Khemu, Haarsh Limbachiyaa, Tejasswi Prakash, Akanksha Chamola spotted in Mumbai.

Sara Tendulkar, Kajol Devgn, Kunal Kemmu and other celebrities were spotted making stylish appearances across Mumbai.

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Sara Tendulkar was spotted leaving the a salon in Bandra, Mumbai, dressed in a light blue chikankari kurta paired with white trousers. (Image Source: ABP Live)
Sara Tendulkar was spotted leaving the a salon in Bandra, Mumbai, dressed in a light blue chikankari kurta paired with white trousers. (Image Source: ABP Live)
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Haarsh Limbachiyaa was spotted on the sets of Sony Entertainment Television’s Indian game show, dressed in a navy blue and white pinstriped track jacket and matching trousers, layered over a white T-shirt. (Image Source: ABP Live)
Haarsh Limbachiyaa was spotted on the sets of Sony Entertainment Television’s Indian game show, dressed in a navy blue and white pinstriped track jacket and matching trousers, layered over a white T-shirt. (Image Source: ABP Live)
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Tejasswi Prakash poses alongside Pamela Serena during a recent outing together in Mumbai. (Image Source: ABP Live)
Tejasswi Prakash poses alongside Pamela Serena during a recent outing together in Mumbai. (Image Source: ABP Live)
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Kunal Kemmu was spotted in Bandra wearing a casual white BOSS graphic T-shirt paired with bright blue side-striped track pants and white slides. (Image Source: ABP Live)
Kunal Kemmu was spotted in Bandra wearing a casual white BOSS graphic T-shirt paired with bright blue side-striped track pants and white slides. (Image Source: ABP Live)
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Akanksha Chamola was spotted on the sets of an upcoming game show, dressed in a chic beige strapless mini dress featuring a pleated hem. (Image Source: ABP Live)
Akanksha Chamola was spotted on the sets of an upcoming game show, dressed in a chic beige strapless mini dress featuring a pleated hem. (Image Source: ABP Live)
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Kajol arriving and stepping out in a vibrant yellow outfit in Juhu. (Image Source: ABP Live)
Kajol arriving and stepping out in a vibrant yellow outfit in Juhu. (Image Source: ABP Live)
Published at : 12 Aug 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
Akanksha Chamola TEJASSWI PRAKASH Sara Tendulkar ABP Live Celeb Spotted

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