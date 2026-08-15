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ABP LIVE Celeb Spotted | Neha Sharma, Roshni Walia, Anupriya Goenka, Nidhi Bhanushali, And Ruhanika Dhawan Snapped Looking Chic Across Mumbai
Paparazzi captured several prominent Indian actresses across Mumbai. Such as Neha Sharma, Roshni Walia, Anupriya Goenka, Nidhi Bhanushali, and Ruhanika Dhawan.
ABP Live Celeb Spotted | Bollywood celebrities spotted in Mumbai.
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Published at : 15 Aug 2026 06:46 PM (IST)
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