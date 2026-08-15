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ABP LIVE Celeb Spotted | Neha Sharma, Roshni Walia, Anupriya Goenka, Nidhi Bhanushali, And Ruhanika Dhawan Snapped Looking Chic Across Mumbai

Paparazzi captured several prominent Indian actresses across Mumbai. Such as Neha Sharma, Roshni Walia, Anupriya Goenka, Nidhi Bhanushali, and Ruhanika Dhawan.

Written By : Vijaya Mishra  | Updated at : 15 Aug 2026 06:46 PM (IST)
Paparazzi captured several prominent Indian actresses across Mumbai. Such as Neha Sharma, Roshni Walia, Anupriya Goenka, Nidhi Bhanushali, and Ruhanika Dhawan.

ABP Live Celeb Spotted | Bollywood celebrities spotted in Mumbai.

1/5
Neha Sharma was spotted by paparazzi outside the Mumbai Airport (Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport), wearing a casual, monochromatic travel outfit featuring a black cropped cardigan and matching trousers.
Neha Sharma was spotted by paparazzi outside the Mumbai Airport (Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport), wearing a casual, monochromatic travel outfit featuring a black cropped cardigan and matching trousers.
2/5
Roshni Walia was spotted by paparazzi out and about in Juhu, Mumbai, wearing a stylish white full-sleeved tunic tunic-style kurta paired with matching white wide-leg trousers.
Roshni Walia was spotted by paparazzi out and about in Juhu, Mumbai, wearing a stylish white full-sleeved tunic tunic-style kurta paired with matching white wide-leg trousers.
3/5
Anupriya Goenka was spotted by paparazzi outside a salon in Juhu, Mumbai, wearing a comfortable white casual sleeveless zip-up romper. She carried a vibrant, multi-colored floral embroidered tote bag with distinct beaded handles.
Anupriya Goenka was spotted by paparazzi outside a salon in Juhu, Mumbai, wearing a comfortable white casual sleeveless zip-up romper. She carried a vibrant, multi-colored floral embroidered tote bag with distinct beaded handles.
4/5
Nidhi Bhanushali was spotted by paparazzi out and about in Juhu, Mumbai. For the outing, she opted for a traditional casual look, wearing a white ethnic kurta paired with a vibrant, pink and white striped leheriya dupatta.
Nidhi Bhanushali was spotted by paparazzi out and about in Juhu, Mumbai. For the outing, she opted for a traditional casual look, wearing a white ethnic kurta paired with a vibrant, pink and white striped leheriya dupatta.
5/5
Ruhanika Dhawan was spotted by paparazzi out and about in Juhu, Mumbai. For the day, she opted for a simple, fresh daytime look, wearing a white casual top with subtle embroidery, delicate lace detailing, and tie-up front strings.
Ruhanika Dhawan was spotted by paparazzi out and about in Juhu, Mumbai. For the day, she opted for a simple, fresh daytime look, wearing a white casual top with subtle embroidery, delicate lace detailing, and tie-up front strings.
Published at : 15 Aug 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
Ruhanika Dhawan Neha Sharma Nidhi Bhanushali Roshni Walia Anupriya Goenka

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