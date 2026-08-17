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ABP Live Celeb Spotted | Natasa Stankovic Snapped In Bandra, Kim Sharma, Orry And Mirzapur Cast Make Stylish Appearances In Mumbai
Celeb Spotted: Natasa Stankovic was spotted outside a Bandra restaurant, while Kim Sharma and Orry grabbed attention outside a Vijay Sales store.
ABP LIVE Celeb Spotted | Natasa Stankovic steps out in Bandra; Mirzapur: The Movie cast snapped together .
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Published at : 17 Aug 2026 11:56 AM (IST)
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