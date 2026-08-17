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ABP Live Celeb Spotted | Natasa Stankovic Snapped In Bandra, Kim Sharma, Orry And Mirzapur Cast Make Stylish Appearances In Mumbai

Celeb Spotted: Natasa Stankovic was spotted outside a Bandra restaurant, while Kim Sharma and Orry grabbed attention outside a Vijay Sales store.

Written By : Vijaya Mishra  | Updated at : 17 Aug 2026 11:56 AM (IST)
Celeb Spotted: Natasa Stankovic was spotted outside a Bandra restaurant, while Kim Sharma and Orry grabbed attention outside a Vijay Sales store.

ABP LIVE Celeb Spotted | Natasa Stankovic steps out in Bandra; Mirzapur: The Movie cast snapped together .

1/5
Divyenndu Sharma was spotted at the Excel Entertainment office in Bandra, Mumbai. He attended the location alongside his co-stars to promote the theatrical announcement of Mirzapur: The Movie.
Divyenndu Sharma was spotted at the Excel Entertainment office in Bandra, Mumbai. He attended the location alongside his co-stars to promote the theatrical announcement of Mirzapur: The Movie.
2/5
Ali Fazal was spotted at the Excel Entertainment office in Bandra, Mumbai. He was arriving for the event to announce and promote Mirzapur: The Movie alongside his co-stars.
Ali Fazal was spotted at the Excel Entertainment office in Bandra, Mumbai. He was arriving for the event to announce and promote Mirzapur: The Movie alongside his co-stars.
3/5
Kim Sharma and Orry were spotted together outside a Vijay Sales store in Bandra, Mumbai. They were interacting with the paparazzi, with Orry showing off his brand-new braided hairstyle.
Kim Sharma and Orry were spotted together outside a Vijay Sales store in Bandra, Mumbai. They were interacting with the paparazzi, with Orry showing off his brand-new braided hairstyle.
4/5
Members of the cast and production team of Mirzapur: The Movie were spotted together at the Excel Entertainment office in Mumbai while actively promoting their upcoming project, Mirzapur: The Movie.
Members of the cast and production team of Mirzapur: The Movie were spotted together at the Excel Entertainment office in Mumbai while actively promoting their upcoming project, Mirzapur: The Movie.
5/5
Serbian model-actress Natasa Stankovic and FD were spotted exiting Vinay Mishra's birthday party held at a restaurant in Bandra, Mumbai.
Serbian model-actress Natasa Stankovic and FD were spotted exiting Vinay Mishra's birthday party held at a restaurant in Bandra, Mumbai.
Published at : 17 Aug 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Bollywood Celebrities Ali Fazal Kim Sharma Natasa Stankovic Divyenndu Sharma Orry Celebrity Spotted Mirzapur The Movie Natasa Stankovic Spotted

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