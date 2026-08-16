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ABP LIVE Celeb Spotted | Hrithik Roshan-Saba Azad Twin On Date Night, Kareena Kapoor Khan, Saif Ali Khan And Others Snapped At Airport
Bollywood stars Deepika Padukone, Shriya Saran, and the Pataudi family—Saif, Kareena, Taimur, and Jeh- showcased chic travel fashion at Mumbai Airport.
ABP LIVE Celeb Spotted | Deepika Padukone radiates maternity glow, Kareena Kapoor Khan returns with Saif Ali Khan, Shriya Saran dazzles in saree.
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Published at : 16 Aug 2026 01:56 PM (IST)
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