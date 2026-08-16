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ABP LIVE Celeb Spotted | Hrithik Roshan-Saba Azad Twin On Date Night, Kareena Kapoor Khan, Saif Ali Khan And Others Snapped At Airport

Bollywood stars Deepika Padukone, Shriya Saran, and the Pataudi family—Saif, Kareena, Taimur, and Jeh- showcased chic travel fashion at Mumbai Airport.

Written By : Vijaya Mishra  | Updated at : 16 Aug 2026 01:56 PM (IST)
Bollywood stars Deepika Padukone, Shriya Saran, and the Pataudi family—Saif, Kareena, Taimur, and Jeh- showcased chic travel fashion at Mumbai Airport.

ABP LIVE Celeb Spotted | Deepika Padukone radiates maternity glow, Kareena Kapoor Khan returns with Saif Ali Khan, Shriya Saran dazzles in saree.

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Deepika Padukone was spotted at the Mumbai Airport on Saturday night, August 15, 2026, while jetted off to Bengaluru.
Deepika Padukone was spotted at the Mumbai Airport on Saturday night, August 15, 2026, while jetted off to Bengaluru.
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Saba Azad was spotted alongside her partner, actor Hrithik Roshan, exiting the PVR multiplex in Juhu, Mumbai.
Saba Azad was spotted alongside her partner, actor Hrithik Roshan, exiting the PVR multiplex in Juhu, Mumbai.
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Shriya Saran was spotted at the Mumbai Airport (Terminal 2).
Shriya Saran was spotted at the Mumbai Airport (Terminal 2).
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Saif Ali Khan and Kareena Kapoor Khan, along with their two sons, Taimur Ali Khan and Jeh Ali Khan.The Pataudi family was spotted arriving back at the Mumbai Airport on Sunday morning, August 16, 2026. They returned to the city from an international family holiday just in time to celebrate Saif's 56th birthday.
Saif Ali Khan and Kareena Kapoor Khan, along with their two sons, Taimur Ali Khan and Jeh Ali Khan.The Pataudi family was spotted arriving back at the Mumbai Airport on Sunday morning, August 16, 2026. They returned to the city from an international family holiday just in time to celebrate Saif's 56th birthday.
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Kareena Kapoor Khan, accompanied by her elder son, Taimur Ali Khan, who can be seen sitting inside the luxury SUV behind her.
Kareena Kapoor Khan, accompanied by her elder son, Taimur Ali Khan, who can be seen sitting inside the luxury SUV behind her.
Published at : 16 Aug 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Hrithik Roshan Taimur Shriya Saran Kareena Kapoor Khan Jeh Saba Azad Saif Ali Khan

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