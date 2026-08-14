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ABP Live Celeb Spotted | Emraan Hashmi And Disha Patani Pictured During Awarapan 2 Screening; Elvish Yadav, Kunal Kemmu Also Seen In Mumbai

ABP Live Celeb Spotted | Emraan Hashmi and Disha Patani pictured during Awarapan 2 screening, Elvish Yadav, Kunal Kemmu, Abhay Verma and Siddharth Suryanarayan and others spotted in Mumbai

Written By : ABP Live Entertainment  | Updated at : 14 Aug 2026 05:52 PM (IST)
ABP Live Celeb Spotted | Emraan Hashmi and Disha Patani pictured during Awarapan 2 screening, Elvish Yadav, Kunal Kemmu, Abhay Verma and Siddharth Suryanarayan and others spotted in Mumbai

ABP Live Celeb Spotted | Bollywood celebrities spotted in Mumbai.

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Emraan Hashmi attended a promotional event or special screening for Awarapan 2 wearing a casual dark t-shirt and black trousers. (Image Source: ABP Live)
Emraan Hashmi attended a promotional event or special screening for Awarapan 2 wearing a casual dark t-shirt and black trousers. (Image Source: ABP Live)
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Disha Patani attended a promotional event or special screening for her film Awarapan 2 weaing a vibrant red floral-printed silk slip/halter maxi dress. (Image Source: ABP Live)
Disha Patani attended a promotional event or special screening for her film Awarapan 2 weaing a vibrant red floral-printed silk slip/halter maxi dress. (Image Source: ABP Live)
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Bharti Singh and Haarsh Limbachiyaa were spotted during a promotional shoot for their reality series, The Indian Game Show. (Image Source: ABP Live)
Bharti Singh and Haarsh Limbachiyaa were spotted during a promotional shoot for their reality series, The Indian Game Show. (Image Source: ABP Live)
4/6
Elvish Yadav were spotted in Juhu dressed in a mixed-pattern plaid shirt and black trousers. (Image Source: ABP Live)
Elvish Yadav were spotted in Juhu dressed in a mixed-pattern plaid shirt and black trousers. (Image Source: ABP Live)
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Kunal Kemmu were spotted in Bandra wearing a bright red t-shirt paired with dark grey joggers and a white cap. (Image Source: ABP Live)
Kunal Kemmu were spotted in Bandra wearing a bright red t-shirt paired with dark grey joggers and a white cap. (Image Source: ABP Live)
6/6
Abhay Verma and Siddharth Suryanarayan were seen posing together during promotional events for their military drama series Operation Safed Sagar. (Image Source: ABP Live)
Abhay Verma and Siddharth Suryanarayan were seen posing together during promotional events for their military drama series Operation Safed Sagar. (Image Source: ABP Live)
Published at : 14 Aug 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Disha Patani ABP Live Celeb Spotted

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