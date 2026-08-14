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ABP Live Celeb Spotted | Emraan Hashmi And Disha Patani Pictured During Awarapan 2 Screening; Elvish Yadav, Kunal Kemmu Also Seen In Mumbai
ABP Live Celeb Spotted | Emraan Hashmi and Disha Patani pictured during Awarapan 2 screening, Elvish Yadav, Kunal Kemmu, Abhay Verma and Siddharth Suryanarayan and others spotted in Mumbai
ABP Live Celeb Spotted | Bollywood celebrities spotted in Mumbai.
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Published at : 14 Aug 2026 05:52 PM (IST)
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